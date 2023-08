Han pasado diez años desde la catastrófica fusión de tres reactores nucleares en Fukushima, Japón. Tal como dijo hace tres años Joseph Mangano, del proyecto Radiación y salud pública, “se emitieron a la atmósfera enormes cantidades de productos químicos radioactivos, como cesio, estroncio, plutonio y yodo, y nunca han cesado los vertidos de las mismas toxinas al océano Pacífico, mientras los trabajadores luchan para contener más de un centenar de productos químicos cancerígenos”.

Hay noticias sobre la falta de estudios de salud en Fukushima, fuertes terremotos (réplicas) y tifones que agitan los nervios, sacuden los reactores y sistemas de tratamiento de residuos y dispersan nuevas partículas radioactivas, y sobre las mentiras de las empresas y del gobierno en materia de descontaminación.

Escasez de estudios de salud

“Hasta ahora solo se ha examinado sistemáticamente una patología en humanos en Fukushima: el cáncer de tiroides”, dice el doctor Alex Rosen, presidente alemán de la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear. Otras enfermedades, como leucemia y malformaciones, que se asocian a mayores exposiciones a la radiación, no se han investigado, declaró Rosen, el 2 de marzo, a la revista médica Deutsches Ärzteblatt. (Cinco estudios se han centrado, no en enfermedades, sino en anomalías obstétricas en los ámbitos más afectados: tres sobre tasas de mortalidad neonatal, uno sobre el peso inferior al normal en neonatos y uno sobre el descenso de la natalidad nueve meses después de marzo de 2011.*)

En cuanto al estudio consistente en la detección de cáncer de tiroides en 380.000 menores de 18 años del área local, en enero de 2018 la revista Thyroid informó de 187 casos detectados en cinco años. Una población típica de 380.000 menores revelaría 12 casos en cinco años, declaró Mangano. El aumento entre las y los menores es “exactamente lo que era de prever si Fukushima es un factor, ya que la radiación es sumamente dañina para los fetos, los bebés y los niños y niñas”, según Mangano.

Nuevos terremotos sacuden las ruinas y agitan los nervios

Otro fuerte seísmo, de magnitud 7,3, volvió a producirse el 13 de febrero frente a la costa de la central nuclear de Fukushima, y tras los 30 segundos de terror hubo 14 réplicas que no superaron la magnitud 5. El temblor de tierra fue suficientemente grave para que la empresa operadora, Tokyo Electric Power Co. (Tepco), y las autoridades federales sospechen que ha causado daños adicionales en los reactores 1 a 3, en los que los niveles de agua refrigerante cayeron en picado, informó Associated Press. El seísmo del 13 de febrero se sintió en Tokio, a casi 250 kilómetros de distancia. La agencia meteorológica japonesa dijo que creía que se trataba de una réplica del gran terremoto de 2011.

En una reunión del 15 de febrero, la autoridad gubernamental declaró que el seísmo había agravado probablemente los daños que ya habían padecido los reactores 1 a 3 o abierto nuevas grietas, haciendo que cayera el nivel del agua de refrigeración, informó AP. “Dado que (el seísmo de 2011) fue fortísimo, de magnitud 9,0, no es extraño que se produzca una réplica como esta diez años después”, dice Kenji Satake, profesor del Instituto de Investigación Sísmica de la Universidad de Tokio. Desde marzo de 2011 ha habido seis réplicas importantes en la zona de Fukushima: el 7 de abril de 2011 (magnitud 7,1); el 11 de abril de 2011 (6,6); el 10 de julio de 2011 (7,0); el 26 de octubre de 2013 (7,1); el 26 de noviembre de 2016 (6,9); y el 13 de febrero de 2021 (7,3). Los seis terremotos recibieron el nombre de Fukushima en todas las lenguas.

Las sacudidas sísmicas no constituyen la única pesadilla recurrente que acecha a la población superviviente del gran terremoto que mató a 19.630 personas. En octubre de 2019 golpeó el tifón Hagibis en la ciudad de Tamura y se llevó un número desconocido de sacos de residuos radioactivos que se habían apilado cerca de un río. Desde marzo de 2011 se han recogido más de 22 millones de metros cúbicos de suelo, matorrales y otros materiales contaminados de zonas muy afectadas por lluvias radioactivas, en grandes sacos de plástico que se apilaron en almacenes temporales en miles de lugares. (“Habitantes de Fukushima se oponen al plan estatal de construir carreteras con material contaminado”, tituló Japan Times el 29 de abril de 2018.) Este volumen no es más que la punta del iceberg: según informó R. Ramachandran en The Hindu el 31 de enero de 2020, “no se han programado actividades de descontaminación en la mayoría de zonas forestales, que cubren alrededor del 75 % del área más contaminada de 9.000 km2”.

Encubrimientos y desinformación

Al informar el 14 de febrero pasado sobre el último terremoto, AP señaló que Tepco “ha sido criticada repetidamente por encubrir y retrasar revelaciones sobre problemas”. El 22 de junio de 2016, el presidente de Tepco, Naomi Hirose, admitió públicamente que la prolongada negativa de la empresa a hablar sobre las “fusiones” que conocía de los tres reactores equivalía a un encubrimiento y pidió perdón por ello. The Washington Post informó el 6 de marzo de 2021 que “durante años, Tepco ha venido afirmando que el agua tratada que mantiene en la planta solo contenía tritio, pero los datos que figuran muy abajo en su página web muestran que el proceso de tratamiento ha fallado”. Los depósitos contienen ahora casi 1,25 millones de toneladas de agua residual altamente contaminada. “En 2018, [Tepco] se vio obligada a reconocer que el 70 % del agua todavía está contaminada con peligrosos elementos radioactivos –como estroncio-90, un radionúclido que penetra en los huesos y puede provocar cáncer– y tendrá que ser tratada de nuevo antes de su vertido”, informó el Post.

Harvey Wasserman informó para The Free Press sobre un seísmo ocurrido en julio de 2007 que sacudió Japón y forzó peligrosas desconexiones de emergencia de cuatro reactores en Kashiwazaki. “En tres días consecutivos, [Tepco] se vio obligada a pedir perdón públicamente por declaraciones erróneas sobre la gravedad de los daños ocasionados en los reactores, la magnitud y letalidad de los escapes radioactivos a la atmósfera y el agua, el riesgo existente para el público y muchas cosas más. Una vez más, lo único de que uno puede estar seguro con respecto a los propietarios de reactores es de que mentirán.”

Partículas radioactivas recién identificadas

Un trabajo que acaba de publicarse en la revista Science of the Total Environment documenta el hallazgo de nuevas partículas altamente radioactivas, procedentes de los reactores destruidos de Fukushima. El estudio se llevó a cabo bajo la dirección de Satoshi Utsunomiya y Kazuya Morooka, de la Universidad de Kyushu. “Dos de estas partículas muestran la radioactividad de cesio más alta que jamás se ha medido en partículas de Fukushima”, se dice en el estudio. Se analizaron partículas tomadas de suelos superficiales recogidos a 3,9 kilómetros de distancia de la central nuclear.

En una entrevista con Science Daily del 17 de febrero, Utsunomiya declaró que “dado su gran tamaño, los efectos para la salud de estas nuevas partículas se limitan probablemente a las consecuencias de una radiación externa durante el contacto estático con la piel”. Dicen que las partículas fueron expelidas por las explosiones de hidrógeno que sacudieron los edificios de contención de los reactores y cayeron dentro de una estrecha franja que se extiende unos 8 kilómetros al nornordeste de los reactores fundidos. Sin embargo, Utsunomiya dijo también que la larga vida radioactiva del cesio en “las partículas radioactivas recién halladas no ha decaído significativamente. Como tales, permanecerán en el ambiente durante muchas décadas, y esta clase de partículas todavía podrán hallarse ocasionalmente en focos de radiación.”

Se han hallado partículas radioactivas menores de uranio, torio, radio, cesio, estroncio, polonio, telurio y americio por todo el norte de Japón, según un informe de Arnie Gundersen y Marco Kaltofen, publicado el 27 de julio de 2017 en Science of the Total Environment. Estas partículas altamente radioactivas se encuentran en el polvo y el suelo de esta región. Se tomaron alrededor de 180 muestras de partículas en filtros de aire de automóviles y viviendas, polvo superficial en exteriores y bolsas de aspiradoras. Unas 142 de estas muestras (alrededor del 80 %) contenían cesio-134 y cesio-137, que emiten una intensa radiación beta y son sumamente peligrosas si se ingieren o inhalan. “Una mayoría de estas muestras se recogieron en zonas descontaminadas, declaradas habitables por el gobierno nacional de Japón”, revelaron los autores.

Greenpeace informa de fallos en la limpieza y engaños

Greenpeace Japón publicó dos amplios informes el pasado 4 de marzo que contradicen también las evaluaciones positivas de Japón sobre la descontaminación y los derechos humanos después de 2011. “Sucesivos gobiernos durante los últimos diez años… han tratado de propagar un mito en torno con la catástrofe nuclear. Han intentado engañar al pueblo japonés facilitando datos falsos sobre la efectividad del programa de descontaminación y ocultar peligros radiológicos”, afirma Shaun Burnie, especialista nuclear de Greenpeace Asia Oriental y coautor del primer informe.

Principales hallazgos del informe de radiación en Fukushima 2011-2020:

La mayor parte de los 840 kilómetros cuadrados del Área de Descontaminación Especial, en la que el gobierno es responsable de la descontaminación, sigue estando contaminada con cesio radioactivo. … un promedio global de tan solo el 15 % está descontaminado.

En muchas zonas no se alcanzarán a largo plazo los niveles de descontaminación previstos. La ciudadanía se verá expuesta durante décadas a una radiación superior al… máximo recomendado.

En las zonas en que las órdenes de evacuación se cancelaron en 2017, en concreto Namie e Iitate, los niveles de radiación se hallan por encima de los límites seguros, exponiendo potencialmente a la población a un mayor riesgo de contraer cáncer.

Principales hallazgos del informe de desmantelamiento de la central nuclear de Fukushima Daiichi:

El plan de desmantelamiento vigente, con un plazo de 30 a 40 años, es imposible de cumplir e ilusorio.

Los residuos radioactivos generados en la central no deberían moverse. Fukushima Daiichi ya es y debería seguir siendo un depósito de residuos nucleares de larga duración.

* Sobre la mortalidad perinatal

Scherb, H. et al. 2016: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27661055/

Körblein, A. et al. 2017: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28632136/

Körblein, A. et al. 2019: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31357178/

*Sobre neonatos de peso inferior al normal:

Basket, A. 2020: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33239016/

*Sobre el descenso de la natalidad en Japón nueve meses después de Fukushima:

Körblein, A. 2021: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33630835/

John LaForge es codirector de Nukewatch, un grupo que milita por la paz y la justicia ambiental en Wisconsin (EE UU) y editor de su boletín de noticias.

Artículo publicado en https://www.counterpunch.org/2021/03/12/fukushima-at-ten-aftershocks-lies-and-failed-decontamination/

Tradución por Vientosur

12/03/2021

(Visited 368 times, 1 visits today)