El domingo 27 de septiembre de 2020, a las 7 de la mañana, hora local, las fuerzas azerbaiyanas lanzaron un ataque masivo contra el Nagorno Karabaj (Alto-Karabaj). Al mediodía, el portavoz del Ministerio de Defensa de Azerbaiyán anunció que habían "liberado" seis y luego siete aldeas en lo que llamó una "contraofensiva", reconociendo de hecho claramente que Azerbaiyán había comenzado una nueva guerra.

Esta guerra es diferente de los enfrentamientos de cuatro días que tuvieron lugar en julio de este año a lo largo de la frontera entre Armenia y Azerbaiyán. Los combates actuales recuerdan el ataque azerbaiyano de abril de 2016, que tuvo lugar en toda la línea del frente de Karabaj. Sin embargo, en comparación con 2016, el primer día de combate fue mucho más intenso que entonces, utilizando artillería pesada, tanques y drones 1/. Fuentes militares armenias anunciaron 58 muertos y decenas de heridos; Azerbaiyán, el lado atacante, no tiene estadísticas oficiales sobre el número de bajas.

La Guerra de Karabaj es el resultado de un conflicto territorial que las dos repúblicas heredaron de la época soviética. Los bolcheviques a principios de la década de 1920 se habían comprometido a otorgar autonomía territorial a los grupos nacionales. Creían que a medida que la sociedad avanzara hacia el "socialismo sin clases", las diferencias nacionales desaparecerían. Pero en realidad crearon sistemas en los que la identidad nacional significaba acceso a los aparatos y recursos estatales. Como resultado de ello, no solo se fortalecieron los sentimientos y la identidad nacionales, sino también una discriminación material basada en la nacionalidad.

Las y los armenios de Karabaj, que se encontraban en su inmensa mayoría en la “República Autónoma de las Montañas de Karabaj” (Nagorno Karabaj) pero que eran gobernados desde Bakú, tenían razones legítimas para sentirse discriminados. El 20 de febrero de 1988, su parlamento local aprobó una moción para separarse del Azerbaiyán soviético y unirse con la vecina Armenia. Una semana después estallaron pogromos anti-armenios en la ciudad azerbaiyana de Sumgait. Siguieron otros pogromos, así como intercambios de población entre las dos repúblicas soviéticas, hasta entonces "fraternales".

Cuando la Unión Soviética colapsó en 1991, el conflicto de Karabaj se convirtió en una guerra a gran escala. Cuando se firmó un alto el fuego, en mayo de 1994, la parte armenia tenía el control total del propio Karabaj, pero también había ganado el control de los territorios azerbaiyanos que lo rodeaban. Por lo tanto, este conflicto surgió del colapso del sistema soviético.

Hoy, tres décadas después, ¿por qué no se ha encontrado una solución? ¿Por qué los dos estados vecinos no han podido encontrar una solución a través del diálogo? La respuesta a esta pregunta difiere según las partes en conflicto. Después del alto el fuego de 1994, los armenios sintieron que habían corregido una injusticia histórica y los azerbaiyanos se sintieron heridos y frustrados. La parte armenia consideró que estaba dispuesta a intercambiar territorios azerbaiyanos a cambio del reconocimiento de Bakú de la autodeterminación en Karabaj. Con el tiempo, y mientras persistían las amenazas de Azerbaiyán, la perspectiva armenia cambió: en lugar de ver estos territorios como un objeto de negociación, empezaron a verlos como garantías de seguridad contra un futuro ataque azerbaiyano. Los combates ahora tienen lugar exactamente en estos territorios.

La parte azerbaiyana, por otro lado, se siente profundamente herida por las pérdidas de la guerra pasada. Su derrota afectó a su orgullo nacional y desde entonces Azerbaiyán ha buscado venganza. La construcción del oleoducto Bakú-Ceyhan [en Turquía] y el dinero del petróleo que empezó a llegar a partir de 2006 hicieron creer a los líderes azeríes que tenían los medios para imponer su voluntad: exigen la retirada total de la parte armenia a cambio de nada más que promesas de “autonomía”. Sin embargo, tales promesas no tienen valor en un país en el que la mayoría de los opositores locales están en prisión o en el exilio. Además, Azerbaiyán ha gastado enormes sumas en armamento, comprando tanques rusos, misiles balísticos bielorrusos, drones israelíes y turcos. Reforzado por sus petrodólares y sus compras de armas, Bakú ha pasado de la idea de encontrar un compromiso a posiciones maximalistas.

Después de la revolución pacífica en Armenia en 2018, surgieron nuevas expectativas con respecto a la resolución del conflicto. Sin embargo, aparte de las declaraciones contradictorias de las autoridades armenias, no se ha desarrollado una visión "revolucionaria" de la resolución del conflicto. La ausencia de un proceso de negociación sólido generó nuevas frustraciones y, con el tiempo, nuevos enfrentamientos.

Crisis en Azerbaiyán

La clase dominante petrolera de Azerbaiyán no es exactamente una casta guerrera; eran los hijos de la nomenklatura soviética quienes se repartían el dinero del petróleo y perpetuaban una economía subsidiada por el estado que mantuvo a la población bajo control. Pero como todas las cosas buenas, la era de los petrodólares está llegando a su fin. La producción de petróleo de Azerbaiyán está disminuyendo, los precios del petróleo son bajos y las condiciones graves de la pandemia han provocado una profunda crisis social en Azerbaiyán.

Al haber menos dinero para distribuir, han aumentado los conflictos dentro de los diversos clanes de los círculos gobernantes en Azerbaiyán. Ramiz Mehdiyev [presidente de la Academia Nacional de Ciencias de la República], el ex "cardenal gris" del régimen de Aliyev, fue destituido de sus funciones estatales a principios de septiembre. A mediados de agosto, el antiguo ministro de Relaciones Exteriores, Elmar Mammadyarov, perdió su empleo. Muchos diplomáticos han sido detenidos por "corrupción". Una pequeña guerra con los odiados armenios podría distraer a la opinión pública azerbaiyana.

Nuevos peligros

Dos potencias regionales tienen una gran influencia, Rusia y Turquía, pero sus posiciones difieren cualitativamente. Rusia es la potencia hegemónica histórica en la región, Armenia y Azerbaiyán formaron parte del Imperio zarista y más tarde de la Unión Soviética. Rusia tiene un sistema de alianzas militares. Uno con Armenia, donde tiene dos bases militares. El otro implica buenas relaciones diplomáticas y económicas con Azerbaiyán, así como una importante cooperación militar. Rusia pidió a ambas partes que apaguen el conflicto, pero también espera expandir aún más su influencia sobre Armenia y Azerbaiyán como resultado del mismo.

Turquía, por otro lado, ha expresado su apoyo unilateral a Azerbaiyán. Además, la intervención directa de Turquía no tiene precedentes. Ankara tiene una participación militar directa en el suministro de drones de ataque Bayraktar-2 y expertos para dirigirlos. Según los informes, Turquía también transfirió a cientos de mercenarios sirios a Azerbaiyán para participar en los combates 2/. La postura partidista de Turquía es un factor de polarización en un conflicto ya complejo. La pregunta sigue siendo cómo reaccionarán Rusia e Irán, ante la creciente injerencia turca en los asuntos del sur del Cáucaso.

Vicken Cheterian es un periodista y escritor armenio. Es autor de War and Peace in the Caucasus: Russia's Troubled Frontier (C Hurst & Co Publishers, marzo de 2011) y Open Wounds: Armenians, Turks, and a Century of Genocide (C Hurst & Co Publishers, marzo de 2015).

"Prepárate para que te marginen". Entrevista con un activista contra la guerra de Azerbaiyán

Entrevista con Bahruz Samadov realizada por Thomas Rowley

En Azerbaiyán hay pocas voces que pidan la paz. Desde que comenzaron las hostilidades en Nagorno-Karabaj (Alto-Karabaj) el 27 de septiembre, las y los observadores han notado el fuerte apoyo inicial de la sociedad azerbaiyana a la guerra contra Armenia.

Las pérdidas en ambos lados han sido cuantiosas, aunque las cifras de muertes de civiles y militares son difíciles de verificar. UNICEF ha llamado la atención sobre el número de niños heridos y muertos por la guerra, diciendo que "el interés superior de todos los niños exige el cese inmediato de las hostilidades".

El 30 de septiembre, 17 activistas azerbaiyanos de izquierda emitieron una declaración contra la guerra. En ella se pide el fin de la guerra y se pide el restablecimiento del diálogo. “Condenamos enérgicamente todas las medidas tomadas para prolongar el conflicto y aumentar el odio entre los dos pueblos. Queremos volver a examinar nuestro pasado y tomar las medidas necesarias para restaurar la confianza entre nuestras sociedades y nuestra juventud. Rechazamos todas las narrativas nacionalistas y bélicas que descartan cualquier posibilidad de que volvamos a vivir juntos en este suelo”, escribieron. Y añadían que el verdadero enemigo de Azerbaiyán eran "quienes que están en el poder en el país", "quienes han empobrecido y explotado a la ciudadanía así como los recursos de nuestro país en beneficio propio durante más de dos décadas”.

El activista e investigador Bahruz Samadov fue uno de los signatarios de la declaración. Así mismo, Samadov escribió en una columna reciente de OC Media "Una sociedad fracturada y dividida fue bruscamente consolidada por el poder de la acción militar" y "El gobierno, la oposición y la mayoría despolitizada están adoptando ahora la misma retórica dominante, la del deber nacional de recuperar las tierras perdidas del país" 1/. Samadov es activista del movimiento cívico NIDA 2/, actualmente estudia las razones de la estabilidad del régimen autoritario en el poder y la despolitización en Azerbaiyán en la Universidad Charles de Praga.

Open Democracy habló con Samadov sobre el sentimiento contra la guerra en el país, cómo Karabaj se ha convertido en el principal campo de politización en Azerbaiyán y el papel de la izquierda azerbaiyana.

T.R. ¿Cuál fue la reacción a esta declaración, ya sea en Azerbaiyán, Armenia o fuera del país?

Fue la primera declaración contra la guerra después de su inicio, LeftEast la publicó 3/. Dos días después del comienzo de la guerra, hablamos con activistas de izquierda que viven tanto en Azerbaiyán como en el extranjero. Inmediatamente llegamos a la conclusión de que necesitábamos hablar en contra de la guerra, crear conciencia sobre lo que está sucediendo allí, y no solo para nuestra audiencia, para la audiencia inter-caucásica, sino también para cualquier persona interesada en la región.

Para mí, tantas reacciones, de Armenia, Azerbaiyán y del extranjero, fueron inesperadas. Quizás porque era la primera vez. Después de nuestra declaración, se hicieron otras dos declaraciones, no por activistas de izquierda, sino en nombre de una iniciativa por la paz 4/.

En lo que a nuestras ideas se refiere, hemos demostrado que somos una verdadera oposición. Incluso diría oposición radical en términos positivos. Es un momento en el que la sociedad azerbaiyana se está consolidando: la oposición y el gobierno comparten la misma retórica. La oposición apoya y expresa su admiración por el presidente.

En esta declaración hemos identificado al enemigo real: la gente que está en el poder y las élites que llevan décadas explotando esta narrativa bélica, esta narrativa que despolitiza a la población de nuestro país.

T.R. ¿Puede dar un ejemplo de reacción a la declaración contra la guerra?

Se tradujo simultáneamente al turco y al armenio. Para mí fue un poco inesperado, la izquierda turca también lo comentó, a pesar de las diferentes opiniones que la constituyen. ¿Lo más interesante? En Twitter hace unos días leí el siguiente comentario: "Mira, como siempre, los izquierdistas son traidores y no representan a nuestro pueblo".

T.R. ¿Ha habido expresiones de apoyo por parte de la gente de Azerbaiyán?

He recibido muchos mensajes de mis amigos que han expresado su apoyo, afirmando que están apoyando la declaración y sumando sus firmas. Pero al mismo tiempo, estas personas son del mismo círculo, comparten valores progresistas, son pocos y los conozco personalmente. Pero no puedo decir que hayamos recibido mensajes de apoyo de gente corriente. Como saben, la gente comparte, especialmente ahora, sentimientos nacionalistas. Por eso no esperábamos recibir apoyo desde dentro del país.

T.R. Ha mencionado otras declaraciones, incluida la Declaración de Paz emitida sobre las conversaciones del Cáucaso. Usted mismo informó que varias personas que firmaron esta declaración en Azerbaiyán recibieron amenazas en Facebook como resultado de la publicación.

Desafortunadamente, es cierto que nos han amenazado en Facebook. Alguien publicó nuestros nombres diciendo, "debemos encontrarlos y juzgarlos". Esta reacción no es estimulada por el Estado. No diría que el Estado esté interesado en perseguirnos ahora. Pero, por supuesto, en Azerbaiyán el nacionalismo extremo es el discurso dominante, aunque no diría que la gente es ideológicamente extremista. Simplemente no tienen acceso a un punto de vista alternativo.

En este momento no diría que esto sea algo peligroso, pero no sabemos qué pasará en dos o tres días.

T.R. ¿Cómo cree que ha reaccionado la sociedad civil azerbaiyana ante la guerra?

Dos cosas. En primer lugar, realmente no puedo decir que se pueda observar ningún sentimiento contra la guerra dentro de la sociedad civil azerbaiyana, especialmente entre quienes son ex presas o presos políticos. Al mismo tiempo, hay personas menos hostiles que toleran nuestro campo y nuestra declaración, solo éstas nos apoyaron. Algunas de ellas han escrito públicamente que saben que hay gente que está en contra de la guerra y que su punto de vista debe ser respetado.

En cuanto a las y los adversarios de la guerra, pronostíco que estarán al mando en cinco o diez años. Son activos y visibles. La declaración de paz del “Caucasus Talks” tuvo más de 10 firmantes de Azerbaiyán. Así que podemos decir que hay esperanza de cambio dentro de la sociedad civil gracias a estas personas, que se oponen radicalmente a la guerra, que pueden hablar y que tienen la motivación suficiente para permanecer en Bakú después de eso.

T.R. La declaración antiguerra afirma que las y los firmantes no apoyan la expansión de la movilización y que su principal objetivo es el restablecimiento del diálogo. Evidentemente, la lucha continúa. Están muriendo civiles y soldados. En su artículo reciente para "OC Media", escribió que los llamamientos anteriores a la paz en 2014 y 2019 "lograron poco y tal impotencia no debería sorprender a nadie". Luego criticó el hecho de que las iniciativas de paz nunca han llegado a una gran audiencia en Azerbaiyán y que son ineficaces porque tienden a atraer a personas con ciertos privilegios, pero también deben operar en un entorno autoritario. En este contexto, ¿cuáles cree que son los primeros pasos realistas para restaurar el diálogo?

Los llamamientos anteriores a la paz no llegaron realmente a la sociedad. Pero a diferencia de ellos, las dos declaraciones recientes, a pesar de la hostilidad y los comentarios negativos, han logrado dar en el blanco. Todo el mundo hoy, bueno toda la gente que está en las redes sociales, sabe que algunas personas están en contra de la guerra, cambian sus fotos de perfil y firman la declaración. A pesar de toda la hostilidad, creo que el objetivo principal es llegar a las personas para dejarles claro que al menos hay otro punto de vista.

¿Cómo restaurar el proceso de paz? Por supuesto, el problema que menciona la declaración contra la guerra es el enfoque definido por el Estado. El Estado ha monopolizado el proceso de diálogo y el proceso de interpretación del conflicto. La última vez que recuerdo que hubo un diálogo fue en 1999-2000, cuando hubo un breve período de democratización en Azerbaiyán, un período de diálogo real. En este contexto, pudimos observar un verdadero proceso de paz, y luego los dos Estados monopolizaron el proceso. Como saben, la sociedad civil azerbaiyana siempre ha estado sujeta a presiones, a la represión. Fue la falta de una cultura democrática en Azerbaiyán lo que obstaculizó el proceso más amplio de negociaciones de paz entre los dos países sobre Nagorno-Karabaj.

El problema es la monopolización del Estado y la falta de iniciativas en la sociedad civil y, por supuesto, el hecho mismo de que incluso los miembros de la sociedad civil compartan valores autoritarios y la demonización del enemigo, pero no una concepción de diálogo. Si queremos restaurar el proceso de diálogo, primero necesitamos la democratización y en segundo lugar, el proceso no debe ser patrocinado por el Estado. Pero no creo que el régimen autoritario de Azerbaiyán lo permita.

T.R. Volviendo a su punto sobre la democratización, obviamente no sabemos cómo terminará esta guerra. Si Aliyev no logra la victoria, hasta cierto punto puede haber una ventana de oportunidad para la democratización. Del mismo modo, Aliyev bien puede lograr algún tipo de victoria, en cuyo caso las posibilidades de democratización serán bastante limitadas. ¿Cómo lo ves?

Creo que habrá una especie de victoria "pequeña", como sucedió en abril de 2016: Nagorno-Karabaj no será tomada por la fuerza, pero a partir de una victoria limitada se realizarán negociaciones de paz. Ahora es realmente difícil de predecir, pero al menos sabemos que si las negociaciones comienzan, irán rápido. Al mismo tiempo, no creo que estas negociaciones incluyan a los progresistas en Azerbaiyán, y no creo que de ninguna manera podamos influir o participar en estos procesos.

Lo que me preocupa es el hecho de que la cota de Ilham Aliyev es muy alta en este momento. Si se celebraran unas elecciones pronto, es 100% seguro que las ganaría sin tener que falsificar los resultados.

Esto, por supuesto, preocupa a las y los progresistas. Esto también debería preocupar a la oposición nacionalista, pero desgraciadamente su subjetividad nacionalista prevalece sobre sus políticas de oposición: sus componentes siempre han sido blanco de represión. Es una paradoja, pero esa es la lógica de la guerra, ese es el problema: cuando tu subjetividad política es neutralizada por tu identidad nacional y tu nacionalismo. Cuando nos hacemos la pregunta: "¿Por qué no hay movilización democrática en Azerbaiyán?", La respuesta está en la identidad nacional, que se construye alrededor de la pérdida de Nagorno-Karabaj.

T.R. Ha hablado mucho sobre la importancia de la pérdida de Nagorno-Karabaj en la política y la politización en Azerbaiyán. ¿Podría exponernos su reflexión sobre este tema?

Si estudiamos el estado del proceso de politización / despolitización en Azerbaiyán, primero debemos señalar que la sociedad siempre ha estado marcada por la despolitización. No podemos decir que la oposición haya logrado movilizar a la opinión pública en torno a determinadas demandas. Por ejemplo, reivindica constantemente derechos sociales y económicos, pero nunca gana nada. También formula reivindicaciones con respecto a Nagorno-Karabaj, diciendo que el presidente no apoya esta exigencia lo suficiente. Pero ya sean sus demandas relativas a Karabaj o las relativas a los derechos sociales, ninguna ha logrado movilizar a la población. Es un hecho.

El problema de la despolitización es que la oposición nunca ha presentado nada nuevo, algo que pueda romper viejas narrativas. Y no puedo decir que la ideología de la oposición dominante sea realmente diferente a la del partido gobernante. Muchos observadores podrían constatar la falta de democracia, incluso dentro de estos partidos, durante décadas, los mismos líderes políticos han estado al mando y siempre han sido débiles.

Pero ha habido movilizaciones exitosas. En 2013, las y los jóvenes se organizaron en torno a demandas de mejora del servicio militar tras la muerte de una serie de soldados durante su entrenamiento. Había algo poderoso en estas demandas, pero si vamos más allá, nos encontramos con que incluso estas demandas tenían un carácter nacionalista: “nuestro ejército es débil y debemos mejorarlo para derrotar a nuestros enemigos externos”. Cualesquiera que sean, todas estas afirmaciones siempre están relacionadas con un enemigo externo.

T.R. ¿Puedes explicarnos cómo entiendes la despolitización? ¿Cómo funciona en tu opinión? ¿Es forzada desde arriba o surge por diferentes factores?

En Europa la situación es completamente diferente: hay un consenso en torno a ciertas ideas, con un cambio político de centro derecha a centro izquierda, y luego un regreso. Pero en Azerbaiyán, tenemos un consenso autoritario según el cual el régimen de Aliyev goza de la hegemonía. La gente acepta pasivamente este hecho. La sociedad simplemente no quiere involucrarse en una lucha política.

Tal es la consecuencia de tener un enemigo externo: ha reemplazado a los antagonismos internos. El hecho de que cada dos o tres años presenciemos una escalada en Nagorno-Karabaj, que varios soldados mueran allí cada mes, mantiene vivo el trauma. La gente no quiere olvidarlo.

Ha habido varios ejemplos de movilizaciones sociales. El caso de Tofiq Yaqublu o Mehman Huseynov, presos políticos que se declararon en huelga de hambre. La gente les apoyó, se organizaron manifestaciones en su apoyo. Pero estas movilizaciones no fueron lo suficientemente políticas. La gente apoyó a Huseynov y Yaqublu porque "eran de los nuestros". Estas campañas nunca cuestionaron las raíces del régimen. Sin embargo, el lado positivo de estas campañas fue el hecho de que la izquierda azerbaiyana participó activamente en ambas, mostrando solidaridad aunque ideológicamente ni Mehman ni Tofiq son de izquierda.

Tofiq Yaqublu es un veterano de guerra con una reputación impecable y organizamos una manifestación de protesta por él, a pesar de nuestras diferentes posiciones ideológicas. Fue la primera manifestación de este tipo, organizada explícitamente por la izquierda. Y, por supuesto, las feministas y otros progresistas han apoyado nuestras acciones. Sobre todo, expresamos nuestra solidaridad con la figura de la oposición reprimida. Si una lucha incorpora una agenda progresista y democrática, estamos listos para una amplia coalición antiautoritaria.

T.R. Usted está sugiriendo aquí que nunca se establece el vínculo entre el régimen de Aliyev y los problemas socioeconómicos. La declaración contra la guerra dice que el régimen ha "desviado recursos de sectores esenciales, como la educación, la salud y la protección social, hacia el ejército, obteniendo ganancias para nuestros vecinos capitalistas con aspiraciones imperialistas: Rusia y Turquía. Curiosamente, todo el mundo es consciente de este hecho, pero una repentina ola de amnesia golpea a todo el mundo tan pronto como se dispara la primera bala en la línea del frente entre Armenia y Azerbaiyán". ¿Cuál sería la posición de la izquierda sobre el trauma y las narrativas traumáticas que rodearon la pérdida de Karabaj?

La posición de izquierda debe ser aceptar la existencia de este trauma. No debemos culpar a la gente, a las personas desplazadas que quieren regresar a sus tierras, vivieron allí décadas y sus antepasados antes que ellas. El problema radica en el hecho de que no están plenamente integradas y viven con este deseo de volver a Nagorno-Karabaj o, en general, a la llamada "zona tampón". La izquierda debería centrarse en la desmilitarización completa de la región. Y las personas desplazadas deben tener derecho a regresar y vivir donde quieran. No culparía al Estado por este punto. Después de dos décadas, las personas desplazadas viven en condiciones más o menos normales, aunque algunas personas siguen sufriendo. A veces, son víctimas de discriminación por parte de quienes piensan que gozan de privilegios, como el de no pagar la electricidad o cuando sus hijos e hijas entran en la universidad.

Cuando se trata de Nagorno-Karabaj, la sociedad debe centrarse en la desmilitarización y no en su estatus. No se sabe si quieren ser independientes o formar parte de Armenia. Nikol Pachinian [Primer Ministro de Armenia desde mayo de 2018] dijo este verano que Nagorno-Karabaj era parte de Armenia. Este enfoque estatal de ambos lados evita la desmilitarización de la región. La izquierda debería criticar a ambos lados y defender objetivamente a las personas desplazadas y sus derechos.

Debo plantear que ahora que estamos marginados ¿cómo lidiar con esta situación? Para mis amigas y amigos que viven en Azerbaiyán, lo que está sucediendo ahora es psicológicamente doloroso. Están bajo presión de ambos lados. Incluso en nuestras familias, no es fácil de manejar. Las y los progresistas deben apoyarse unos a otros, prepararse para ser marginados y evitar menospreciar a las personas por sus creencias; debemos comprender su trauma. Debemos oponernos a la guerra, pero la izquierda no debe intentar provocar a la gente.

Creo que esta marginación no durará y que debemos ser pacientes. Ya veo que desde hace unos días la posición antibelicista suscita menos agresividad que al principio.

