Entrevista al Sindicat d’Habitatge de Palma.

Les dificultats d’accés a l’habitatge són un problema amb arrels històriques ben analitzades a l’Estat espanyol. Aquest problema es torna més greu a les anomenades zones tensionades: les principals ciutats, així com territoris amb una forta activitat turística. En el cas de Palma, la pujada constant dels preus de lloguer i compra provoca fa anys que les persones que treballen a l'illa tinguin serioses dificultats per sostenir un habitatge. La normativa de l'Ajuntament de Palma de 2018, prohibint el lloguer turístic a plurifamiliars, no s'aplica en realitat, ja que no hi ha inspectors que controlin aquest lloguer. És habitual que molts habitatges es lloguin únicament fins al maig, i el llogater es vegi posteriorment obligat a marxar, mentre el propietari quadruplica els seus ingressos a través del lloguer turístic. Però, a més, Palma i tota l'illa de Mallorca s'han convertit en un objecte d'atracció per a la compara de segon habitatge per persones d'alta renda, així com per a lloguers temporals per una classe mitjana alta que es pot permetre teletreballar. En aquest context, el col·lectiu Stop Desnonaments porta una llarga trajectòria de lluites a Palma. A partir d'una reflexió sobre les debilitats del moviment, sorgeix el Sindicat d'Habitatge. En aquesta entrevista repassem els seus principals objectius i la seva perspectiva sobre la recent aprovada Llei d'Habitatge.

María Gómez Garrido (Viento Sur, VS): Com es va crear el Sindicat d'Habitatge de Palma?

Sindicat d’Habitatge (SDH): El Sindicat d'Habitatge de Palma neix a partir d'Stop Desnonaments. És a dir, hi ha un grup de gent dins Stop Desnonaments que duu molt de temps fent feina intentant... Com analitzar un poc certes mecanismes, per què hom s'adona que Stop Desnonaments té certes limitacions, i és que moltes vegades acabes en un espai que cau en l'assistencialisme. És a dir que no és tant una resposta, sinó que és una reacció al problema. Veient aquestes limitacions i d'altres un poc de militància i veient les experiències d'altres companys que poguéssim tenir, per exemple a Barcelona amb sindicats d'habitatge com el Raval, o a València, on el sindicalisme d'habitatge és molt fort recentment, o a Euskadi... ens hem dit: anem a intentar acostar a aquest model de sindicat, aquell model de fer feina, aquest tipus d'organització, independent, del proletariat, és a dir, una organització que sigui únicament nostra, únicament controlada pels proletaris. I que poc a poc, serveixi com un armament ideològic i armament empíric d'ajuntar se gent. Això es com es planteja el sindicat en es principi, i són un poquet per ses limitacions que se’n acaba sortint. Així, a grandes rasgos.

VS: I que tasques feu al sindicat?

SDH: Ses nostres tasques bàsicament són no només donar resposta a sa classe treballadora, és a dir, les problemàtiques que tingui, sinó al mateix temps el que nosaltres volem és que sa gent agave un nivell de consciència en aquest procés. És a dir, que sa gent entengui que això que li està passant no li passa perquè ell sigui un desgraciat o perquè hagi tingut mala sort, o perquè "es tu culpa". No. Això te passa per que ets classe treballadora. I com he explicat abans, tu no tens garantit s'accés à l'habitatge, tu no tens garantit mil coses, i com a tals, l'únic element que ens queda, és organitzar-nos. Sinó altres formes de fer és, per exemple, se ens acosten els casos i nosaltres li diem des del principi que els casos [les persones afectades] s'han d'intentar implicar. És a dir, nosaltres no estem aquí per fer d'agent anti-desnonaments, sinó que els han d'arribar al punt de poder ajudar en els nous casos que vinguin a partir de s'experiència i a partir de com ells puguin, però també han de poder aportar en el sindicat en un futur.

VS: N'hi ha un discurs habitual en Mallorca, que és veure la problemàtica de l'habitatge molt lligada al turisme i també al comprador estranger, o a l’estranger que afita. Com vegeu això vosaltres?

SDH: Nosaltres veiem que és una problemàtica... és a dir, les qüestions econòmiques que fan que les estrangers puguin comprar aquí pisos, o no, son qüestions reals que existeixen, és a dir, tenen rendes més altes i, per tant, poden comprar. Però quan fan aquest discurs s'obliden que hi ha un sector realment local, que és sa burgesia local. És a dir, aquest discurs, del nostre punt de vista, és insuficient perquè entenc que el problema, o entenc que es conflicte, és sa burgesia estrangera. Quan no és així, al final nosaltres tenim aquí els burgesos locals que son els primers que han especulat amb s’habitatge o que han fet hotels o que tenen els blocs buits perquè no les interessa vendre’ls. Idò el conflicte realment aquí no és estranger o local, sinó la relació que tes que és en el final aquest burgès; és per nosaltres el que determina aquesta relació.

VS: I com vengeu la nova Llei d'habitatge, la nova llei estatal?

SDH: Una nova llei estatal molt limitada. És a dir, nosaltres el que veiem és que hem arribat a un punt on s'Estat de benestar, o sigui la socialdemocràcia ha arribat a un punt de col·lapse, de limitació. És a dir, que ell mateix no té mecanismes per resoldre els problemes. Per molt que se promogui aquesta llei i se pinta als quatre vents com una victòria, és com he dit abans, és a dir, només ens aporta dues coses positives. Una d'elles és que nosaltres ja no hem de pagar els costos de gestió hipotecaria, o de gestió de lloguer. Que és pagar, per exemple, un mes, és un mes de lloguer a sa gestoria o a s’immobiliària. Això per exemple s'elimina, però al final que de tota una llei estatal el punt positiu sigui només aquest.... que no hi hagi un canvi real... I que, per exemple, el que també hem comentat abans, el meu company, crec que moltes vegades se diu que, per exemple, s'aspira d'aquí a quinze anys a tenir un 20% de parc públic. Però per exemple avui hem vist com a Catalunya no s'ha arribat a aquest percentatge i no hi ha hagut conseqüències. És a dir, veiem punts positius [en la llei] i moltes coses interessants. Però en experiències passades que tenim no veiem com es podrà garantir el que ens varen dir. I aquí veiem una altra vegada més, la limitació que té sa nostra feina [com a Stop Desnonaments] i aposta nosaltres aspirem a això: intentar evitar sa intervenció de les institucions en sa nostra feina i que siguem nosaltres mateixos, sense cap tipus de condicionant extern, que decidim ses nostres ciutats.

VS: I en aquests moments teniu una causa repressiva, em pots comptar un poc?

SDH: Va passar el 2 de de novembre del 2022 i va ser un cas molt, molt dur també perquè és una companya que fa molt de temps que està implicada. Una senyora que té una situació familiar molt, molt delicada. Té un gran nombre de menors al seu càrrec, i a més de tenir els seus fills, i els fils dels seus fills, va perdre la seva germana per violència de gènere fa dos anys i també està en càrrec dels fils de la selva germana. És a dir té una situació molt, molt delicada. Durant aquest procés ni s'Oficina Anti-Desnonaments, ni s'Obra social de la Caixa, ni ningú es va seure a negociar ni una vegada. Una persona que tenia ingressos i que l’únic que està demanant és tenir un lloguer social. I va demanar ser tres reunions i tothom deia "sí, sí, sí..." de cara enfora, i de cara de cara als mitjans, quan no s'arribà a materialitzar mai. Fins el punt que després d'aguantar dos desnonaments a porta, en es tercer, sa policia local se persona, a més amb molta xuleria, molta arrogància, molt prest ,li acaba provocant un atac d'ansietat, que ha de venir d’ambulància. Ni s'immuten. Vull dir no, no fan res... Explico tot això perquè crec que és un cas que accentua molt també quin és el rol de sa policia en aquests conflictes i de ses institucions, perquè, és a dir, és que aquest cas, per excel·lència és un en què les institucions haurien d'haver mediat i ni en aquest supòsit, han tingut ses eines per fer ho. En quins casos esperem que ells puguin intervenir o de debò ens puguin resoldre els problemes? I això va arribar s’ambulància quan li dava s'atac d'ansietat a na Teresa. I després, quan només quedava el seu fill no es va aturar res. Varen seguir igual, van aprofitar això i quan varen quedar només dos menors dins la casa els hi varen amenaçar dient-los que si no sortien pel seu propi peu, ells s'encarregarien personalment de separar-los en centres de menors.

VS: Els Serveis socials?

SDH: No. Sa Policia Local. Serveis socials no es va personar en ningú moment. De totes ses institucions pròpies de s'Estat i de la Conselleria no varen fer res. És com per dir "Com poder esperar que nosaltres confiem en vosaltres?" Com podeu esperar que nosaltres fèiem sa feina per vosaltres si al final vosaltres no esteu per nosaltres? I és així que fem sa crítica a l'estar del benestar, i als partits socialdemòcrates, entesos PSOE, Més, Podem... totes els partits que participen d'aquest.

VS: Aquí està l'Oficina Anti-desnonaments que va crear l'Ajuntament de Palma quan estava governat per PSIB, Més i Podem...

SDH: Ens hem trobat moltíssimes limitacions d'aquesta Oficina, com per exemple, que no arribi a aturar el 65% dels desnonaments que li arriben. És a dir, un poc més de la meitat és com... de cada tres desnonaments, atures casi dos. Molt bé. Però és que se’n queda molta gent de fora. I el problema és que ho presenten com una victòria i no tenen en compte que estan deixant a un terç de sa gent. També altre problema que ens trobem és que no sempre els cassos li arriben a l'Oficina anti-desnonaments, és a dir, molta gent per ses pressions de sa propietat, o per temes personals de salut que ja no poden aguantar la situació... Perquè aquest 65% només són dels comptabilitzats. Però i tots els que no estan comptabilitzats, que han quedat a l'aire o que s'han anat...? Moltes vegades, per exemple, tenim persones migrants que no tenen cap tipus de contacte aquí, i clar, els arriben quatre matons a porta i tenen fils, I diuen "jo m'aniré; és que no sé a qui anar, no sé a qui recórrer". Aquests casos no arriben a l'Oficina Anti-Desnonaments. I és aquí que nosaltres ho critiquem. És a dir, quin sentit té que es destinin recursos públics si al final no es fa sa feina bé?

VS: I en aquest cas que teniu pendent? És a dir, us varen acusar

SDH: El que va passar allà va ser que es va carregar amb molta brutalitat, és a dir, si cerques ses vídeos, hi ha vídeos on realment...En el cas personal, a mi em varen arrossegaven per terra des coll amb una... d'aquest borsa petita, de fet [la mostra], arrossegaven de la borsa cap en terra. I, per exemple, amenaces de "me rozas un pelo y te doy una paliza que te mato". Molt de comentaris així constants. S'Ajuntament de Palma ens havia promès que no enviaria més policia local als desnonaments. Com es suposava que l'Ajuntament era progressista... I clar, és a dir, no gestioneu bé s'Oficina Anti-desnonaments, ens envieu sa policia que gestiona s'Ajuntament. Com esperen que hagi confiança?

Bé aquesta situació va acabar amb molta brutalitat. Van haver d'anar al metge per lesions; n'hi ha hagut un detingut. El desnonament va comentar a les 8 del matí i va durar fins les 7 de la tarda. Quasi dotze hores amb això. Al final hem dit, bé ens han pegat hem perdut, però bé, hem resistit, hem aguantat. I ens vàrem anar cap a casa. I en setmanes veiem com molt de companys els arriben sancions, d'atemptar contra l'autoritat... O sigui quan la violència d'elles havia sigut brutal. I clar el que veus és que tenen ses eines per fer el que vulguin. El que te demostra aquesta situació cas és el poder i la capacitat que ells tenen d'escriure ses histories que ells vulguin.

