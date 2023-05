El pasado 2 de octubre, más de 200.000 personas, en su mayoría mujeres, se manifestaron en defensa del derecho al aborto en más de 600 ciudades de todo el país. La manifestación más numerosa reunió a decenas de miles de personas que se concentraron ante la sede del Tribunal Supremo en Washington D.C. y la que tuvo lugar en Austin, la capital del Estado de Texas. Tanto en Houston como en San Antonio, Texas, fueron miles las que se manifestaron, al igual que en grandes ciudades de todo el país, como Boston, Nueva York, Filadelfia, Chicago, Atlanta, Denver, San Francisco, Los Angeles y muchas más. En numerosas ciudades y poblaciones menores se produjeron concentraciones de decenas, centenas y algunos miles. La extensión geográfica fue impresionante.

Las acciones organizadas a toda prisa pretendían responder a la resolución del Tribunal Supremo, dictada un mes antes, por la que se ratificaba la ley de Texas que prohíbe los abortos más allá de las seis semanas de embarazo, es decir, el 85 % de los casos. Dicha ley incumple a su vez la resolución de 1973 del Tribunal Supremo y las resoluciones subsiguientes por las que se legalizaron los abortos hasta unas 24 semanas, el plazo a partir del cual se entiende que el feto es viable fuera del útero. El pasado mes de septiembre, el Tribunal no resolvió sobre su sentencia de 1973, la llamada Roe vs. Wade, pero dio por buena la ley texana con un argumento espurio sobre el procedimiento. El 3 de diciembre, el Tribunal Supremo se ocupará de otro caso, una ley del Estado de Misisipi que contraviene directamente la doctrina Roe.

Las manifestaciones expresaron asimismo su oposición a esta nueva amenaza de abolición de la doctrina de 1973. Muchos otros Estados con mayoría parlamentaria Republicana han decretado restricciones que dificultan la práctica de abortos. Democracy Now informa de que el lema común de la jornada fue “Fuera vetos de nuestros cuerpos”. La manifestación de Austin culminó con la asistencia de la mayoría de gente al Austin City Limits Music Festival, donde se expresaron una artista después de otra. Una de ellas fue la cantante Billie Eilish, cuyo hermano Finneas [su productor] declaró que donaría el 100 % de sus ingresos a la entidad de planificación familiar Texas Planned Parenthood.

Entrevistada sobre las manifestaciones del 2 de octubre, Alexis McGill Johnson, directora nacional de Planned Parenthood, dijo que “activistas y dirigentes y gente común se han manifestado… para que Roe sea la ley del país… [que garantice] el acceso al aborto legal y seguro. Sin embargo, en un Estado después de otro, estas terribles restricciones y prohibiciones siguen erosionando nuestra capacidad de ejercer nuestro derecho constitucional. Lo de este fin de semana no ha sido más que el comienzo, para que se enteren los tribunales y los legisladores de que la gente no se quedará de brazos cruzados antes estos ataques a sus derechos. Es emocionante ver a artistas como Billie Eilish, como Finneas, como Gracie Abrams, gritando desde el escenario, junto con gente como [la rapera de Houston, Texas] Megan Three Stallion y muchas personas, una cuarta parte de ellas mujeres, hombres trans, gente no binaria, que también ha tenido abortos, explicando sus historias y borrando el estigma que pesa sobre el aborto.”

Preguntada por la presentadora de Democracy Now, Amy Goodman, para que explicara lo ocurrido en Texas con Planned Parenthood y otras clínicas de abortos, Alexis Johnson dijo que “Texas es en realidad la salva de apertura. Tenemos un veto inconstitucional tras el límite de seis semanas, con una disposición sobre cazarrecompensas asociada… ha vaciado efectivamente Roe de significado.” Su referencia a cazarrecompensas tiene que ver con el falso argumento procedimental con el que la mayoría de Tribunal Supremo ha justificado la ratificación de la ley texana. Esta ley no autoriza al gobierno del Estado a imponer su cumplimiento, pero permite que cualquier estadounidense pueda llevar a los tribunales a cualquier persona de Texas acusándole de incumplir la ley, o a quienes de alguna manera apoyen tales incumplimientos, y recibiendo una recompensa de 10.000 dólares o más.

Johnson explicó que los teléfonos de las clínicas “no paran de sonar, con llamadas de mujeres presas de pánico, queriendo saber a dónde pueden acudir, tratando de obtener cita antes de las seis semanas. Texas ya cuenta con una serie de restricciones que complican el acceso al aborto: periodos de espera obligatorios de 24 horas, asesoramiento [antiabortista] obligatorio y exploración ultrasónica [obligando a las mujeres a ver imágenes de sus fetos]. El 85 % de nuestras pacientes en Texas venían a la clínica pasadas las seis semanas, y esto significa que las que pueden viajar a otro Estado tienen que buscar ahora una clínica en Oklahoma o Nuevo México. [Debido a este aumento de la demanda] gente de Oklahoma y Nuevo México tienen que viajar ahora fuera de sus

Estados y esto tiene un impacto tremendo, un efecto de onda expansiva.”

Goodman preguntó: “¿El efecto desproporcionado en las mujeres negras y latinas, en general las de bajos ingresos?” “Completamente”, contestó Johnson. “Lo que ha revelado este último año [de pandemia] es que nuestra crisis sanitaria se debe a un racismo sistemático. El impacto que tiene en estas clínicas, así como la gente que tiene que dejar el trabajo. Tienen que planificar sus viajes. Una paciente nuestra recorrió un millar de millas hasta Aurora, Colorado, conduciendo ella, porque no sabía si quien viajara con ella saliendo de Texas podría causarle problemas. No podrían acusarle de nada, pero ella no lo sabía. La gente hace estos cálculos donde puede, pero este impacto de tener que salir del Estado afectará sin duda desproporcionadamente a las comunidades de color.”

Amy Goodman dijo: “Hablemos de la ley de Misisipi que se debatirá en la vista oral del 1 de diciembre [ante el Tribunal Supremo]. Para muchas personas, ahí está la mayor amenaza para la doctrina Roe, aunque podrías indicarnos primero el número de Estados de todo el país en que están a punto de tumbarla.” “Pienso que estás completamente en lo cierto,” contestó Alexis Johnson. “Creo que lo de Texas puede llevar a una abolición de hecho de Roe, porque hay otros 25 Estados que están estudiando de cerca su capacidad para copiar la legislación de Texas, empezando ya en la próxima sesión parlamentaria de 2022. Lo que tenemos en la ley de Misisipi, Dobbs contra la Organización de Salud Femenina de Jackson, es una prohibición del aborto a partir de las 15 semanas. La Organización de Salud Femenina de Jackson es la única entidad que practica abortos en Misisipi. Esta prohibición a partir e las 15 semanas es otra violación clara del derecho constitucional al aborto.” El Estado de Misisipi ha recurrido una resolución de un tribunal inferior que entiende que la ley es inconstitucional según Roe. “El hecho de que el Tribunal Supremo haya admitido a trámite este caso y que se plantee echar por la borda 50 años de precedentes, es realmente crucial.”

Tras la aprobación de la ley de Texas, las encuestas muestran una caída del grado de aprobación del Tribunal Supremo a un nuevo mínimo de alrededor del 40 %. Hay seis jueces de extrema derecha entre los nueve que componen el Tribunal (tres nombrados por Trump, quien declaró que solo nombraría a jueces contrarios a Roe). En respuesta a la caída de su grado de aprobación en las encuestas, dos de los seis se han quejado públicamente de que hay una campaña contra la mayoría del Tribiunal, calificándola de sesgada.

Si se suprime Roe, los parlamentos de todos los 50 Estados tendrán la potestad de adoptar sus propias leyes en materia de aborto, dando lugar a una manta de retales de leyes divergentes entre un Estado y otro, con la prohibición total del aborto en algunos, fuertes restricciones en otros y la legalización del aborto en la mayoría de casos en los demás. En tal caso habrá una respuesta masiva, como anticipan las manifestaciones del 2 de octubre. Si el Tribunal no la suprime, los antiabortistas pondrán el grito en el cielo, y constituyen una parte crucial de la base Republicana, especialmente entre los protestantes cristianos.

07/10/2021

Traducción: viento sur

