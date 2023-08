Patricia González descubrió la fotografía gracias a un profesor de instituto que enseñó a sus alumnos y alumnas a diseccionar una imagen a través del revelado y una técnica básica. Poco después fue cuando Patricia se compró su primera cámara.

Patricia comenzó a viajar con un grupo, lo que le permitió combinar sus dos pasiones: la música y la fotografía.La fotografía se convirtió así en una oportunidad para fotografiar a grupos que Patricia conocía desde pequeña y también en una oportunidad para conocer nuevas bandas. Con los años estudió fotografía para mejorar la técnica y poder captar de manera más precisa los escenarios. Este contexto es todo un reto para la fotografía, ya que las combinaciones de luces y su velocidad requieren de una mirada experimentada que sepa impulsar las potencialidades de la técnica y del disfrute.

Las fotos de Patricia son un recorrido fotográfico por grandes conciertos en los últimos años. En esta sección podemos ver un concierto del grupo Habeas Corpus en el Viña Rock de 2015 o a Anita Kuruba, de Canteca de Macao, en la sala Caracol. Otra de las fotos es del grupo vasco Berri Txarrak, uno de sus grupos favoritos. Todo un desafío combinar la concentración de captar las mejores imágenes con las ganas de disfrutar del concierto. En otra de las fotos vemos a Pablo, cantante del grupo La Raíz, en Valencia. Uno de los grupos que Patricia tuvo la suerte de conocer a través de la fotografía y que a lo largo de los años ha conseguido llenar y desbordar recintos. Los Chikos del Maíz también aparecen en las imágenes, un grupo que esta fotógrafa ha acompañado –y acompaña– en numerosos conciertos. Esta foto tiene un título claro que refleja la canción que sonaba en ese justo instante: No existe el miedo, somos la resistencia.

Ya por último, uno de los conciertos más especiales para esta fotógrafa es del grupo Barricada en el Anaitasuna. En este último concierto de Barricada alguien le comentó: quien no quiere a los Barri no quiere a su madre. Una comparación perfecta para Patricia que se ha criado escuchándolos: “Despedirte del grupo con el que te has criado fotografiándoles es una satisfacción enorme”.

Mariña Testas

