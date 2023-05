Os escribimos desde Siria para contaros la realidad que vivimos sobre el terreno y nuestras inquietudes por el terremoto que azotó la región. Esta terrible catástrofe ha añadido caos a una situación geopolítica ya catastrófica.

Es importante destacar algunos aspectos de la situación para entender lo que está sucediendo aquí.

Los regímenes sirio y turco utilizan la tragedia que ha golpeado a miles de personas para colocar sus peones en el tablero geopolítico. En Turquía, el gobierno AKP MHP utiliza la crisis actual para hacer campaña de cara a las elecciones y para amordazar una vez más las voces disidentes. El establecimiento de una línea directa para denunciar a quienes critican la incapacidad del Estado para ayudar a su población es el ejemplo más repugnante. El bloqueo de Twitter en Turquía ilustra esta voluntad constante de amordazar a la población.

También nos parece necesario recordar que las poblaciones afectadas, ya sea en territorio sirio o turco, son mayoritariamente kurdas. Por lo tanto, hay que denunciar la negligencia de los Estados en cuanto a las normas de construcción (especialmente después de los numerosos escándalos de corrupción en el sector inmobiliario que salpicaron al gobierno AKP MHP).

Por eso os enviamos videos de la región, traducidos por nuestra cuenta, para que podáis profundizar en el tema e informar sobre él.

Enlace de descarga de vídeos: https://we.tl/t-GpZAiaFJjv

Una catástrofe natural, inseparable de su contexto político

Desde la Comuna Internacionalista de Rojava, estamos muy afectados por la tragedia que representa este terremoto. Nuestros pensamientos están con todas las familias duramente golpeadas, independientemente de su origen. En el lugar en que nos encontramos, hemos sentido que la tierra temblaba, pero sin las dramáticas consecuencias que experimentan otras regiones. Si las fronteras marcan líneas a veces infranqueables, la conexión entre los pueblos no las tiene en cuenta. Aquí, en el noreste de Siria (Kurdistan Occidental / Rojava) viven miles de personas que tienen una fuerte relación con otras, en otros lugares del país, pero también con las poblaciones del sur de Turquía (Kurdistan Norte / Bakur).

Creemos que las emociones no deben hacernos olvidarnos echar una mirada política a la situación. Lo que sucede hoy no es un evento natural desconectado de la forma en que está organizada la sociedad, cuyas líneas de fractura nacionalistas y racistas dividen a los pueblos, cuya economía capitalista favorece el beneficio sobre el bienestar, cuyas políticas de los estados nación están guiadas por el cortoplacismo y el electoralismo. Muchas voces se elevan, en este momento, para apelar a sentimientos solidarios, a valores universalistas. Apoyamos estas llamadas, pero sin aceptar dejar de lado el contexto sociopolítico en el que se producen estos acontecimientos.

Las responsabilidades pasadas, presentes y futuras no pueden borrarse bajo el pretexto de una visión humanista que nunca ha existido, a ojos de los regímenes políticos en los estados nación de la región y del resto del mundo. Los principales medios de comunicación se emocionan por la situación, pero estos mismos medios estuvieron en silencio, hace poco, en cuanto al sufrimiento de estas mismas poblaciones y probablemente lo serán, de nuevo, en unas semanas.

Contexto geográfico y político

El terremoto de magnitud 7.8 que tuvo lugar en la noche del 5 al 6 de febrero ya ha causado más de 12.000 víctimas y, lamentablemente, es más que probable que este número aumente aún más. Las regiones más afectadas son principalmente de asentamiento kurdo, a ambos lados de la frontera turco-siria. Históricamente abandonados y oprimidos por Ankara (como en Maraş), bajo ocupación turca e islamista extremista en el norte de Siria (como en Afrin), habiendo experimentado la brutal represión de Assad (como en Alepo) o viviendo recientemente de bombardeos turcos (como en Tel Rifaat). A esto se suma la presencia de miles de refugiados, que han huido de los numerosos combates que han desestabilizado la región durante una década. Por lo tanto, esta catástrofe es aún más aguda porque las poblaciones experimentan dificultades económicas y políticas de larga data.

El trato mediático mayoritario actual es un ejemplo más de la invisibilización que sufre el pueblo kurdo. Pocos órganos de prensa se han molestado en señalar qué pueblos viven en las regiones afectadas. La idea no es en absoluto hacer identitario este desastre natural, la naturaleza no hace distinciones culturales, sino no desvincularlo de una realidad humana e histórica que, de forma imprescindible, permite comprender realmente las pruebas que experimentan las personas. La auténtica solidaridad solo puede existir teniendo en cuenta los entresijos de esta realidad.

Todo menos una sorpresa y mucho más que un desastre natural

Este terremoto está lejos de ser el primero en golpear la región. La región está en el cruce de tres placas tectónicas, lo que la convierte en un lugar propicio para los terremotos (por ejemplo, Turquía ha experimentado no menos de 230 terremotos que superan una magnitud de 6 durante el siglo XX, 12 de ellos superando las mil víctimas). Históricamente, estos desastres son numerosos, el más reciente de gran escala tuvo lugar en 1999, con casi 20.000 muertes. Tomar conciencia de esta realidad permite darse cuenta de que el régimen actual ha hecho todo menos llevar a cabo una política preventiva en la materia, a pesar de las importantes ayudas europeas recibidas para planes urbanísticos adaptados.

Durante años, las y los especialistas en sismología han alertado sobre el inminente riesgo de peligrosos movimientos de placas, sin que el gobierno reaccione. Esto es aún más escandaloso cuando conocemos los estrechos vínculos que unen al partido del AKP y al propio Erdogan con los sectores de la construcción, así como los proyectos, a cual más faraónico, llevados a cabo desde su toma el poder. Los casos de corrupción son innumerables (tanto en términos de contratos públicos / privados como de uso de materiales de mala calidad y de incumplimiento de las normas), los opositores a estos proyectos y periodistas, que han intentado arrojar luz que estos casos, se encuentran en la cárcel por decenas. Las manifestaciones del Parque Gezi son un ejemplo que ha movilizado amplios sectores de la población de Estambul, opuesta a la gentrificación urbana, los megaproyectos y la destrucción del medio ambiente. Ilustran los daños de una política económica centrada en el aumento del consumo y una urbanización centralizadora que no tiene en cuenta las aspiraciones populares y crea una brecha social cada vez más escandalosa.

En cuanto a las regiones sirias, la desestabilización y las secuelas de años de guerra siguen vivas. El régimen de Damasco, con aliados internacionales diferentes a los de Ankara, ha demostrado trágicamente en la última década que está dispuesto a hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder. Si se tolera la experiencia de autonomía de Rojava, es solo gracias a la fuerza, la determinación y los sacrificios que ha demostrado.

Ineficacia de la ayuda y represión de las voces críticas

Como ilustran innumerables testimonios y a diferencia de la propaganda del gobierno turco, muchas regiones están literalmente abandonadas a su destino. En muchos lugares (como en Gaziantep) no había llegado ninguna ayuda en las 12 horas, aunque cruciales, después del terremoto. La ineficacia en la ayuda prestada es en parte estructural, voluntaria y se debe al contexto geopolítico. Hoy en día, en las redes sociales turcas, el número de comentarios que piden desinteresarse por la muerte de kurdas y kurdos, incluso de niños y niñas, es escalofriante. El gobierno turco ya ha lanzado amenazas claras que indican que cualquier crítica a las medidas tomadas se consideraría una forma de traición duramente reprimida (ha establecido un número de teléfono para denunciar estos “actos subversivos”). La criminalización de la oposición, que ha estado en marcha durante años, solo aumentará, por un régimen angustiado que refuerza un discurso de autodenominada unidad que en realidad es un autoritarismo exacerbado: “¡Si criticas, estás contra nosotros y, por lo tanto, contra la nación!”. Hace unas horas, Twitter fue simplemente cerrado en Turquía.

En Siria, entre las zonas más afectadas, se encuentran las que están bajo ocupación turca y en manos de mercenarios islamistas a sueldo de Ankara. Esto implica una desorganización local y una mayor dificultad para conseguir ayudas. La AANES (Administración autónoma del noreste de Siria) ha anunciado que quiere proporcionar ayuda a las zonas vecinas a las que administra, cuando el régimen de Assad desearía monopolizar las ayudas internacionales. La situación de embargo que experimenta Rojava es un elemento que se siente aún más en estos momentos. El ejército turco, por su parte, no parece decidido a observar la más mínima tregua a pesar del desastre. La región de Tel Rifaat, golpeada por el terremoto, por ejemplo, fue bombardeada de nuevo la noche pasada (martes 7 de febrero).

Instrumentalización / invisibilización contra autoorganización / internacionalismo

La prioridad es, por supuesto, la urgencia de las ayudas. Sin embargo, ya es necesario prestar atención a cómo se instrumentalizará esta catástrofe, por un lado, para las próximas elecciones (el próximo mes de mayo) pero también, por otro, para ver qué lecciones se extraerán o no. Cuando ocurre un desastre así, las heridas y las necesidades no desaparecen al mismo tiempo que la atención de los medios. Las vidas y los hogares se destruyen, la reconstrucción es un proceso a largo plazo que va más allá del cemento y debería implicar la prevención y el fortalecimiento de la capacidad local para dar respuestas a tales terremotos.

Es una apuesta segura que Erdogan y Assad ya están desarrollando planes para intentar sacar provecho de la situación, de una forma u otra (como el énfasis en la criminalización de los partidos de la oposición, como el HDP). Es una apuesta segura que esto se haga en la línea de una unidad nacional que es solo una fachada destinada a preservar su poder en detrimento de los intereses de las poblaciones. Las primeras señales sugieren que, lamentablemente, esto no tendrá un efecto de calma en los objetivos belicistas y represivos de los regímenes que, en el fondo, solo se mantienen gracias a esto. Si hoy la situación requiere una reacción rápida y unilateral, esta solidaridad espontánea no debe diluirse tan rápido como se manifiesta, dejando vía libre a políticas que han demostrado, más allá de lo razonable, sus efectos catastróficos en la vida de la mayoría de las poblaciones, ahora duramente golpeadas.

Creemos que este terremoto es sintomático en muchos aspectos de los efectos perjudiciales del paradigma del estado-nación que es enemigo de la autonomía local y la autoorganización descentralizada, de un capitalismo que nunca busca el bienestar a largo plazo de los pueblos, sino que se alimenta de crisis y conflictos. La región, tan trágicamente afectada estos días, es también la cuna de una construcción tenaz que, durante décadas, ha construido un modelo político auténticamente democrático. Esto se ve, con razón, como una amenaza para el poder de los regímenes existentes. Por eso es atacado por todas partes.

Hoy, como lo hace la Administración Autónoma, deseamos que la solidaridad se exprese en todas partes y de forma concreta. Mañana, cuando la emoción se haya atenuado y las cámaras se hayan alejado, esperamos que las mujeres y los hombres que pueblan esta región del mundo no vuelvan a caer en el olvido. Depende de cada uno de nosotros y nosotras, es la esencia misma del internacionalismo que nos habita y que no conoce fronteras. Ayudar ahora para paliar la emergencia es esencial, tejer auténticos lazos de solidaridad para el futuro es vital.

8/02/2023

Comuna Internacionalista de Rojava.

Publicado en el blog Médiapart de Pascal Maillard.

https://blogs.mediapart.fr/pascal-maillard/blog/090223/bonjour-nous-vous-ecrivons-depuis-la-syrie

Traducción: Faustino Eguberri para viento sur

