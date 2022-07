“Andolan hamari majboori hai” [“Manifestarnos es vital para nosotros”]. Mohit Khatiyan, un agricultor de 30 años, comienza a narrar su historia con esas palabras. Mientras nos dirigimos a un mahapanchayat, reunión de campesinos, en la aldea de Bhainswal, dependiente de la ciudad comercial de Shamli (a unos cien kilómetros al norte de Delhi), Khatiyan me cuenta cómo sus esperanzas han dado paso a un sentimiento de traición, y expresa su remordimiento por la violencia que agitó la región hace unos años [En 2013, disturbios entre hindúes y musulmanes dejaron unos sesenta muertos, en su mayoría musulmanes, en Uttar Pradesh]. Con voz firme dice: "Nos habían comido el tarro. Voté como hindú [es decir, por el Partido Nacionalista Hindú del primer ministro Narendra Modi]. La próxima vez votaré como campesino".

En esta soleada mañana de principios de febrero, Mohit Khatiyan tiene el mismo estado de ánimo que la mayoría de las personas reunidas aquí. Han pasado más de dos meses desde que cientos de miles de campesinos convergieron en Delhi para exigir la retirada de las tres reformas votadas por el parlamento en septiembre (que prevén la desregulación de los aranceles agrícolas, y por lo tanto, en última instancia , el fin de los aranceles mínimos garantizado por el Estado). Si la revuelta se originó en los Estados de Punjab y Haryana (dos importantes productores agrícolas), ahora está llegando a Uttar Pradesh, un importante centro de cría de ganado.

“Los agricultores de Punjab son inteligentes, fueron los primeros en comprender. A nosotros nos llevó más tiempo, pero ahora también estamos aquí”, dice Khatiyan.

"El gobierno tiene que dimitir"

En un terreno comunal apenas más grande que un campo de fútbol, una enorme multitud se agolpa para asistir al mahapanchayat, a pesar de no haber sido autorizada por las autoridades locales. Los participantes parecen indiferentes al fuerte despliegue policial y silban y tamborilean. Algunos, instalados en un carro de bueyes decorado con la bandera nacional de la India, incluso intentan posar con la policía.

Otros sostienen largas cañas de azúcar, el principal producto de su región. Muchos llevan el sombrero o la bandera de un partido político regional, el Rashtriya Lok Dal (Partido Nacional del Pueblo, RLD), que contó con el apoyo de agricultores hindúes y musulmanes jats (comunidades del noroeste de la India]), antes de que fueran laminados tras los disturbios comunitarios de 2013.

La concentración reúne ahora a más de 15.000 personas. En el escenario, los notables locales tratan de que la situación no se altere.

“Este gobierno le ha dado la espalda a sus necesidades, le ha dado la espalda a las próximas elecciones”, dice Jayant Chaudhary, ex parlamentario y vicepresidente de la RLD.

En la zona más periférica de la concentración, cerca de un estrecho canal, se encuentra Jitendra Malik, un agricultor de un pueblo a 25 kilómetros de distancia. “El gobierno tiene que dimitir”, dijo.

Intensificación de reuniones

Malik me cuenta cómo la noche del 28 de enero interrumpió su cena y se fue a Ghazipur (en los suburbios de Delhi) cuando se enteró que la policía se estaba preparando para dispersar la concentración de agricultores debido a los actos violentos durante el desfile de tractores durante el día de la fiesta nacional.

Rakesh Tikait, uno de los líderes de la movilización, que venía del distrito vecino de Muzaffarnagar y que estaba acampando en Ghazipur, declaró con lágrimas en los ojos que resistiría cualquier intento de desalojo, que estaba dispuesto a dar la vida pero que no cedería ni una pulgada. Miles de otros como Malik se apresuraron a unirse a él.

A la mañana siguiente, la multitud de manifestantes en Ghazipur se había duplicado. Y Ghazipur se convirtió en el corazón de la movilización, antes de ser eclipsado por manifestaciones aún más grandes en Singhu y Tikri, en la frontera entre Delhi y Haryana.

“Después de lo que sucedió ese día, el BJP (Partido Bharatiya Janata, partido de Narendra Modi) no tendrá donde realizar sus concentraciones en estas zonas”, dice Malik.

El vibrante atractivo de Tikait (hijo de un gran líder campesino) provocó así toda una serie de manifestaciones campesinas en las comunidades jats de Uttar Pradesh. La asamblea del viernes en Shamli fue la quinta consecutiva y fue seguida por otras demostraciones de fuerza en otras partes de Haryana y Rajasthan.

Aún no hay acuerdo entre gobierno y sindicatos

“El 28 de enero fue un punto de inflexión. Las lágrimas de Tikait fueron la expresión de muchos años de angustia por la miseria. Esto afectó a todo el ecosistema de la aldea, y no solo a los agricultores, a unirse para manifestar su apoyo”, explica Sudhir Panwar, profesor de la Universidad de Lucknow (capital del Estado) y residente de la aldea de Bhainswal.

Hasta ahora, las reuniones entre los sindicatos de agricultores y el gobierno no han dado como resultado un acuerdo. Después de la violencia en el Día Nacional, el movimiento fue blanco de una represión inmediata. Se detuvo a más de un centenar de dirigentes sindicales. El 8 de febrero, en declaraciones al parlamento, el primer ministro Narendra Modi argumentó que sus reformas beneficiarían a los pequeños agricultores y a los manifestantes, a quienes calificó de parásitos.

Sin embargo, la persistencia del movimiento en el corazón del país hindú podría obligar al gobierno a reconsiderar su posición. Y mientras que en Punjab y Haryana, los agricultores se han mantenido al margen de todos los políticos, en Uttar Pradesh ciertos partidos como el RLD desempeñan un papel vital, movilizando a sus cuadros y brindando apoyo logístico. En este Estado se celebrarán elecciones el próximo año, lo que podría servir de test para las reformas votadas por el BJP, actualmente en el poder.

Es un gran cambio ver figuras relevantes de la comunidad jat, como Tikait, admitir públicamente que cometieron un gran error en 2013 [al perseguir a los musulmanes]. Pero las repercusiones políticas aún no están claras - dice Nakul Singh Sawhney, un realizador de documentales que ha trabajado mucho en la región -. Dependerá de la reacción de otras castas campesinas y de cómo la oposición fortalece o no su base centrándose en los campesinos en lugar de jugar el carnet de identidad de casta.

El retraso en los pagos

Después del mitin de Shamli, un hombre imponente de unos cincuenta años, Vinod Rana, me llevó a un lado para explicar en detalle las razones locales del descontento. Si bien el Primer Ministro había asegurado a los productores de caña de azúcar que se les pagaría dentro de las dos semanas posteriores de su entrega a los molinos, estos últimos aún no les han pagado las entregas de la campaña 2019-2020.

En total, las fábricas han acumulado 110 mil millones de rupias (1,13 mil millones de euros) de deuda con los agricultores, de los cuales 11 mil millones el año pasado.

Mientras que los agricultores de Punjab y Haryana se oponen a las reformas porque temen estar sujetos a la ley del mercado y ver erosionados sus ingresos por la supresión de los precios garantizados, los de Uttar Pradesh culpan al gobierno por no cumplir su promesa de pagar a los agricultores de caña de azúcar a tiempo.

Rana explica: "Este año, estamos suministrando a los molinos sin ni siquiera saber cuánto nos pagarán" (dado que el gobierno aún no ha anunciado el precio recomendado por el Estado).

Explica que el precio de la caña de azúcar no ha cambiado desde 2014, pero que el gasto de los agricultores en combustible, electricidad y fertilizantes ha aumentado. Por ejemplo, este año, los agricultores pagan 27.000 rupias por la electricidad, en comparación con las 12.000 rupias de 2014. “¿Es así como se duplicarán nuestros ingresos?”, pregunta Vinod Rana, refiriéndose a la promesa del gobierno de duplicar los ingresos para 2022 (en comparación con 2015-2016). “No se trata solo de reformas. Las promesas no se han cumplido durante años. Voté por el BJP en 2014, 2017 y 2019, pero eso va a cambiar".

A diferencia del Punjab, los agricultores aquí se ven obligados a vender el arroz y el trigo a precios de mercado, más bajos que los precios mínimos anunciados por el gobierno. Mientras los campesinos de Punjab luchan por proteger sus ingresos estatales, los de Uttar Pradesh, que ya conocen los caprichos del mercado, quieren poder aprovechar un sistema de ayuda similar.

En la aldea de Kheda Gadai, no muy lejos de la de Bhainswal, un grupo de agricultores expresa su gratitud a los campesinos de Punjab, que fueron los primeros en expresar sus quejas compartidas.

Refiriéndose a la reciente ley de agricultura por contrato (que es una de las tres reformas impugnadas), afirman que la producción de caña de azúcar ya está enmarcada en un contrato de este tipo entre los productores y los molinos. “Pero cada año, los molinos faltan a sus obligaciones y nos pagan tarde. Y no nos pagan multas por demora. Entonces, ¿cómo podemos creer que estas nuevas leyes beneficiarán a otras producciones?"

Años para volver a tejer los vínculos

Desde 2013, las tensiones entre comunidades han dominado el panorama político de la región. Preguntado por las consecuencias que esto podría tener en la movilización de los agricultores, sabiendo que las elecciones están programadas para el próximo año, Vinod Rana responde con un aforismo: “No se puede cocinar sin fin en una olla de madera".

El sentimiento de los agricultores musulmanes es algo diferente. Zahid Malik, un agricultor de la aldea de Hasanpur Lohari, en Shamli, resume:

Es cierto que hindúes y musulmanes están juntos en esta disputa, pero eso no significa que las relaciones entre nosotros estén restablecidas. Se necesitarán años para reconstruir los lazos que se rompieron durante los disturbios de 2013. Incluso hoy, incluso en los consejos agrícolas, no se nos trata con igualdad. Podemos votar por el mismo partido en las próximas elecciones, pero será por obligación, no como resultado de la amistad comunitaria.