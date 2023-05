Artículo original en catalán

El exletrado del Tribunal Constitucional critica que se ha intentado “colar en un tipo jurídico una acción que no es la típica de la desobediencia”, pero duda de que la justicia europea acabe enmendando la sentencia.

Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, Joaquín Urías es uno de los juristas más prestigiosos del Estado español y una de les voces que suelen ser heterodoxas cuando se analiza la situación política en Catalunya. Ya se mostró crítico con la causa judicial del 1-O, que considera un “castigo político”, como también discrepó de la prisión provisional contra los dirigentes soberanistas.

Urías conoce a fondo el funcionamiento del sistema judicial y también lo que se cuece en el seno del Tribunal Constitucional, del que fue letrado. Le hemos solicitado un análisis de la sentencia del Tribunal Supremo publicada este lunes y que inhabilita al presidente de la Generalitat. El constitucionalista también profundiza en la crisis de la justicia y el papel del rey tras su ausencia del acto del CGPJ del viernes.

–¿Qué le ha parecido la sentencia de inhabilitación del presidente de la Generalitat?

–Formalmente, desde el punto de vista estrictamente jurídico, se lee y es una sentencia razonable. No dice ninguna tontería. Pero lo que hay que leer no es la fundamentación de la sentencia, sino lo que hay detrás de todo esto.

– ¿Y qué hay?

– Lo que hay detrás es que se está imputando por un delito de desobediencia a un presidente, que es la máxima autoridad del autogobierno de una comunidad autónoma. Y en segundo lugar, lo que es un disparate es que se está imputando a una persona por tardar cierto tiempo en obedecer una orden. Porque finalmente las pancartas se retiraron. No dentro del plazo estricto en que había que hacerlo. Sin embargo, la ley, cuando habla de desobediencia, se refiere a una desobediencia insistente, pertinaz, que se pretende mantener. Cuando una persona cumple tarde una orden, quiere decir que no tenía intención de desobedecer.

Aquí todo está agarrado por los pelos para intentar colar en un tipo jurídico una acción que no es la típica de la desobediencia. En este caso se trata de alguien que se ha resistido porque cree que la orden es injusta. Nadie puede pensar que por cumplir tarde una orden retirarán el cargo a la máxima autoridad de un territorio con autogobierno. Esto es un disparate. La infracción que se ha cometido es tan irrelevante que la sentencia es totalmente desproporcionada.

– ¿Ha sido una sentencia política?

– Mi impresión es que aquí el interés no ha sido totalmente jurídico. Porque no creo que el Estado quiera castigar este tipo de desobediencias con una medida tan drástica, que implica anular la voluntad del pueblo de Catalunya, que decidió quién sería su presidente. Lo que hay aquí es un uso y un abuso de las normas jurídicas para una cosa diferente de aquellas para las que están pensadas.

– Usted se mostró crítico con la actuación de la Junta Electoral Central en esta cuestión.

– Vayamos por partes. Yo sí creo que en los procesos electorales es importante que las autoridades públicas mantengan su neutralidad. No me gustaría estar en una ciudad o un país donde, por poner un ejemplo, si gobierna un dirigente del Partido Popular, este ponga una pancarta contra el aborto en una fachada en periodo electoral, que puede mostrar que los poderes públicos propugnan determinadas ideas. Es posible que en Catalunya no exista un consenso social sobre muchos temas, por mucho que yo pueda simpatizar con algunos, y tiene que haber un deber de neutralidad.

Lo que no creo es que este asunto se haya gestionado bien por parte de la Junta Electoral Central (JEC). Puedo compartir que, mientras haya campaña electoral, sea preciso retirar símbolos o carteles por los presos, y que vuelvan a colocarse después. Pero la JEC puso unos plazos muy cortos a Torra para que cumpliera. La manera en que ha actuado, en este y en otros casos, lo ha hecho convirtiéndose en un tribunal siempre en contra de los mismos.

– ¿Hay algún aspecto de la defensa de Torra que usted habría planteado de otra manera?

– Posiblemente, sí, pero creo que no habría servido de nada. Desde el poder judicial se encontró un error y este se ha utilizado para darle unas consecuencias desorbitadas. ¿Que podrían haberse hecho otras cosas? Sí. Creo que Torra se equivocó cuando dijo “sí, he desobedecido”. Si yo hubiera sido su abogado, le habría aconsejado que explicara que finalmente retiró la pancarta. Pero tengo la impresión de que se buscaba la condena de Torra desde el comienzo.

– ¿Qué recorrido cree usted que tiene el recurso que puede presentarse ante el Tribunal Constitucional y después ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos?

– Personalmente, creo que ninguno. No creo que el TC lo modifique. Desde el punto de vista técnico, la sentencia está bien construida. Lo que no está bien construido es montar todo este caso sobre la desobediencia. Niego la mayor. Creo que el presidente Torra no desobedeció y la defensa debía de haberse construido sobre la afirmación de que no se había desobedecido. Pero al decir que sí que lo había hecho, será incluso complicado que se le dé la razón desde instancias europeas.

– El poder judicial se encuentra encima de un volcán. ¿Cómo evalúa usted la crisis dentro del Consejo General, que hace casi dos años que debería haberse renovado y que estalló con la ausencia del rey en el acto del viernes?

– La derecha establecida que ha tenido el poder real en España se ha refugiado en el poder judicial. Cuando pierden las elecciones, después del caso Gürtel, se refugian en la justicia. Y tenemos una justicia muy politizada, pero no, como dicen, porque el gobierno de los jueces lo elijan los partidos, sino porque muchos jueces mantienen posturas ideológicas muy conservadoras. La sentencia del procés fue en buena medida ideológica y basta escuchar de qué hablan entre ellos para ver que muchos de ellos no defienden la ley, sino una posición ideológica. Los jueces en España se han convertido en la verdadera oposición, en un verdadero contrapoder.

– ¿Qué le pareció la actuación de Carlos Lesmes en Barcelona?

– La voluntad del poder judicial era que la sentencia que se ha publicado este lunes saliera el viernes, coincidiendo con la presencia del rey en Barcelona. La irritación de Lesmes y de la cúpula judicial se debe a que querían que el rey apareciera dando su apoyo a una posición ultramontana del CGPJ.

– ¿Cree usted que la llamada del rey a Lesmes y el hecho de hacerla pública por parte de este fue una manipulación de la figura del monarca o un juego compartido?

– Esto es difícil saberlo sin haber escuchado la conversación, pero con lo que se ha ido conociendo se tiene la impresión de que es un juego compartido, en el que el rey se siente a gusto. Lesmes explica que el rey le llamó para lamentar no estar en Barcelona y en la casa real no dicen que sea mentira. Al caer la noche, ante la situación creada, desde la casa real se dice que fue una conversación protocolaria. La Zarzuela se siente cómoda en una situación en que el rey se convierte de golpe en líder de la derecha política y sociológica.

– ¿No es un juego arriesgado para el rey?

– Bien, creo que en la casa real han hecho sus análisis y consideran que es una manera de ganar protagonismo. Lo que no ven es que es un grave error. En una democracia, un rey que se vuelve políticamente protagonista no tiene futuro. El rey se equivoca cuando se acerca tanto a la derecha. De hecho, su padre, a pesar de todos los asuntos de los que se habla ahora, sabía que tenía que ganarse a la izquierda. Felipe VI recorre el camino inverso, se acerca a quienes todos el mundo sabe que le apoyan y se aleja de una parte de la población que no se encuentra cómoda en la monarquía.

– ¿Ve factible la renovación del CGPJ?

– La renovación solo será posible cuando vuelva a gobernar la derecha. Además, la mayoría de los jueces se sienten cómodos en la situación actual, si entras en los chats y en los grupos de jueces lo verás. La mayoría actual del CGPJ representa la mayoría de derechas del parlamento anterior.

– El antiguo dirigente socialista Alfredo Pérez Rubalcaba dijo que el Estado pagaría el coste de parar el independentismo. ¿Resulta demasiado caro este precio?

– Es difícil saberlo. Lo que sí sabemos es que todo lo que ha pasado en Catalunya está debilitando mucho al régimen constitucional del 1978. La respuesta que ha dado el Estado al procés ha causado más daño que cualquier otra cosa. A estas alturas, todo el mundo sabe que antes o después, el conflicto catalán forzará un cambio en el régimen constitucional y en el poder territorial.

28/09/2020

https://www.naciodigital.cat/noticia/209308/joaquin-urias-es-buscava-condemna-torra-des-inici

Traducción: viento sur

(Visited 237 times, 1 visits today)