7.000 enfermeras se declararon en huelga el 9 de enero en dos de los hospitales privados más grandes de Nueva York: Montefiore y Mount Sinai. Y han ganado.

Llamándose a sí mismas “agotadas y quemadas” debido a la falta de personal y dado que su convenio colectivo expiró el 31 de diciembre, las enfermeras mantuvieron piquetes masivos y agresivos frente a los hospitales, con carteles que decían “En huelga por una mejor atención al paciente”. Y después de tres días, han ganado. Nancy Hagans, presidenta de la Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York, dijo que su organización obtuvo una “victoria histórica”.

“Condiciones verdaderamente terribles”

Michelle González, enfermera de cuidados intensivos en el Hospital Montefiore, ha dicho: “La huelga fue por nuestros pacientes. Las enfermeras y los trabajadores de la salud en general trabajan en condiciones verdaderamente terribles. Tenemos demasiados pacientes que necesitan ser atendidos o demasiados pacientes muy, muy enfermos que se nos han asignado. Por eso tuvimos que tomar la decisión de ir a la huelga”.

La huelga tenía tres objetivos, encaminados a mantener un personal de enfermería estable y en número adecuado para proteger la salud de los pacientes. Primero, establecer niveles suficientes de personal. Segundo, establecer una relación entre las escuelas de enfermería y los hospitales para atraer enfermeras. Tercero, proporcionar salarios adecuados para retener a las enfermeras. En los dos hospitales que se declararon en huelga, las enfermeras han ganado en los tres puntos.

En diez de los principales hospitales privados de la ciudad de Nueva York, las enfermeras presentaron avisos de huelga para el 9 de enero, a pesar de que la dirección del sindicato esperaba evitar la huelga y desanimó a las enfermeras a abandonar la huelga. Con la dirección del sindicato presionando por un acuerdo, las enfermeras de ocho hospitales votaron para firmar los contratos, pero las enfermeras de Montefiore y Mount Sinai se negaron y se declararon en huelga para ganar ratios de dotación de personal para la atención de pacientes que puedan ser aplicados, y lo han logrado. Según el acuerdo conseguido en estos dos hospitales, su dirección será penalizada si no logran mantener los niveles de dotación de personal. Si la gerencia no contrata suficientes enfermeras, el salario que se habría pagado a las enfermeras que faltan se dividirá entre las demás enfermeras y se pagará en un plazo de dos meses, mientras que los pacientes se beneficiarán de una reducción del 15% en sus pagos. Esta es una medida sin precedentes e histórica.

En primera línea de las luchas

“Esta fue una victoria fenomenal para nosotras como enfermeras”, ha declarado Michelle González. “Cuando salimos a la calle, les dijimos a los directores generales de los hospitales que no íbamos a seguir trabajando en estas condiciones. Seguiremos luchando por mejores condiciones para nosotras y para nuestros pacientes. ”

Las enfermeras no solo han ganado en los niveles mínimos de dotación de personal, sino también aumentos salariales del 19,2%. Además, los hospitales han acordado cubrir las vacantes, brindar al personal atención médica totalmente financiada y cobertura médica de por vida para las y los jubiladas/os, brindar beneficios educativos y aumentar los pagos a los fondos de pensión.

Hoy, la salud es, después de la educación, la segunda actividad más importante en los EE.UU. Hay 22 millones de trabajadores de la salud, o el 14% del conjunto de los asalariados/as, siete millones son trabajadores de hospitales y dos millones de ellos son enfermeras registradas. A diferencia de muchos otros trabajos y profesiones, el 85 % de las enfermeras son mujeres y tienden a reflejar la diversidad étnica del país, con enfermeras blancas, negras, latinas y asiáticas que trabajan y, si es necesario, hacen huelga juntas.

Los sindicatos representan el 20% de todas las enfermeras y recientemente ha habido muchas huelgas en hospitales de todo el país. En los tres años de la pandemia de la Covid 19, cientos de enfermeras han perdido la vida y el agotamiento ha llevado a miles a abandonar la profesión. Solo el año pasado, seis sindicatos que representan a 32.000 personas se declararon en huelga en varios hospitales de los Estados Unidos. Lo hicieron con gran simpatía del público, que veía a las enfermeras como heroínas.

En la década de 1970, una época de agitación sindical, los grupos socialistas enviaron a sus miembros a la industria pesada (acero, automóviles, minería y camiones), pero hoy las prioridades son diferentes. Un grupo llamado Rank-and-File Project alienta a las y los militantes de izquierda a convertirse en enseñantes y enfermeras/os, así como en trabajadores/as de mantenimiento y conductores de UPS. Su objetivo es organizar a los y las trabajadores de base y fortalecer el movimiento obrero mientras reclutan trabajadoras y trabajadores para el socialismo.

19/01/2023

Traducción: viento sur

