Ha habido manifestaciones pacíficas, masacres sangrientas, colapso económico y una pandemia letal, pero seis meses después de que el ejército de Myanmar haya tomado el poder, derrocando a un gobierno electo, una realidad se ha abierto camino: a pesar de toda la indignación angustiada y del retorcer de manos diplomático, la comunidad internacional no moverá un dedo para acudir al rescate. El pueblo de Myanmar está solo frente a sus carceleros militares y afronta una alternativa simple: rendirse o responder. Como indica una campaña en todo el país de atentados con bomba, ejecuciones selectivas y choques armados, protagonizados por Fuerzas de Defensa Popular (FDP) de carácter local, buena parte de la juventud del país optó hace algún tiempo por esta segunda vía.

Más difícil de calibrar es adónde apunta esta campaña de resistencia popular, qué puede lograr siendo realistas y cómo puede conseguirlo. Hipérbole mediática aparte, Myanmar todavía no está al borde de una guerra civil. Sin embargo, ha caído en un estado de anarquía violenta caracterizada por el colapso de la administración civil y un vacío de gobernanza que se amplía día tras día. En buena parte del territorio central del país, la represión del ejército ha derivado en incursiones de bandas que matan a soldados, saquean y ocasionalmente incendian aldeas enteras.

Las FDP han tratado de responder, si no en enfrentamientos directos, sí con ataques justicieros y brutales, a menudo anónimos, que cada vez más enfrentan a civiles con civiles y corren el riesgo de convertirse en ajustes de cuentas personales o entre bandas criminales. Esta anarquía puede intensificarse, pero no es probable que perdure. A lo largo de los próximos nueve meses, hasta la llegada del monzón de 2022 en el mes de mayo, Myanmar se encaminará con casi toda certeza por una de dos trayectorias decisivas.

Una posibilidad es que el ejército, el llamado Tatmadaw, haga valer sus lados realmente fuertes –cohesión, disciplina, recursos y capacidad para ejercer la violencia extrema– y reafirmar el control de su recién creado gobierno de gestión sobre la región central de Myanmar. Vuelto a imponer inevitablemente con distintos ritmos en las distintas regiones, el poder militar seguiría siendo ampliamente odiado y objeto de ocasionales ataques violentos. Con el tiempo, sin embargo, sentaría las base de la estabilidad y de una recuperación económica gradual con el apoyo de Rusia, China y otros Estados asiáticos. Sobre esta base, el Tatmadaw desarrollaría entonces una reconfiguración planificada del sistema electoral, de manera que le garantizara unos resultados acordes con su visión de una democracia tutelada o disciplinada.

La trayectoria alternativa supondría el estallido de una guerra civil, en la que la oposición hoy fragmentada a la dictadura militar en territorio central, de etnia bamar, alcanzara un nivel de organización, liderazgo y planificación estratégica necesario para mantener la resistencia y aprovechar las vulnerabilidades propias del Tatmadaw, conservando la simpatía activa de minorías étnicas clave.

Ninguno de estos dos rumbos es inevitable: el futuro de Myanmar es una incógnita. Sin embargo, ambas trayectorias dependerán de una interacción de factores, que en su mayoría ya se pueden discernir: lo que el ex secretario de Defensa de EE UU, Donald Rumsfeld, solía llamar las incógnitas conocidas. Sin duda también habrá algunas pocas incógnitas desconocidas, o sea, acontecimientos y personalidades que todavía no han aparecido.

Fuerzas de Defensa Popular

La incógnita conocida más sorprendente tiene que ver con las FDP. Los primeros grupos poco organizados comenzaron a actuar a comienzos de abril, primero en el interior de la región de Sagaing, en el noroeste, y en la parte occidental del Estado de Chin, donde el 4 de abril anunció su constitución la Fuerza de Defensa de Chinland (FDC). A finales de abril y comienzos de mayo se produjo una intensa proliferación de grupos de distintos potenciales, de tal modo que a mediados de julio ya eran unos 125 los grupos separados que, tanto en zonas urbanas como en regiones rurales, habían declarado su oposición al Consejo de Gobierno del régimen militar. Algunos, aunque no todos, también declararon su lealtad al gobierno en la sombra de la oposición, el Gobierno de Unidad Nacional (GUN), constituido a mediados de abril.

Entre la población en general, el impacto de las FDP ha sido palpable, pero apenas decisivo. En las últimas semanas, además, se ha visto atenuado tanto por los efectos de la pandemia de covid-19 como por las lluvias del monzón. Sin embargo, su actividad se mantiene y se han anunciado nuevas alianzas de combate, dado que los grupos han tratado de compartir sus recursos. Basadas en células clandestinas, las FDP urbanas han practicado casi exclusivamente dos tácticas: atentados con bomba con ayuda de dispositivos explosivos improvisados, todavía muy rudimentarios, y asesinatos selectivos. Sus objetivos han sido en su gran mayoría blandos: oficinas de la administración local y otros edificios gubernamentales, así como funcionarios civiles, sospechosos de espiar para los militares y miembros del brazo político del Tatmadaw, el Partido Unión Solidaridad y Desarrollo (USDP).

En el interior rural, las FDP se han desarrollado más abiertamente como bandas insurgentes embrionarias, pero todavía escasamente armadas. Además de golpear al mismo tipo de objetivos blandos que se observa en las ciudades, han intentado repetidamente repeler incursiones del Tatmadaw en los poblados preparando emboscadas con voluntarios locales que utilizan escopetas de caza y minas terrestres improvisadas, comunicando a menudo que han infligido bajas significativas en las filas del ejército.

Las operaciones en medio rural han sido notablemente más efectivas en las regiones de las minorías étnicas, donde unas FDP de reciente creación han sido capaces de actuar o establecer relaciones con grupos insurgentes étnicos preexistentes, como el Ejército Independiente de Kachin, el Ejército Nacional de Liberación de Karen, el Ejército Karenni y otros. A comienzos de junio surgió, en el Estado de Kayah, junto a la frontera oriental de Myanmar, una cooperación práctica que permite el acceso de las FDP a armamento moderno, así como en zonas meridionales del Estado de Kachin y la región adyacente de Sagaing, donde las FDP han combatido junto con unidades del Ejército Independiente de Kachin. En el Estado de Chin, el pequeño Ejército Nacional de Chin ha abierto sus centros de instrucción a miembros de las FDP.

No obstante, la cuestión se saber hasta qué punto los ejércitos étnicos están dispuestos a suministrar armamento moderno ‒y en qué cantidades‒ a las FDP sigue siendo un aspecto clave. La confiscación a finales de junio, por parte del Tatmadaw, de un gran cargamento de armas menores y lanzagranadas fabricadas por el Ejército Independiente de Kachin, destinado a la región de Mandalay, indica que al menos una vía se abastecimiento está abierta. Pero dado que los mercados de armas de Tailandia y Camboya están en gran parte desabastecidos, las compras de fuentes étnicas simpatizantes tendrán que complementarse necesariamente con la captura de los arsenales más cercanos a las guerrillas: los del enemigo.

Otra incógnita conocida se refiere al gobierno de unidad nacional de la oposición. Desde su creación el 16 de abril sobre una plataforma de democracia federal, el balance del GUN es ambivalente. Con una dirección compuesta por diputadas y diputados de la mayoría étnica bamar, miembros del gobierno de la proscrita Liga Nacional por la Democracia (NLD) y personalidades reclutadas de comunidades minoritarias, el gobierno en la sombra se ha ganado cierto reconocimiento como posible alternativa a un régimen del Tatmadaw que tiene que lidiar con un déficit paralizante de legitimidad política.

El GUN también ha logrado presentarse como punto de contacto para gobiernos occidentales que no desean endosar la toma del poder por los militares, si bien en las circunstancias actuales siguen negándose a otorgar el reconocimiento diplomático formal a un organismo cuyos líderes están dispersos geográficamente y que no controla ninguna parte del territorio. Todavía está menos claro si un gobierno en la sombra con una presencia indeterminada sobre el terreno puede consolidarse como órgano central de planificación y potencial mando central de un caleidoscopio de FDP locales que, a falta de coordinación y de una estrategia, corren el riesgo de verse aplastadas una tras otra.

Dominado por una generación de políticos mayores que medraban a la sombra de la dirigente actualmente detenida de la NLD, Aung San Suu Kyi, el GUN todavía no cuenta con figuras dinámicas, por no decir carismáticas, capaces de inspirar un movimiento de resistencia impulsado por la juventud. Hasta la fecha tampoco ha sido capaz de ganarse el respeto de poderosos grupos armados étnicos combatientes, de los que depende en gran medida para proporcionarle refugio, medios de instrucción y bases de operaciones.

Potencia de fuego del Tatmadaw

El ejército birmano y su visión del futuro son en su mayor parte incógnitas conocidas. Sin embargo, pese a sus evidentes ventajas, el Tatmadaw es un gigante un tanto patoso y en muchos aspectos caótico, con vulnerabilidades que la crisis actual ha sacado a la luz. A pesar de las estimaciones optimistas de los medios de un ejército permanente de 350.000 soldados, la fuerza de combate efectiva del Tatmadaw es sin duda mucho menor. Los cálculos de analistas occidentales, basados en la magnitud de los déficit de reclutamiento y la falta crónica de dotación de las divisiones de infantería ligera, sometidas al mando central, y de los mandos regionales de operaciones militares, indican que es improbable que los batallones de infantería de combate superen la cifra de 120.000 soldados.

En los últimos años, las divisiones de infantería ligera, en particular, se han visto agobiadas por continuos despliegues y a menudo cuantiosas bajas en los territorios étnicos fronterizos de los Estados de Kachin, Rajine, Karen y Shan. Hoy, un ámbito de operaciones muy ampliado, impuesto por el golpe, ha generado un problema perenne. En el espacio de pocas semanas, el ejército se ha visto forzado a dispersar tropas en apoyo a la policía en poblados de gran parte del territorio central de Myanmar, además de librar los combates en curso y asegurar las tareas de guarnición en los Estados étnicos propensos a la insurrección.

Un segundo reto ha sido la presión por desarrollar inteligencia operativa con respecto a una amenaza que hace tan solo unas semanas no existía, incluso cuando elementos de las FDP atacaban a los ojos y orejas del ejército, o sea, gentes de la administración civil y personas sospechosas de informar a las fuerzas de seguridad.

En tercer lugar, el ejército no cuenta con tropas aerotransportadas (paracaidistas) o de asalto desde el aire (helitransportadas) que merezcan este nombre y sus medios de transporte aéreo estratégico son limitados. Todo esto es fundamental para una rápida movilidad en una compaña de contrainsurgencia. Básicamente, sus operaciones dependen de líneas vulnerables sobre el terreno y de sistemas de comunicación y reabastecimiento ribereños.

La importancia de los dos primeros retos ha quedado reflejada en el intento desesperado del Tatmadaw de formar y armar nuevas milicias. Desde el mes de mayo, el principal impulso se ha centrado en la llamada Pyu Saw Htee, una fuerza cuyos componentes visten de paisano y desempeñan tareas de seguridad local, como por ejemplo el registro de vehículos, y de vigilancia e identificación discretas de miembros de las FDP. Nombrada en recuerdo de un príncipe guerrero de la historia birmana, la Pyu Saw Htee está formada por unidades de 50 a 100 hombres con base en centros comarcales y se nutre de un grupo de veteranos del Tatmadaw y sus familiares, además de leales del USDP y miembros del sector duro del movimiento budista-nacionalista MaBaTha. Los cálculos más precisos indican que se trata de una fuerza en expansión de por lo menos 10.000 hombres y tal vez nada menos que 15.000, supervisados desde la distancia por el Tatmadaw.

Como era de prever, la proliferación de unidades de la Pyu Saw Htee para contrarrestar la actividad de las FDP ha dado pie a un fuerte incremento de ejecuciones selectivas de sus miembros y sus familias por elementos de las FDP. Los milicianos han respondido con el asesinato de miembros de la NLD y personas sospechosas de pertenecer a las FDP.

Construir la resistencia

Sobre este trasfondo caótico, la construcción de una fuerza capaz de ofrecer una resistencia sostenida y de explotar los puntos débiles del Tatmadaw confronta tanto al GUN como a las FDP con una abrumadora serie de retos. Está por ver si resultan insuperables, como han señalado varios analistas entrevistados por Asia Times.

Uno de estos retos, y no el menor, es la necesidad de desarrollar una estrategia de guerrilla prolongada, destinada inicialmente a sobrevivir durante el año que viene, impidiendo que el Tatmadaw consolide su golpe y erosionando la moral de su personal sobre el terreno. La resistencia prolongada al golpe y sus inevitables repercusiones transfronterizas impactarán asimismo en el entorno internacional. Un objetivo clave sería poner en tela de juicio las previsiones de los principales países vecinos –Tailandia, India y China–, que se aferran hoy al supuesto de que, como ya ocurrió en el pasado, el Tatmadaw aplastará pronto la oposición popular y logrará imponerse.

La resistencia sostenida proporcionará asimismo a las democracias más proclives argumentos más sólidos para justificar el reconocimiento diplomático de la oposición al golpe y prestarle ayuda económica e incluso material. Sin embargo, un elemento implícito de toda estrategia de lucha prolongada es la necesidad de evitar el talante suicida de la guerra de guerrillas urbana. Recientemente, rumores persistentes señalan que en las próximas semanas puede producirse una ola coordinada de ataques llamados del día D por parte de las FDP en todo el país, supuestamente organizados por el GUN y su ministerio de Defensa y centrados con casi total seguridad en zonas urbanas.

Si se confirman los rumores, el día D podrá acaparar brevemente los titulares de los medios, pero probablemente cueste muchas vidas, cause la pérdida de apoyo popular y acabe en vía muerta. Como revelaron los movimientos revolucionarios del siglo XX en China, Vietnam, Argelia y otros lugares, incluso fuerzas guerrilleras que gozaban de un amplio apoyo popular no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir en zonas urbanas con guarniciones militares bien dotadas que no tienen ninguna posibilidad de capturar. La derrota infligida por las fuerzas de EE UU y Vietnam del Sur a la ofensiva del Tet, lanzada en enero de 1968 por los comunistas, constituye tal vez la ilustración más sangrienta de esta verdad. La revuelta del Tet en las ciudades de todo Vietnam del Sur fue una apuesta políticamente espectacular, pero sumamente costosa de la que el Vietcong nunca se recuperó plenamente como fuerza militar.

Igual de relevante para la situación actual de Myanmar es la eliminación sistemática, por parte de las fuerzas de seguridad indias, de los grupos insurgentes realmente populares de Cachemira, que en 1990 y 1991 intentaron crear una base permanente en la capital del Estado, Srinagar. Moviéndose de un barrio a otro, una campaña dirigida por el ejército indio los expulsó mediante una red de informantes coaccionados o pagados, registros casa por casa y una potencia de fuego aplastante cuando los rebeldes acorralados optaron por resistir y combatir.

Si se pueden evitar las aventuras quijotescas urbanas, el retorno en los próximos meses de un grupo significativo de varios miles de combatientes de los campos de instrucción de las tierras fronterizas controladas por minorías étnicas podrían reforzar a las FDP en el interior del país con una inyección de tropas absolutamente necesaria. Además de la instrucción básica en el uso de armas, muchos jóvenes que vuelvan traerán consigo un conjunto de habilidades técnico-militares como la pericia en demoliciones y sabotajes, comunicaciones e inteligencia. Algunos tendrán capacidad de liderazgo y unos pocos el ingrediente vital del carisma personal.

Más allá de la instrucción, sin embargo, al menos otros cuatro elementos serían cruciales para asegurar cualquier campaña de resistencia viable en el interior rural del centro de Myanmar. El primero es la coordinación efectiva entre los nuevos frentes que surjan, cosa que de forma embrionaria parece haber funcionado en las últimas semanas. El segundo requiere un hostigamiento continuo y el bloqueo de líneas de comunicación viaria, ferroviaria y fluvial con el fin de crear con el tiempo zonas vedadas, dominadas por la insurgencia, en las que las fuerzas del Tatmadaw solo podrán entrar mediante incursiones masivas y con un alto coste. Y el tercero supone que la principal prioridad táctica en todo choque con el enemigo debe ser la captura de municiones.

Finalmente, el éxito de la resistencia en el interior rural dependerá sobre todo del establecimiento de relaciones con los principales grupos armados de las zonas étnicas, que aportan espacios para el refugio, la instrucción y la ayuda logística, sin las que la insurgencia en el centro de Myanmar difícilmente podría sobrevivir. Estas relaciones tendrán que tejerse sobre la base de una nueva humildad por parte de las fuerzas de oposición bamares y del GUN, ya que los ejércitos de las minorías étnicas birmanas tienen ahora alternativas reales. Una opción consistiría en apoyar a la resistencia con vistas a debilitar y desangrar al Tatmadaw o, más ambiciosamente, romper finalmente el control absoluto del ejército birmano sobre el poder político nacional.

También pueden optar por asegurar sus propias regiones mediante nuevos acuerdos de alto el fuego y promesas de autonomía que el Tatmadaw les ofrecerá con toda seguridad cuando aplique estrategias de divide un vencerás perfeccionadas durante décadas. Por primera vez desde la independencia de Myanmar en 1948, la clave del poder parece estar ahora, en gran medida, en manos de sus minorías étnicas durante tanto tiempo desposeídas.

06/08/2021

https://asiatimes.com/2021/08/prospects-for-a-peoples-war-in-myanmar/

Traducción: viento sur

