Lo fundamental del día

Las calles están tranquilas, la gente camina bajo el sol, las tiendas están abiertas y las fábricas trabajan a pesar de las barricadas que se han levantado por todas partes. El Comité Central de la Guardia Nacional está lo suficientemente seguro de la situación como para publicar el siguiente texto:

Comité Central de la Guardia Nacional

Se invita a los habitantes que lindan con las principales vías de comunicación utilizadas para el transporte de alimentos para París a que coloquen sus barricadas de forma que permitan la libre circulación de los coches.

Las elecciones a la Comuna de París se celebrarán el miércoles 22 de marzo.

En todos los sitios se cuelga y publica la convocatoria de elecciones municipales decidida el día anterior.

El Comité Central de la Guardia Nacional,

Considerando:

Que es urgente constituir inmediatamente la administración municipal de la ciudad de París,

Resuelve:

1° Las elecciones del Consejo comunal de la ciudad de París tendrán lugar el próximo miércoles 22 de marzo.

2° La votación será por lista y por distrito.

Cada distrito designará un consejero por cada veinte mil habitantes o fracción superior a diez mil.

3° La votación estará abierta desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El recuento de votos se realizará inmediatamente.

4° Los municipios con veinte distritos están encargados, cada uno en lo que le concierne, de ejecutar el presente decreto.

En notificación posterior indicará el número de consejeros que se elegirán por distrito.

Ayuntamiento, este 19 de marzo de 1871.

Informados de lo debates sin fin entre el Comité Central y lo alcaldes y diputados, el Comité de los veinte distritos y la Internacional, que están en sesión permanente o casi permanente, instan al Comité Central a permanecer en su puesto hasta las elecciones. Además, en los debates, querían que el Comité Central tomara medidas más audaces y no se contentara con organizar las elecciones; temían que estos aprendices a políticos se bueran embaucados por los viejos zorros de Versalles.

Testimonio

Gustave Lefrançais, 45 años, profesor, contable

Informa de una discusión con algunos miembros del Comité de la Corderie:

"Tan pronto como llega Malon, de vuelta de Burdeos, nos informa de sus impresiones del viaje. No son buenas.

Está persuadido que, a pesar del desprecio que ya ha suscitado la Asamblea de la población rural, la provincia no apoyará el movimiento. La provincia teme sobre todo la reanudación de la guerra, que no quiere a ningún precio. Hay que temer grandes desgracias.

Mientras nos contaba esto, le invadió la emoción hasta el punto de que un sollozo le interrumpiera.

A pesar de estas sombrías previsiones, puesto que la situación -deseada y provocada por el gobierno de Thiers y sus consortes- ya no puede evitarse y la República puede morir por ello, nos parece que lo mejor es hacerle frente.

Por lo tanto, decidimos apoyar con todas nuestras fuerzas al Comité Central.

Se nombra una delegación que lleve esta resolución al Ayuntamiento”.

•

Por lo que respecta a los estudiantes, el ardor de la víspera ha disminuido. Los jóvenes burgueses de la Escuela Politécnica se manifestaron contra el Comité Central. Hoy se ha rechazado por un voto una moción que recomendaba que las tropas de Versalles se reunieran y abandonaran París "en orden militar", pero la negativa a actuar como intermediario fue más clara aún: los politécnicos quedan a la expectativa.

Los alcaldes siguieron presionando para gestionar la ciudad en lugar del Comité Central

La presión de los alcaldes continuó a pesar de la falta de acuerdo durante los largos intercambios de la víspera. Por la mañana, el alcalde Bonvalet y dos adjuntos vinieron a tomar posesión del Ayuntamiento. Afirmaron que los diputados pedirían hoy las franquicias municipales, y que las negociaciones con la asamblea no podrían tener éxito si no se restituía la administración de París a los alcaldes. A través de un cartel, confirmaron su compromiso de pedir a la Asamblea la elección de los jefes de la Guardia Nacional y de un consejo municipal.

Al comenzar la discusión con los miembros del Comité Central presentes, Bonvalet declaró que no había venido para este tipo de intercambios, sino para tomar posesión del Ayuntamiento, y se marchó. Esta rigidez, que se parece mucho a una amenaza, confirma la voluntad de los alcaldes de rechazar el poder adquirido por el pueblo la víspera y de entregarlo a la reacción mayoritaria de la Asamblea Nacional.

Versalles se organiza contra París

En Versalles reinaba el pánico y los funcionarios llegados de París, aterrorizados, sembraban el miedo. La gente estaba preocupada por la posibilidad de insurrecciones en las provincias. Algunos hablan de alejarse de París, refugiándose en Bourges, porque el ejército no parece dar garantías frente a los guardias nacionales insurgentes.

Testimonio

Martial Senisse, 20 años, albañil de Limousin

"Esta mañana, cogí el tren a las ocho para ir a Versalles. En el tren, había muchos soldados que deseaban encontrar a sus oficiales allí. En la estación de Batignolles, el tren fue registrado por un batallón de federados y dos sacerdotes fueron sacados por la fuerza del vagón. En Versalles, en la estación de Chantiers, fue la policía quien nos registró. Los que no pudieron decir que habían venido a hacer fueron enviados de vuelta a París. Yo, mostré mi pase y un policía me dijo: "servicio del Castillo". Todos se apartaron.

Apenas he reconocido Versalles. Las calles estaban llenas de gente, hay tiendas de campaña en las avenidas, centinelas por todas partes....

Se ha instalado una imprenta en el Castillo, calle des Réservoirs, justo enfrente del apartamento... y todas las tardes, desde su ventana, Elise ve cómo la policía sigue a los tipógrafos cuando salen de su trabajo.

Parece que en Versalles todo el mundo tiene miedo. Dicen que los federados van a atacar la ciudad”.

Fue en el salón del teatro donde el presidente Grévy abrió la sesión de la Asamblea Nacional con una larga acusación contra esta "insurrección criminal", denunciando al "gobierno faccioso que se alza frente la soberanía nacional".

Los diputados de París están allí. No realizaron ninguna declaración colectiva, sino que presentaron varios proyectos de ley de forma individual. Un texto presentado por Clémenceau pretendía convocar elecciones en París a corto plazo, otro preveía conceder a la Guardia Nacional el derecho a elegir a sus dirigentes. Por su parte, Millière propuso posponer los plazos comerciales durante seis meses. Todos piden que se examinen estas leyes con urgencia.

Extracto del acta de la sesión del 20 de marzo

Ernest Picard, Ministro del Interior del gobierno de Thiers:

"Si sólo se tratara de saber si en París debe habner un consejo municipal elegido, no vendría a contradecir la propuesta del honorable Sr. Clémenceau. Pero hay una insurrección muy seria en París…

¿En tal situación, es posible celebrar elecciones bajo la presidencia de extraños que reclaman para París una autoridad derivada del sufragio universal?

... En este momento, no tenemos mas que una cosa a hacer: cerrar la herida abierta, y eso no será posible aceptando una petición urgente que significaría que, como transacción en las circunstancias actuales, se pueden celebrar elecciones en París (aplausos)”.

Tras el debate, se vota la moción, pero no las leyes; desde ese momento, el gobierno quiere ganar tiempo porque ha decidido "cerrar la herida abierta" como dice Picardo.

Los monárquicos y todos los conservadores que esperan su momento se unen a Thiers contra la Revolución, con el objetivo de formar un vigoroso ejército contra el pueblo de París.

Si bien se retrasa la elección de un nuevo consejo municipal exigida por los electos parisinos, se toman algunas decisiones inmediatamente:

el nombramiento de una comisión de 15 miembros delegados por la Asamblea, que permite al gobierno actuar en nombre de la Asamblea sin confiar en ella;

Se declara el estado de sitio en Versalles y en todo el departamento.

Las administraciones, los ministerios están vacíos: ya no hay gobierno en París

Esta mañana, se nota en todas partes que el ejército, el Gobierno y la Administración se han evaporado en dos noches y un día.

Thiers, que piensa que estos proletarios sin formación política, sin administración, sin dinero, no pueden "conducir su barco", que los revolucionarios no tendrán nada más urgente a hacer que despedazarse unos a otros, decidió abandonarlos a su suerte, provocando la parada brusca de toda la maquinaria social, lo que puede conducir muy rápidamente a la miseria y al hambre.

En respuesta a la sublevación masiva de las y los parisinos, el gobierno tomó una decisión sin precedentes: ordenó a todos los funcionarios, administradores y empleados de todos los rangos que se mudaran a toda prisa a Versalles, bajo pena de despido, y que transportaran con ellos todo su equipo administrativo y, especialmente, las arcas. En las ciudades ocupadas por los prusianos nunca se había tomado una decisión semejante.

El Ayuntamiento fue evacuado. Tampoco quedaba nadie en la Prefectura de Policía ni en los ministerios. Las oficinas están limpias y ordenadas, sin ningún objeto de valor, todo había sido retirado. La oficina de correos está vacía, sin sellos, ni cartas ni telegramas. En los ayuntamientos también desaparecieron los registros, los sellos y las cajas, lo que dificultaba cualquier matrimonio, testamento u otro acto. Los directores de las oficinas de caridad se llevaron las cajas con el dinero que contenían, dejando al desamparo a las personas necesitadas, a las miles de personas sordas, ciegas, paralíticas o reumáticas y a toda la población enferma y hambrienta que vivía de la caridad pública. La intendencia militar abandonó, sin un céntimo, a seis mil enfermos en los hospitales y ambulancias, muy desorganizados debido a la ausencia de especialistas, médicos y cirujanos. Todo lo que garantiza la vida cotidiana, las carreteras, la iluminación, la organización de los mercados, incluso los cementerios, está fuera de servicio. Se acabaron los funcionarios de aduanas en las oficinas, se acabaron los recaudadores de impuestos. También se fueron muchos profesores de la Academia y del Instituto. Los tribunales están vacíos, desde el Tribunal de Casación hasta la sala más humilde del juez de paz.

En París ya no hay gobierno, ni policía, ni magistrados, ni juicios, ni agentes judiciales, los propietarios huyeron dejando los inmuebles a los inquilinos.

El Comité Central organizó la vida cotidiana

El Comité Central se ocupó de los asuntos más urgentes para que la vida pudiera continuar, para que las funciones indispensables pudieran llevarse a cabo a pesar de este sabotaje. Había que reorganizar todo.

El envío de delegados no fue suficiente para hacer funcionar esta enorme maquinaria estatal, ya que la mayoría de los empleados habían abandonado sus puestos. El impulso fue tremendo: la gente acudió espontáneamente de todas partes al Comité Central, los comités de distrito proporcionaron personal a los ayuntamientos, los principales servicios fueron reorganizados en un abrir y cerrar de ojos por personas cabales y diligentes.

Ese mismo día, el Comité tomó importantes decisiones para las y los habitantes de París. Suspendió la venta de objetos comprometidos en el Monte de Piedad, amplió un mes los plazos de pago para el comercio y prohibió a los propietarios despedir a sus inquilinos hasta nuevo aviso; decisiones todas ellas que aliviaron a los 150.000 parisinos amenazados de desahucio, quiebra y procedimientos judiciales.

Anunció que se pagaría regularmente a los guardias.

La paga de los Guardias Nacionales y el Banco de Francia

Este mismo día había otro asunto urgente a resolver: el pago de los 30 sous diarios a los trescientos mil guardias nacionales. La noche anterior se había decidido ir a recogerlos al Banco de Francia.

El Banco de Francia hizo una excepción, no salió de París para ir a Versalles. La razón es sencilla: técnicamente no podía hacerlo, se habrían necesitado docenas, tal vez un centenar de furgonetas para vaciar las bodegas y bóvedas del oro, billetes, valores y documentos que contenían. Además, el Banco sólo tenía 130 hombres mal armados para defenderse. Por lo tanto, permaneció en París, con todo su personal y dirección.

A las seis de la tarde, Varlin y Jourde fueron recibidos por el gobernador del Banco de Francia, M. Rouland, un personaje lleno de arrogancia que ¡esperaba su visita!

Les dijo que no juzgaba los acontecimientos, ya que el Banco de Francia, "a raíz de todos los cambios de poder, tenía que adaptarse. El Banco de Francia no hace política. Ustedes son el gobierno de facto. El Banco les entrega hoy un millón. Pero, por favor, mencionen en su recibo que esta suma ha sido requisada para la cuenta de la ciudad”.

De ese modo, Varlin y Jourde salieron esta tarde del Banco con un millón en billetes que fueron distribuidos, gracias a algunas abnegadas personas, entre los funcionarios pagadores: a las diez, la paga estaba siendo distribuida en todos los distritos.

El Diario Oficial se publica bajo el control del Comité Central

El 20 de marzo se publicó el primer número del "Diario Oficial de la República Francesa" después que tres batallones de la Guardia Nacional y varios periodistas tomaran posesión de los locales. Entre ellos estaban Barberet, Lebeau y Vésinier, Floriss Piraux y Paul Vapereau, que sustituyeron inmediatamente a la redacción habitual, que había sido llamada por el gobierno a Versalles para editar otro periódico oficial bajo la responsabilidad del gobierno de Thiers. El nuevo equipo se puso a trabajar inmediatamente y el 20 de marzo hizo posible la publicación de las dos ediciones, la de la mañana y la de la tarde.

Como es habitual, incluían una sección oficial en la que se publicó, además de las cosas habituales como las herencias no reclamadas, las resoluciones judiciales del Ministerio de Justicia, la cotización de la bolsa y las declaraciones y decisiones del Comité Central de la Guardia Nacional. En la parte no oficial, había avisos de los ministerios y diversas informaciones y declaraciones firmadas individualmente, extractos de la prensa, sucesos, noticias del extranjero, programas culturales y otros textos, como una propuesta del ciudadano Mottu para que los ayuntamientos se hicieran cargo de las rentas de los tres últimos trimestres, y un largo artículo informando sobre el reino de Suecia y Noruega. La edición vespertina también publicó un serial por entregas de Eugène Sue, "Jeanne et Louise". Dado que la empresa editora era y siguió siendo privada1/, las ediciones también publicaron anuncios y publicidad pagada.

La edición de la mañana (formato grande de dos páginas) se vendía a 15 céntimos, la edición de la tarde del día siguiente (formato más pequeño de 4 páginas) se vendió a 5 céntimos. Las dos ediciones publicaron un mensaje a los Departamentos firmado por los delegados del Diario Oficial, Barberet y Lebeau:

A LOS DEPARTAMENTOS

El pueblo de París, después de haber dado, desde el 4 de septiembre, una prueba incontestable y brillante de su patriotismo y de su devoción a la República; tras haber soportado con una resignación y un valor más allá de todo elogio los sufrimientos y las luchas de un largo y penoso asedio, acaba de mostrarse de nuevo a la altura de las circunstancias actuales y de los esfuerzos esenciales que la patria tenía derecho a esperar de él.

Por su actitud tranquila, imponente y fuerte, por su espíritu republicano, ha sido capaz de reunir a la inmensa mayoría de la Guardia Nacional, de atraer las simpatías y la ayuda activa del ejército, de mantener la tranquilidad pública, de evitar el derramamiento de sangre, de reorganizar los servicios públicos, de respetar las convenciones internacionales y los preliminares de la paz.

Esperan que toda la prensa reconozca y constate su espíritu de orden republicano, su valor y su devoción, y que cesen las ridículas y odiosas calumnias que se difunden desde hace algunos días en las provincias.

Los departamentos, ilustrados y desilusionados, harán justicia a los capitalinos, y comprenderán que la unión de toda la nación es indispensable para la salvación común.

Las grandes ciudades demostraron, durante las elecciones de 1869 y el plebiscito, que estaban animadas por el mismo espíritu republicano que París; las nuevas autoridades republicanas esperan, pues, que les presten su apoyo serio y enérgico en las circunstancias actuales, y que les ayuden a llevar a cabo la obra de regeneración y salvación que han emprendido en medio de los mayores peligros.

El campo estará celoso de imitar a las ciudades. después de las catástrofes que acaba de vivir, Francia entera sólo tendrá un objetivo: asegurar la salvación común.

Esta es una gran tarea, digna de todo el pueblo, y no fracasará.

La provincia, uniéndose a la capital, demostrará a Europa y al mundo que Francia en su conjunto desea evitar toda división intestina y todo derramamiento de sangre.

Los poderes actuales son esencialmente provisionales, y serán sustituidos por un consejo comunal que se elegirá el próximo miércoles, día 22.

Que la provincia se apresure a imitar el ejemplo de la capital organizándose de manera republicana, y que se ponga en contacto con ella lo antes posible por medio de delegados.

El mismo espíritu de concordia, de unión, de amor republicano, nos inspirará a todos. Tengamos una sola esperanza, una sola meta: la salvación de la Patria y el triunfo definitivo de la República democrática, una e indivisible.

Los delegados del Diario Oficial.

Noticias de El Havre

El Journal du Havre escribe:

"una banda de facciosos que no pertenece a ningún partido, salvo al del desorden y el saqueo, acaba, después de haber ensangrentado las calles de París, de hacerse dueña, por un golpe sorpresa, de la capital”.

Durante todo el día, la multitud se agolpaba en la estación cuando llegaban los trenes de París para recibir noticias.

Por la noche, el subprefecto publicó el primer despacho telegráfico con el que Thiers quería mantener informada a la provincia de los acontecimientos parisinos, en el que se indicaba que el gobierno y sus soldados estaban haciendo todo lo posible para "reprimir la sedición... y controlar los acontecimientos"

El 20 de marzo, el Consejo General pide a los municipios del departamento de Seine Inférieure que se opongan a la revuelta de París y su población.

"Una parte de la población parisina ha osado alzarse contra la autoridad de la Asamblea Nacional que acabamos de nombrar; el resto le ha dejado hacer.

Se acaban de cometer terribles asesinatos. París está en manos de la revuelta.

La Asamblea y el gobierno están reunidos en Versalles.

Francia está cansada de sufrir las revoluciones de París y pretende que su voluntad sea finalmente obedecida.

El Consejo General protesta en nombre del sufragio universal, de la libertad y de la dignidad de Francia.

Invita a los alcaldes y habitantes del departamento a no cumplir más órdenes que las del gobierno de la Asamblea Nacional y a agruparse con confianza en torno a sus representantes departamentales, dispuestos a tomar, con el concurso de las autoridades municipales, todas las medidas que el respeto a la ley y a la voluntad nacional requieran. "

Firman la declaración 43 de los 50 consejeros generales

En resumen, estas son las decisiones del día:

reapertura de todas las administraciones

suspensión de la venta de objetos comprometidos con el Monte de Piedad

ampliación de un mes de los plazos de pago comerciales

los propietarios tienen prohibido despedir a los inquilinos hasta nuevo aviso

publicación del Diario Oficial bajo la responsabilidad del Comité Central

pago de la paga de los Guardias Nacionales por el Banco de Francia

En el debate: ¿Los trabajadores de París toman en sus manos la capital, sólo el capital?

En la capital abandonada por el gobierno, el poder o, más sencillamente, la gestión de las actividades indispensables para la vida cotidiana fueron asumidos inmediatamente.

Esta capacidad espontánea de atreverse a hacer funcionar las administraciones, cuando muchas personas cualificadas, o que debían serlo, se habían ido, es extraordinaria. Thiers pensó que la ciudad se hundiría. Todo ello sin tener en cuenta lo que había sucedido durante meses en los barrios obreros. Ante la negligencia del gobierno y las dificultades del sitio [del ejército prusiano], los parisinos reaccionaron de inmediato, todos juntos, para encontrar soluciones a los problemas prácticos que surgieron. No esperaron nada de lo de arriba, ¡pero sí todo de su trabajo!

Y funcionó. Ellos y ellas demostraron que eran capaces de organizar la vida cotidiana por sí mismos, aprovechando al máximo sus capacidades y habilidades, sin esperar a que se impusiera un poder político.

En este momento, el Comité Central desempeñó el papel de la centralización, no por el lugar que ocupaba los días 18 y del 19, sino porque en ese momento era la única organización constituida que si bien no tenía intenciones muy definidas, sí contaba con audiencia, autoridad y credibilidad. Compuesta por recién llegados, sin pasado ni pretensiones políticas, poco preocupada por las teorías políticas, se ocupaba sobre todo de salvar la República, y de permitir que la vida fuera lo más normal posible para las y los parisinos, mientras se preparaba que las elecciones municipales se dieran sen las mejores condiciones.

Al hacerlo, dado el papel de París en las luchas políticas nacionales en las revoluciones pasadas, el límite municipal en el que se desarrolla es difícil de mantener. Al irse el gobierno y vaciarse los ministerios, quienes ocuparon el Ayuntamiento, tratando de suplir esas ausencias, consciente o inconscientemente, se convierten en el nuevo poder. Cuando el Comité Central envía delegados a los ministerios y servicios, a las finanzas, a la guerra, ¿cómo se puede delimitar lo que pertenece al orden municipal y nacional?

Por ejemplo, el Comité Central, a través del "delegado del gobierno en el Ministerio del Interior", declaró de forma muy oficial que estaba decidido a respetar las condiciones de paz para "salvaguardar tanto la salvación de la Francia republicana como la paz general". ¿No era ilusorio imaginar que se podía evitar plantear la cuestión del poder nacional, que seguí ahí, en Versalles y en todo el país? ¿Era posible salir de estas dificultades, de estas contradicciones?

Traducción: viento sur

Notas

1/ Pertenecía a la imprenta Wittersheim.

