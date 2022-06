Desde las primeras elecciones gallegas, en el año 1981, el Partido Popular de Galicia (PPdeG) ganó todas y cada una de las convocatorias electorales. Con estos resultados, solo se quedó fuera del gobierno de la Xunta durante dos breves paréntesis: el de 1987-1990, cuando gobernó un tripartito formado por PSOE, Coalición Galega y Partido Nacionalista Galego, y el de 2005-2009, durante el bipartito del PSOE y BNG.

Esta hegemonía electoral del PPdeG tiene dos momentos. La primera etapa, con Manuel Fraga, se ajusta bastante a lo que Stuart Hall (2018) describía como un proyecto hegemónico a la vez regresivo y modernizador, impulsado por un populismo autoritario que se abalanzó sobre el galleguismo histórico como fuente de legitimación democrática. En el momento álgido de esta estrategia, el congreso del PPdeG de 1991, el partido se autodefine de la mano del delfín Xosé Cuiña como “de centro y nacionalista”, con sus postulados “en la frontera de la autodeterminación” (Hermida, 1991). La condición de posibilidad de esta estrategia del PPdeG no era otra que un gobierno central del PSOE, permitiéndole confrontar con el mismo. A su vez, con una estrategia de revolución pasiva en lo cultural, el PPdeG consiguió acabar con toda la competencia galleguista que tenía en el campo de la derecha y achicar espacios –políticos y simbólicos– al nacionalismo de izquierdas.

La etapa de Feijóo, por el contrario, se inició precisamente rompiendo con uno de los elementos más importantes del consenso fraguiano y de la construcción autonómica, la normalización lingüística del gallego, a la vez que congelaba la transferencia de competencias y el fortalecimiento del autogobierno, iniciando el desmantelamiento de sus propios servicios públicos. Con todo, en lo meramente discursivo y estratégico, con los años Feijóo se parece más y más al populismo fraguiano. Con él, la hegemonía del PPdeG, aunque pierde terreno en otras instancias (hoy únicamente gobiernan una de las cuatro poderosas diputaciones provinciales y en ninguna de las siete ciudades), en la Xunta parece asegurada. Un dato de las encuestas internas del BNG, revelado por Ana Pontón en las últimas elecciones autonómicas de julio de 2020, es clarificador: era minoría el electorado que deseaba la victoria de Feijóo, pero también eran mayoría los que pensaban que no se le podría ganar.

En la actualidad, esta hegemonía popular continúa explicándose casi exclusivamente por su gran control de los medios de comunicación y el respaldo de las élites económicas: “Lo raro sería que no ganase”. Siendo esto incuestionable –es el dato de partida–, también lo es que esta explicación ha acabado fosilizada en una especie de lamento ritual, que no estimula análisis nuevos, más profundos y capaces de facilitar otras estrategias democratizadoras. Sin embargo, ya en las primeras elecciones de 1981, un joven Manuel Rivas escribía un provocador artículo en el que instaba a la izquierda gallega, Gramsci mediante, a un programa de análisis que, cuatro décadas después, ha quedado prácticamente inédito. En él, Rivas pedía asumir que el nuevo terreno de batalla política ya no era el de la oposición a la dictadura, y que esto exigía entender que la derecha no ejercía una suerte de dominación sin hegemonía, sino que también sabía, y muy bien, construir consenso: “No se votó mayoritariamente al Fraga ministro de Franco, ni al Fraga belicista, ni al Fraga que quisiera implantar la pena de muerte. (...) Hace años Fraga fue ministro sin legitimación democrática. Ahora triunfó en un marco de libertades democráticas. Es decir: venció y convenció” (Rivas, 1981).

A modo de modesta contribución a ese programa, en este trabajo me centraré en analizar, con las herramientas de la sociología y algún apunte etnográfico, uno de los pilares de estos 40 años de hegemonía del PPdeG, especialmente en la Galicia rural: la hegemonización del apoliticismo típico de las clases sociales más desposeídas de las competencias que otorgan legitimidad cultural para intervenir en política.

¿Es Galicia un país de derechas?

Antes de continuar será preciso conjurar esas sociologías espontáneas, lamentablemente muy habituales incluso entre mentes muy lúcidas de la izquierda española, que reducen toda explicación a una suerte de esencialismo gallego de derechas, ejemplificado mediante tópicos. Bastaría indicar que en Galicia el sindicato mayoritario es la Confederación Intersindical Galega, situado en el espectro ideológico a la izquierda de CC OO y UGT, y que el peso electoral de las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE siempre ha sido mucho mayor que su equivalente, IU, en el resto del Estado. Sin embargo, lo más interesante es comparar el perfil del votante gallego del PP con el votante español. Con toda la prudencia que requiere tratar este tipo de datos, cuya construcción siempre es epistemológicamente muy problemática, creo que la comparación estadística entre el perfil ideológico autoproclamado del votante del PP en Galicia y en España puede ser útil 1/.

El votante gallego del PPdeG es mucho menos de derechas y mucho menos nacionalista español que el votante estatal del PP

Esquematizando mucho, el votante gallego del PPdeG es mucho menos de derechas y mucho menos nacionalista español que el votante estatal del PP. El 50% de sus votantes en 2016 se autodefinían ideológicamente de centro (después veremos qué significa este centro), en contraste con el 23% de los votantes españoles del PP y, de manera semejante, el 67% tiene un sentimiento identitario predominantemente gallego que parece invertir el muy mayoritario nacionalismo español de sus correligionarios del resto del Estado, lo cual no lo inhabilita para recoger los votos de la población gallega que más se identifica con el nacionalismo español. Sorprendentemente, en las elecciones autonómicas de 2016 el PPdeG fue el partido más votado entre los gallegos que se autoidentificaban ideológicamente como nacionalistas gallegos, incluso por encima del BNG. Además, el PPdeG tiene tanto porcentaje de votantes con el gallego como lengua materna como el BNG: sobre el 60%. Sobre la clase social hay menos datos, pero si usamos con cautela los referidos al capital cultural, resulta que entre el 65 y el 48% de la base electoral del PPdeG son personas sin estudios o solo con estudios primarios. Dicho de otra manera: más de la mitad de su electorado, el terreno en el que cimenta su hegemonía, son las clases más populares –y también más desposeídas políticamente–, en especial las de más edad. Sobre la manera de vivir la política de este sector, muy mayoritariamente rural, trata el grueso de este trabajo.

La política y lo partidario, un peligro de división social a conjurar

Una característica de la política rural que a día de hoy continúa siendo importante es, precisamente, el rechazo a la política, entendida esta como algo que potencialmente puede dividir a la comunidad o vecindad por razones ajenas a la misma. Las relaciones de interdependencia y de ayuda mutua cotidiana –que, si bien han perdido fuerza con el declive del campesinado desde hace décadas, también es cierto que se han reconfigurado de manera persistente en función de las necesidades modernas– configuraron históricamente una manera muy cuidadosa de tratar todo lo relacionado con la política.

Como bien observa Patrick Champagne (2002) en unos apuntes etnográficos sobre la Francia rural perfectamente extrapolables al caso gallego, las pocas conversaciones sobre política en estas comunidades están dominadas por una suerte de trabajo colectivo de neutralización en la que los participantes se afanan, a través de técnicas de conversación como el humor, los rodeos lingüísticos o las prevenciones simbólicas, en conjurar el peligro de que la política pueda crear una división o herida que afectará seriamente al día a día. También Richard Hoggart, al describir su infancia en el Leeds obrero, señala exactamente el mismo fenómeno de tolerancia mezclada con conformismo, y lo estúpido que en ese ambiente de interdependencia y de cierto ideal de igualitarismo parecería enemistarse con un compañero por algo tan abstracto, etéreo y alejado de la vida práctica como las ideas: “Se puede tener una opinión propia, pero no debemos tratar de compartirla, de meterla a la fuerza en la mente de los demás, porque si las ideas tienen poca importancia, las personas sí que la tienen” (Hoggart, 1970: 139). Las estadísticas manejadas por Champagne reflejan, además, la efectividad de ese trabajo colectivo, puesto que la política aparecía como una de las últimas causas de desencuentro intravecinal, muy por debajo de otras cuestiones más prácticas, como los celos o los desencuentros entre familias. Pero, matiza el sociólogo, cuanto más próximo es el marco político a la vida cotidiana, es decir, en la política municipal, más fácil es que surjan las disputas.

Por estas razones, la obstinación en la defensa de las propias ideas suele ser entendida como un desafío al grupo, un intento de distinguirse del mismo que es reprimido tanto sarcásticamente, a través de la degradación cómica, como con llamadas al orden más tajantes (“te crees más listo que nadie, ¿no?”). El PPdeG centra gran parte de su estrategia contra la izquierda en esta brecha, que tiene una base sociológica real: el vínculo entre el mayor capital cultural y la autodefinición ideológica de izquierdas y, probablemente, un ethos en el que suelen convivir una defensa ideológica del igualitarismo social con un indisimulado elitismo cultura. Una viñeta cómica que se hizo viral en las redes sociales representa a la perfección esta imagen que reconstruyen continuamente: un enfurecido Pablo Iglesias, cargado con todos los símbolos de la división política (megáfono, chapas de la estreleira, de la tricolor española y de Stalin), intimida a una joven normal y corriente (desprovista de todo simbolismo y que va a votar solamente con el lema eu son libre) acusándola de odiar a Galicia, querer que haya pobres o ser una ignorante, desinformada y manipulada si no le vota a él. Es un populismo, se podría decir con Stuart Hall (2018: 102), que “trabaja sobre contradicciones genuinas, que tienen un núcleo racional y material”.

En otra parte (Calvo Varela, 2020) expuse como ejemplo de este esfuerzo colectivo de neutralización mi propia experiencia, como expreso político, al ir a votar en las últimas elecciones gallegas (como ya se dijo, en unas municipales el ambiente sería seguramente distinto) a mi colegio electoral, en una parroquia rural pequeña: incluso en un caso que podría parecer de alta tensión política, todo sucedía alrededor de la mesa electoral como si se trabajase tácitamente para denegar el carácter político del propio acto de votar. Los interventores de los partidos –pero especialmente el del PPdeG, el partido que arrasó con el 67% de los votos emitidos– se esfuerzan en una conversación jocosa en mostrarse amables entre sí y destruir cualquier sospecha de rivalidad, presumiendo de una amistad hecha al haber coincidido ya muchos años en otras mesas electorales. Las conversaciones rituales con los vecinos son casi obligatorias, pues ir directamente a depositar el voto en la urna, sin pararse a charlar o preguntar por la salud de los de casa, sería desvelar de manera abrupta la realidad de la votación como división. Entre tanto, en la mesa, los vecinos que ejercen de responsables también rompen la separación formal con quien va a votar; por ejemplo, negándose a solicitarle el DNI para identificarlo como votante, como excusándose por esa relación desigual y carnavalesca que les impuso al azar: “No me enseñes nada, hombre, que no soy un guardia, si aquí nos conocemos todos”. En todo este parloteo, amistoso y jovial, se repiten constantemente frases estandarizadas del estilo “hay que respetar las ideas de cada quien” o “aquí todos nos llevamos bien”.

Este peso de la interdependencia comunitaria no diluyó, obviamente, el antagonismo político, pero sí que generó una manera específica de hacer política. En las importantes sociedades agrarias gallegas de la II República, que se organizaban principalmente por parroquias, este requisito de mantener unida la comunidad requería la unanimidad de los vecinos en la afiliación política a la misma para dotarla de legitimidad. El historiador José Antonio Durán (1976) estudió cómo estas sociedades, base de la autoorganización popular de la época, e independientemente de que fuesen de orientación socialista, anarquista o católica, podían boicotear de manera feroz a los vecinos díscolos que permanecían fuera de la misma, por ejemplo, negándose a ayudarles en los trabajos agrarios colectivos o impidiéndoles el disfrute de las fiestas hasta que se integraban, y la amenaza de la división política de la parroquia era completamente suturada.

El corolario moderno de todo este fenómeno es la tendencia de las clases populares rurales a privilegiar en sus manifestaciones políticas públicas, como las encuestas o las votaciones, “la posición que les parece la más neutral y la menos marcada con el signo de la división social (y no solo política), a saber, el centro [...]” (Champagne, 2002: 76). Por supuesto, esta reacción de incomodidad ante las preguntas que imponen las encuestas o las propias elecciones, y ante las que no se siente legitimidad para contestar, no es una característica de una suerte de ruralidad, sino que, como demostraba Bourdieu (1998: 405-475), tiene un importante sesgo de clase y de género. Así, la probabilidad de tener una opinión propia sobre un tema (por ejemplo, quién debe gobernar) no está distribuida de forma uniforme entre las clases sociales, siendo mucho menor entre las personas con menos capital económico y, sobre todo, cultural. En primer lugar, este sufragio censitario oculto se expresa a través de los ns/nc 2/ y de la abstención (que en Galicia –donde en las dos últimas elecciones autonómicas se situó próxima al 50%– es prácticamente el doble entre las personas sin estudios o solo con estudios primarios que entre los que tienen títulos universitarios), y, en segundo lugar, entre los que votan, el efecto de examen hace que se esfuercen por votar al candidato correcto.

Hegemonizar lo apolítico

Esbozada a grandes rasgos la forma en la que se vive la política en el rural gallego, se podría caer ahora en la tentación de pensar que existe una traducción política directa y de derechas de esta realidad sociológica. Pero la realidad es más compleja: los votantes que se sienten menos legitimados para serlo también son objeto de la disputa política, y no siempre ganan los mismos. Bourdieu comparaba el caso japonés y el francés: en el primero, las mujeres con menos estudios de los municipios rurales eran las que presentaban el mayor índice de participación electoral, justo al contrario de sus pares francesas. Bajo esta aparente contradicción, se dan dos variantes de “un apoliticismo ligado a la desposesión de instrumentos de producción de las opiniones políticas”, lo cual exige estudiar las condiciones históricas por las cuales en Japón son los partidos conservadores los que hegemonizan esa suerte de apoliticismo femenino que delega incondicionalmente y, en cambio, en Francia se traduce en simple absentismo femenino, pero que, a su vez, también favorecía al Partido Comunista (Bourdieu, 2008: 26-25).

La política muy pocas veces aparece a estos niveles como un campo autónomo, estando más bien incrustada en la vida cotidiana

Entonces, ¿cómo se disputa ese apoliticismo? A este nivel capilar de la construcción hegemónica, todo sucede como si la derecha gallega entendiese mucho mejor que la izquierda que lo que Bourdieu (1999: 94) llamaba la “doxa democrática” es solo una falacia que “hace de la elección política un juicio, y un juicio puramente político, al utilizar principios explícitamente políticos –y no los esquemas prácticos del ethos, por ejemplo– para dar una respuesta articulada a un problema entendido como político”. Por el contrario, la política muy pocas veces aparece a estos niveles como un campo autónomo, estando más bien incrustada (embedded, para decirlo en el lenguaje de Polanyi) en la vida cotidiana.

Un repaso a las listas electorales rurales es el ejercicio perfecto para entender cómo el PPdeG recluta a sus militantes más apegados al terreno, aquellos situados al final de una vasta red capilar que enraíza en lo más local y cotidiano, y cuyas lógicas son muy diferentes de las de los grandes cuadros que componen la élite del partido y ejercen su dirección a nivel nacional, pero igual de fundamentales. Max Weber señaló cómo los tories eran un partido de notables conformados por los sacerdotes, maestros y, sobre todo, el terrateniente del condado, y, por el contrario, los whigs reclutaban a sus cuadros de base especialmente entre algunos oficios de las clases populares tales como los carteros de correos, herreros o sastres, “es decir, todos aquellos artesanos que ejercen una influencia política porque hablan con mucha gente” (Weber, 2009: 133). En las listas municipales del PPdeG rural se encuentra una combinación de notables y populares; entre estos últimos son casi siempre personas muy influyentes en sus parroquias porque son gente que, por cuestiones laborales o familiares, tienen un gran capital social en la pequeña escala: hosteleros, directivos o entrenadores de los clubs deportivos, miembros de la comisión de fiestas, dirigentes de la comunidad del monte comunal, gente activa en la iglesia, en la escuela de baile y música tradicional, vecinos que trabajan en la Administración, etc. La afiliación –formal o informal– no se considera tanto por razones explícitamente ideológicas como de influencia social en la comunidad; de hecho, esta suele ser incompatible con el sectarismo político. Ocupando apolíticamente los puntos claves en los que se reproduce la vida cotidiana de la comunidad, es como el partido se hace hegemónico.

El dar el voto está incrustado en una cadena mucho mayor de entreayudas cotidianas de todo tipo

La imprescindible denuncia democrática de las prácticas caciquiles no puede ocultarnos, con su imaginario casi de mafia, la racionalidad específica en la que se inserta el voto electoral. Si el apoliticismo es un sostén del cual el PPdeG obtiene una importante base electoral incondicional, no es porque sus agentes electorales informales –personas muy capaces de movilizar la mayoría de votos de una mesa electoral– convenzan o seduzcan discursivamente a los votantes, pero tampoco porque sean una suerte de cobradores de morosos que exigen el voto en pago de un favor de cualquier tipo. No es que haya una especie de coacción generalizada en todas las aldeas del país, sino que el dar el voto está incrustado en una cadena mucho mayor de entreayudas cotidianas de todo tipo, en la cual es perfectamente lógico devolver un favor, que no cuesta nada, a alguien que dio su ayuda en momentos delicados (buscar trabajo a un hijo en el paro, agilizar una cita médica urgente ante una lista de espera enorme, mediar ante la Administración para tramitar una licencia, etc.). El militante popular de base –y utilizo la palabra militante con muchas reticencias– es especialista en mantener y alargar esos circuitos de entreayudas, pero no lo hace como un sujeto de la rational action theory o un pequeño utilitarista político. Lo hace simplemente porque es coherente con un ethos que valora enormemente disponer de un pequeño capital social, que muchas veces ha funcionado, y funciona, de miniestado del bienestar.

Otra de las prácticas categorizadas desde la distancia como caciquiles, tales como la asistencia a entierros, fiestas populares, etc., pocas veces son percibidas así por las clases populares. Más bien son unas obligaciones rituales mínimas, de vecindad, sin las cuales no se puede acceder legítimamente a la vida social, y mucho menos política. En realidad, no es que la gente vote al político que ven dando el pésame en todos los entierros de la parroquia, es que nunca votarían a uno que no lo haga.

En el día a día, este tipo de ayudas pueden incluso ser políticas, cuando en la comunidad hay una oposición unánime a alguna agresión exterior. En estas últimas semanas, por ejemplo, varios alcaldes rurales del PPdeG están liderando las protestas de sus vecinos contra Abanca, el banco que se quedó con el capital de las cajas de ahorros gallegas y que, ahora, está cerrando sus oficinas en muchas pequeñas localidades. La oposición, que también participa en las movilizaciones, critica que es precisamente el partido al que pertenecen estos alcaldes, el PPdeG, el que subvencionó la sustitución de las oficinas de Abanca por cajeros automáticos. Estamos ante un buen ejemplo de la diferencia que Laclau (2013: 91-161) establecía entre las demandas democráticas, que se resuelven de manera individual, y las demandas populares, que son capaces de anudar una cadena equivalencial que impugna el conjunto del sistema. A nivel local, las bases populares pueden ser muy eficaces a la hora de ayudar a sus vecinos a articular demandas democráticas a su propio gobierno (reclamando una carencia en la escuela, por ejemplo) de manera que sean resueltas sin convertirse en populares, y tampoco esta práctica es privativa de la derecha. Piénsese, por ejemplo, en Christiane, la madre de Alex en la película Good Bye, Lenin! (Wolfgang Becker, 2003). Mujer, con palabras de su hijo, “casada con su patria socialista”, es al mismo tiempo la primera en recoger las quejas y demandas de sus vecinas y ayudarlas escribiendo cartas formales a los responsables políticos de cada área.

Carlos Calvo Varela es activista gallego

Referencias

Bourdieu, Pierre (1998) La distinción. Criterio y bases sociales del gusto. Madrid: Taurus.

(1999) Meditaciones pascalianas. Madrid: Anagrama.

(2008) Capital cultural, escuela y espacio social. Buenos Aires: Siglo XXI.

Calvo Varela, Carlos (2020) “Apontamentos de etnografia eleitoral”, O Salto, 8/09/2020. Disponible en: https://www.elsaltodiario.com/partido-popular/apontamentos-etnografia-eleitoral

Champagne, Patrick (2002) L’héritage refusé: La crise de la reproduction sociale de la paysannerie française, 1950-2000. Paris: Seuil.

Durán, José Antonio (1976) Agrarismo y movilización campesina en el país gallego, 1875-1912. Madrid: Siglo XXI.

Hall, Stuart (2018) El largo camino hacia la renovación. El thatcherismo y la crisis de la izquierda. Madrid: Lengua de Trapo.

Hoggart, Richard (1970) La culture du pauvre: étude sur le style de vie des classes populaires en Angleterre. Paris: Minuit.

Laclau, Ernest (2013) La razón populista. Buenos Aires: F.C.E.

Pérez-Nievas, Santiago y Rama Caamaño, José (2018) “Las bases sociales y actitudinales del voto nacionalista en España: Cataluña, Galicia y el País Vasco”, en: Blanco, Agustín et al., Informe España 2018. Madrid: Universidad Pontificia Comillas.

Vicente Guisado, Daniel y Pérez-Guzmán Arbáizar, Víctor (2020) “El oasis gallego: ¿por qué ganará el PP (de nuevo) este domingo?”, Contexto y acción, 7 de julio. Disponible en: https://ctxt.es/es/20200701/Politica/32802/Victor-Perez-Guzman-Arbaizar-Daniel-Vicente-Guisado-elecciones-Galicia.htm

Weber, Max (2009) El político y el científico. Madrid: Alianza.

(Visited 1.861 times, 1 visits today)