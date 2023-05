Monseñor James Ussher, arzobispo de Armarg y Primado de Irlanda calculó de manera sin lugar a dudas que el mundo fue creado por Dios el 22 de octubre de 4044 a c. a las 8 de la tarde. Era jueves. Si esto fue así, dependiendo del cómputo de los siete días, el hombre habría sido creado al final de ese mismo jueves, a las 8h y un minuto, o bien al día siguiente, viernes. Es más probable este último cálculo, pues se dice que Dios descansó después, lo que debió hacer en sábado como es más lógico por ser día no laboral.

La mujer hizo su aparición más tarde, probablemente el fin de semana siguiente, pues Adán no reclamaría al Creador compañía antes de alcanzar la conciencia de soledad que solo experimentaría al menos transcurrida una semana. Quizás menos, mediando el aburrimiento paradisiaco. En todo caso, la historia de la especie humana, según el arzobispo, es de corta duración.

Para la ciencia, el tiempo, el espacio y materia del cosmos surgieron hace 13.800 millones de años por una primera explosión desde un punto de densidad inconmensurable en cuya dinámica ni siquiera sería válida ley conocida alguna. De ese monstruoso producto difícil de encontrarle otro sentido o explicación más que la descripción causal de acontecimientos habría surgido nuestro planeta hace 4.500 millones de años. La vida en él apareció en sus primeras formas primitivas hace 3.800 millones y, tras ser destruida y reconstruida esa vida primera por diversos avatares, el ser que puede llamarse humano surgió hace menos de un millón de años. Una nimiedad temporal si lo comparamos con la magnitud de los tiempos y ante cuya minucia frente la enormidad de los espacios es casi fútil, por anecdótica, la pregunta de su sentido: ¿Por qué existe el ser humano?

Ese interrogante que puede dirigirse a la totalidad de lo existente con más merecimiento de relevancia por su envergadura, se hace más descaradamente desprovisto de respuesta útil ante la irrelevancia del objeto: el ser humano, en efecto, no es más que un accidente infinitamente minúsculo, azaroso y superfluo aunque esté resultando ser progresivamente dañino incluso dentro de su propia innecesaridad.

Ambas perspectivas, científica y arzobispal, tienen validez cognoscitiva aunque de una racionalidad diferente. La ciencia nos trae una explicación causal de la vida humana sobre la tierra, consecuencia evolutiva desde la primera explosión. El mito nos propone su significado y sentido: la voluntad divina. Porque el Dios vio que era bueno que así fuese, siendo Él su propia ley y causa. Quia voluit. Aunque luego tuvo que enviar un reparador.

Pero ambas, en todo caso, confluyen en lo que concluyen: la vida humana sobre la tierra es un milagro efímero y excepcional que igual que ha venido se irá. Ya se han ido otras formas de vida cuatro veces, casi en su totalidad. No hay razón para que la excepción sea regla alguna.Todo devendrá de nuevo un mundo mineral y sin memoria, volviendo a ser la explosión inconmensurable y muda.

Pero no es solamente la advertencia de las constelaciones la que nos previene. No es la falta de advertencias con voz humana, y no necesariamente la de profetas malhumorados, lo que nos haya de servir de excusa. Advertencias las hay y ha habido siempre. Ya Hesíodo había razonado, y explicado mitológicamente (hay mucho logos en el mito), que la historia dela humanidad estaba desde épocas nobles desembocando en la de metales baratos. Y Sófocles representaba a la emoción y adhesión del pueblo reunido en el teatro la grandeza admirable y asombrosa de lo humano:

“Andan por ahí infinidad de cosas formidables,

Pero ninguna más formidable que el hombre.

Esa cosa que es el hombre avanza,

Incluso al cabo de las rutas del grisáceo mar

Con borrascoso ábrego, atravesándolo,

Bajo la amenaza de oleaje que brama a su alrededor"

Pero no se olvidaba en un fulgurante párrafo final de prevenirnos que ese ser también se transforma en nocivo indeseable cuando falta a la decencia:

(…) ¡Pero sea privado d ela condición de ciudadano en pago de su osadía y

falta de escrúpulos

Aquel con quien convive el desdoro

Ojala no comparta conmigo el hogar

Ni esté entre los que piensan igual que yo

Quien así se comporte!”

Estamos tan acostumbrados a fiarnos de la Historia de la humanidad como progreso que no solo no nos damos cuenta de que ésta puede relatarse como la historia de un inmenso matadero. La lección de las historias acaba siempre con el optimismo de la Historia. No hay documento de cultura que no sea un documento de barbarie, nos recuerda Walter Benjamin.

Walter Benjamin precisamente nos ha suscitado otra versión mas intensa y profunda, que es la que contemplaría un testigo imparcial en las Tesis sobre el concepto de la Historia. Benjamin nos ilustraba la situación con su memorable descripción del mito del asombro del Angelus Novus.

Ese Angelus Novus planea en un viaje por encima de lo que los humanos son y han sido y serán, con la mirada espantada empujado por el viento de la historia. En ella, donde nosotros no vemos sino una cadena de datos, el ángel ve una única catástrofe que amontona incansablemente ruina tras ruina. El Angelus Novus quisiera despertar a todos para recomponer el destrozo, sigue contando Benjamin, pero el soplo de la tempestad es tan fuerte que le empuja inconteniblemente sin poder hacer nada para impedir el cúmulo de ruinas que progresa.

Hay, no obstante, una diferencia entre los catastrofismos pesimistas del pensamiento conservador y la desesperanza pesimista revolucionaria. Los profetas de la decadencia reaccionarios no quieren identificar que la amenaza que pesa sobre la humanidad haya sido provocada por el desarrollo del capitalismo, sino por la pérdida del encantamiento que antes ejercía un pensamiento benévolamente dominante. Se omitía que era el que se imponía a través de los pocos poderosos y vencedores de siempre. Los contrailustrados reniegan efectivamente de la actualidad, a la manera de Spengler, Smicht y Heidegger lamentando el ocaso de las élites que han perdido su turno dominador sustituidas por otras con menos méritos estéticos. No es así. La barbarie no ha venido por la luz de la razón y la libertad sino por la sinrazón interesada , actuando con violencia salvaje cuando era preciso y con la astucia de crear una cultura de servidumbre voluntaria , alternativamente, si alguno de los métodos brutales no daba los resultados suficientes para el fin ultimo del lucro, la ganancia a toda costa y el provecho. No. La amenaza que pesa hoy con su gravedad irremisible ha sido producida por la sinrazón de los vencedores, hoy llamados capitalismo.

Benjamin no deja de plantear un ¿qué hacer? en un sentido diferente, no solamente de aquella sinrazón nostálgica de las ideologías reaccionarias sino que se enfrentó, de una manera que ha sido definitiva, al determinismo de un pensamiento de izquierda que aunaba progreso de las fuerzas productivas y trabajo a progreso humano. Muy al contrario, Benjamin nos ha mostrado el pesimismo revolucionario. La transformación revolucionaria es, hoy día, “pulsar el “freno de emergencia”.

No obstante, es de temer que el ¿qué hacer? de Benjamín, en esa tarea del frenado exigido por el pesimismo revolucionario, tras la evolución posterior, no ya de su actualidad sino de la nuestra, puede resultar insuficiente. Su pesimismo se ha quedado tan corto ante el destrozo como excesivo su optimismo en la potencia de los eventuales frenos de emergencia. Con su propia vida dio testimonio anticipado de lo imposible, tal como confirmó su propio suicidio. El peso de las ruinas que vio el Angelus Novus es tan grande que el terminus del viaje está muy cerca y casi no queda tiempo. Siendo los escombros demasiado altos no le queda al ángel espacio para batir las alas. Oímos también de Benjamin que el final de una historia de sufrimiento no desemboca necesariamente en rebelión sino que puede serlo en exterminio.

El vuelo del Angelus Novus espantado aún no llegó a contemplar lo que habría de venir en acumulación de ruina y mataderos. Ni, pasados aquellos inmediatos mataderos de guerra que sucedieron a la muerte de Benjamin, tampoco alcanzó su espantada vista la continuación por otros medios y en otros sitios. Las extinciones de vidas inocentes por hambrunas masivas extendidas, las migraciones aterrorizadas, las alambradas y muros impidiendo la huida de la desesperación, el mar-cementerio, … Tampoco contempló la inminente ruina que alcanza la tierra, el subsuelo, el suelo y el vuelo: la pudrición de los océanos y contaminación de aguas y fuentes, la disolución de los hielos, la desertificación, el calentamiento, la alteración desequilibrada y destructora de naturaleza y especies, la suciedad de todas las superficies, alturas y profundidades de la tierra, la pudrición del aire puro, la descomposición del paisaje,el agotamiento de recursos energéticos fósiles y minerales… Hasta la herencia más generosa y abundante de los miles de siglos de la naturaleza está siendo arruinada irremisiblemente. Por fin, para que nada sea respetado, las vidas de los seres más inocentes, las pobres criaturas animales, compañeros con los que compartíamos esa misma herencia natural, son destruidas. Estas últimas victimas, deben de contemplarnos con la misma espantada mirada del Angelus Novus, no pudiendo concebir cómo puede matarse con tanta acumulación de maldad y crueldad que ni los más salvajes de ellas serian capaces.

El lugar privilegiado más expresivo de esa indiferente fiereza, es la macrogranja. El formidable matadero símbolo de la historia se hace cuerpo real en ese anexo de carnicería. El pudridero de las macrogranjas es la más paradigmática representación del pudridero ambiental con el que el ser humano agota todo sin reserva alguna ni piedad.

Una macrogranja es la metáfora más expresiva de lo que el capitalismo está haciendo de nosotras mismas, en efecto, y no es de extrañar la susceptibilidad que ha levantado su denuncia. Será por alusiones ofendidas. Un espacio de acumulación, un lugar de aprovechamiento. El capitalismo es, ante todo, explotación. En esta ocasión es explotación ganadera lo que en otras ocasiones y lugares es explotación humana sin más. En todo caso, una explotación de seres vivos. Si ésta, la ganadera, se permite ser más cruel que aquella, la humana, es porque las victimas se lo consienten. Los animales, no se reivindican ni organizan peligrosamente ni sindicalmente, solo claman su protesta con alaridos de criatura torturada.

Pero las macrogranjas no significan únicamente un trato inhumano más brutal que el que cualquier bestia bruta pudiera imaginar que fuese posible acometer contra otro ser vivo. Como explotación que es, contiene igualmente el trato irresponsable e insolidario hacia todos. Es la irresponsabilidad de unos pocos del deterioro y perjuicios que se hacen pesar sobre el prójimo que ha de pagar las consecuencias de su avaricia de lucro. No es necesario traer aquí los datos ya muy conocidos de su desorbitado coste ambiental. La conocida contaminación ambiental de las macrogranjas, que se dice eufemísticamente como externalización de las deseconomias, es tan intensiva como el amasijo de seres vivos que se acumula en ellos. Una irresponsabilidad sin contemplaciones que se hace imponer sobre el pobre animal apresado y el engañado vecino, sin respeto ni al suelo ni al subsuelo ni al cielo. Un desagüe de desechos y orines, de emanaciones, de carne aprisionada en masa, de sacrificio incesante, de muerte y pudrición. Un lugar infecto. Un lugar de mierda. Todo por la pasta.

Las macrogranjas comparten técnicas organizativas con lugares que fueron entrenamiento abyecto de ellas en lo que a management de explotados se refiere: desde los barcos negreros de la trata de esclavos, hasta los barracones de las canteras del valle de los Caídos, las obras de los presos Banús y un larguísimo y atroz etcétera cuyo entrenamiento y experiencia no cesa. Encerrar a muchos trabajando mucho para obtener mucho lucro a pocos.

El capitalismo surge precisamente como encerramiento: el cercado privatizador de fincas comunales (comunistas) en su origen rural, el encerramiento fabril de mano de obra antes artesana en lo industrial, el encerramiento de castigo en la cárcel o penitenciaria de vagos, victimas y desplazados de aquellos regímenes, el encerramiento-castigo de las workhouses. Es el encerramiento masivo y apretado como muros de madera en el mar, aquellas macrogranjas humanas de los barcos negreros de la infame trata de esclavos. Aquellos navíos del comercio de esclavos resultan ser, sorprendentemente, lo más parecido a la macrogranja. Igualmente eran un lugar de hedor, amontonamiento e inhumanidad, del que nos habla Peter Linebaugth en The Shipslavers. Eran igualmente espacios de encierre las granjas algodoneras de Armagh, los almadenes-cuartos de esclavos de las plantaciones caribeñas, la reclusión en reservas de los iroqueses. Donde estuvo y pueda estar todo lo abierto al aire común y compartido y libre entre iguales, el capitalismo ha puesto macrogranjas de aprovechamiento privado, pone cerco a la libertad por amontonamiento. No siendo posible por su rebelión ni suficiente para su desmesura de rentabilidad continuar haciéndolo a las personas, ahora les toca el turno a los animales.

Una macrogranja no es sino una mínima expresión concentrada e ilustrativa de la historia humana cuyo peor semblante se ha hecho comportamiento habitual y acelerado de los últimos tiempos. El capitalismo, en efecto, ha normalizado como condición del ser humano la depredación sin contemplaciones. Hacer y reproducir vida para el sufrimiento y la rapiña, promover vida y naturaleza para el engorde desmesurado del capital y del beneficio,… ¿ Qué especie de ser se ha terminado de engendrar que carece de la mas mínima piedad ante tanta mirada inocente que clama con espanto y muda resignación doliente sin entender la crueldad de la avaricia? ¿Qué paradoja de inhumanidad es el ser humano?

El enorme agravio cometido, el sufrimiento acumulado, de personas y animales y destrucción de cosas arroja ya, acelerado en los últimos tiempos, un saldo de deuda moral que no parece poder solventarse.

A pesar de últimas llamadas de advertencia, la especie humana, no obstante, sigue sin confesarse a si misma que quizás le quede ya poco recorrido. Ha entrado probablemente en modo irreversible como efecto de los desequilibrios ecológicos, de la superación de los limites de recursos de la biosfera, del deterioro en tantos lugares. La deliberación y el juicio, aunque se diesen, que no se darán, sobrevendrían demasiado tarde.

Para el obispo Ussher la aparición del humano sobre la tierra es reciente. Comparándolo con los tiempos cósmicos es así ciertamente. Ante tanta desmesura de sufrimiento de inocentes, de envilecimiento de todo lo bello y bueno puede llegar a desearse que tan temprano como vino al mundo, con la misma premura, cuanto antes, desaparezca de él. ¿No es el ser humano un animal principalmente nocivo en términos globales del valor y existencia de la naturaleza? La permanente interrogación de ¿por qué fue creado el hombre?, se puede continuar en una réplica escéptica y desencantada con “… que ninguna falta hacía”(1). El arzobispo Ussher y la cosmología parece que permitirían apuntar una respuesta más sarcástica y desabrida: “Total, para lo que va a durar,….”.

Al contrario de la religión de progreso que profesamos todas las personas, la edad del hierro, última de las edades de Hesíodo en su historia del desprogreso, ya está entre nosotras con tanta necesidad como justicia. Podríamos alegar, como protesta, que no somos, al menos no somos todas, las causantes del desastre y de la falta de nobleza del mundo en que vivimos. Serían los poderosos de todas las épocas quienes merecerían el exterminio, Pero ya no se trata de merecimientos sino de hechos brutos. El exterminio nos alcanza a todos, aunque unos -los poderosos de siempre- sean adelantados por otros en este destino: los animales desvalidos primero, después, los humanos pobres, después vendremos los pobres humanos.

20/01/2022

Miguel Ángel Doménech es politólogo, colaborador en distintos medios y promotor del blog La Cabaña de Babeuf(1) Este era el reproche que le hacia Hermes, a otro creador de hombres, Prometeo en la dramatización burlesca del dialogo de los dioses de Luciano de Samosata. Otro descreído, Saramago añadiría que tampoco hacía falta alguna de Dios que le crease.

(Visited 1.306 times, 1 visits today)