Artículo original en catalán

Cada fragmento de un espejo roto da una imagen distinta de su entorno y el conjunto provoca una sensación de confusión. Hace tiempo que ocurre esto con el relato del Procés, y se ha hecho más evidente después del 11 de septiembre de 2022: las propuestas políticas se han diferenciado más que nunca antes y la confusión sobre lo que puede ocurrir en las próximas semanas y meses ha aumentado notablemente.

El detonante final ha sido la manifestación convocada por la Assemblea Nacional Catalana (ANC). La guardia urbana ha estimado su participación en 150.000 personas y los organizadores en 700.000. Jesús Rodríguez en La Directa ha calculado 272.000 a partir de la superficie ocupada y la densidad de los manifestantes. En cualquier caso es un número muy grande de personas movilizadas que parece haber cogido por sorpresa a mucha gente, empezando por el gobierno del Estado.

Los responsables del PSOE/PSC contaban con que las divisiones en el campo independentista y las encuestas que señalan una disminución de los partidarios de la independencia debilitarían la movilización y podrían continuar con su política de promesas vagas, una mesa de diálogo sin resultados, justificar el espionaje a independentistas, los juicios a miles de activistas, seguir consintiendo que los tribunales apoyen las políticas de PP y Vox contra la lengua catalana,... Ahora deben tomar nota de que esta política acarreará más gente a la calle y más dificultades para obtener el voto de los representantes catalanes en Las Cortes.

También el presidente Aragonès y los dirigentes de ERC contaban con menos personas movilizadas. Por eso se atrevieron a plantear un pulso arriesgado y negarse a ir a la manifestación con la justificación de que la orientación de la ANC era contraria a los partidos e instituciones. El resultado ha sido que mucha gente ha expresado de forma muy visible críticas muy duras a Aragonès, ERC y el gobierno: botiflers, traidores, gobierno dimisión,...Cuando el presidente ha intentado apaciguar el ambiente convocando una cumbre con la ANC, Òmnium Cultural y la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) no ha tenido éxito.

La ANC también ha planteado la manifestación como un pulso a los partidos y al gobierno. En el mitin al término de la manifestación, su presidenta Dolors Feliu dijo claramente: “O independencia o elecciones”.

Es una propuesta muy alejada de la fuerza que tiene el movimiento independentista para convertirla en realidad y no compartida por la mayoría de partidos y entidades, pero no puede decirse que sea una sorpresa. En la hoja de ruta de la ANC para 2022-2023, aprobada hace pocos meses, se dice: “El resultado del referéndum del Primero de Octubre es legítimo y debe implementarse. Los cargos electos están obligados a hacer efectivo el mandato del pueblo... Las instituciones autonómicas: Generalitat y Parlament de Catalunya, son instituciones cautivas, sometidas, amenazadas y desgastadas.... Desde este momento nos planteamos una lista cívica, independiente de partidos, para defender la voluntad de los electores independentistas”.

Alguien quizás había pensado que esto sólo se quedaría en palabras. Pero no fue así. El martes día 13, momentos antes de que Dolors Feliu entrara en la cumbre convocada por el presidente Aragonés, comunicó que la ANC proponía "al Gobierno, partidos e instituciones hacer la Declaración de Independencia de Catalunya durante el segundo semestre de 2023" ... e instaba "al Gobierno y al Parlamento a mostrar su compromiso con la independencia aprobando una resolución el próximo 27 de septiembre en el debate de política general".

Esta propuesta no ha sido avalada por la AMI ni por Òmnium. La rechazan frontalmente el presidente Aragonés y su partido . La CUP tampoco la acepta. Junts per Catalunyaa no tiene, de momento, una posición común. Y está aumentando las tensiones dentro del gobierno.

Desde hace tiempo existen diferencias importantes entre Junts y ERC, y la sombra de una ruptura planea sobre el gobierno. Junts ha puesto tres condiciones a ERC para evitarlo: dirección estratégica conjunta del independentismo, frente unitario en Madrid y negociación real sobre amnistía y autodeterminación en la mesa de diálogo. Ahora la presión de la ANC sitúa en la actualidad más inmediata si es necesario romper el gobierno para estar junto a los independentistas que lo reclaman. O seguir en el gobierno, hipotecar el apoyo de este sector, y dar más vuelo a la propuesta de una lista cívica independiente de los partidos. Por el momento Laura Borràs ha declarado que era perfectamente posible que su partido deje el gobierno y parece que el entorno de Puigdemont se decanta por esta opción. Por otro lado, el consejero de economía Jaume Girò ha manifestado que era perfectamente posible que su partido no salga del gobierno. Entre estos dos extremos se encuentran muchas posiciones intermedias.

Ahora es el momento de intensas negociaciones al más alto nivel entre ERC y Junts para ver si puede presentarse algún compromiso en el debate de política general del 27 de septiembre. La reunión del jueves día 15 fue infructuosa, pero todavía hay tiempo. También parece difícil un acuerdo entre Junts y la ANC porque se reunieron el día 15 y un comunicado posterior de la ANC afirmaba que “los partidos siguen instalados en el inmovilismo y si éste se alarga mucho en el tiempo da más argumentos para seguir desarrollando la lista cívica”.

La propuesta de la ANC y las reacciones que ha provocado en ERC y Junts son la última y más dramática versión de una controversia que dura 5 años y que sólo ha servido para profundizar las divisiones y debilitar la capacidad del movimiento para arrancar victorias en el Estado. Hasta ahora las voces que reclamaban repensar la estrategia desde nuevas bases, partiendo del respeto a la realidad y con voluntad inclusiva, han tenido poco eco. Pero en este espejo roto del 11 de Septiembre la propuesta de Òmnium, una entidad con 190.000 personas adheridas, ha apuntado con fuerza en esa dirección.

Xavier Antich, el presidente de Òmnium, ha pedido dejar atrás la desconfianza y las estrategias de parte confrontadas que provocan desánimo, desmovilización y desorientación. También ha dicho claramente que “la fórmula de estos cinco años ya no sirve. Necesitamos nuevas formas, nuevas sensibilidades y nuevas voces”. Ha hecho afirmaciones y propuestas importantes: No habrá vía a la independencia que no sea democrática y esta vía no interpela sólo al independentismo, sino al soberanismo y a los demócratas. Para ganar debemos ser más y para ser más debemos participar en toda la diversidad de luchas que se desarrollan por toda Catalunya. Es necesario un nuevo marco estratégico para el movimiento de liberación nacional, aclarando que “un nuevo marco es un nuevo marco, no estamos hablando de recuperar fórmulas que no han funcionado” y es necesario construir este nuevo marco con la complicidad de nuevos agentes.

La posición de la CUP podría ser favorable a esa propuesta. María Sirvent, portavoz del secretariado, ha declarado que no existen recetas mágicas para implementar la independencia y que, en todo caso, debería hablarse de una estrategia para implementar el derecho de autodeterminación. "Ahora mismo sabemos que un referéndum pactado no es posible y que, por tanto, debemos generar las condiciones de conflicto necesarias para ejercer nuestro derecho a la autodeterminación como pueblo".

En medio de la crispación actual, el llamamiento de Òmnium a iniciar un debate para una renovación radical, respetando el pluralismo, para sumar más fuerzas y ser más efectivos en las luchas es un factor de esperanza. ¿El relato del independentismo seguirá siendo un espejo roto? ¿O será posible iniciar nuevo ciclo? Sin duda no será fácil, pero el mero hecho de proponerlo ya es un paso importante

16/09/2022

(Visited 354 times, 1 visits today)