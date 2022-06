Millones de mujeres son ahora menos libres que los hombres con respecto a sus propios cuerpos y las trayectorias de sus propias vidas.

La cuestión no es el tribunal supremo. Hoy, la espada que llevaba mucho tiempo colgando sobre las cabezas de las mujeres estadounidenses ha caído finalmente: el tribunal supremo ha revocado la sentencia Roe versus Wade, poniendo fin al derecho al aborto en toda la nación. Esto se esperaba desde hacía tiempo, y se temía, por parte de las activistas del movimiento por los derechos reproductivos, y se negaba desde hacía tiempo por quienes querían quitar hierro al bandazo extremista del tribunal. Las próximas horas se consumarán con acusaciones y recriminaciones, pero la cuestión no es quién tenía razón y quién no.

La cuestión tampoco es la menguante legitimidad del sistema judicial estadounidense ni la díscola política interior del tribunal supremo. En los próximos días llamarán nuestra atención sobre los propios jueces, sobre sus sentimientos, sus carreras, su seguridad. Nos distraerán con la pestilencia del sectarismo y el escándalo que emana de las salas sombrías del número 1 de First Street; con los agravios aireados por los jueces y sus mezquinas murmuraciones en público; o con su vengativa investigación paranoide sobre la filtración de un borrador de la ponencia de Samuel Alito hace unas semanas. Nos llamarán a no manifestarnos delante de sus casas y nos impedirán, con altas vallas y pesados portales y la presencia de polis armados, manifestarnos delante del propio tribunal. Pero la cuestión no es el tribunal supremo.

La cuestión tampoco son los políticos del Partido Demócrata, cuyo liderazgo en materia de derecho al aborto ha sido tibio en el mejor de los casos, y negligente en el peor, desde la década de 1990. En los próximos días, las personas que votaron a favor de mantener la enmienda Hyde, una disposición que prohíbe la financiación federal del aborto desde 1976 –limitando de hecho el derecho constitucional al aborto exclusivamente a las estadounidenses suficientemente ricas para poder sufragarlo– nos dirán lo terrible que es todo esto. Publicarán declaraciones en que expresarán su indignación; pronunciarán discursos llenos de tópicos sobre el valor y la dignidad. No mencionarán su propia inacción, persistente durante décadas, frente a las crecientes amenazas y campañas bien financiadas de la derecha contra la sentencia Roe. No dirán que no hicieron absolutamente nada cuando todos ese valor y esa dignidad de las mujeres estadounidenses estaban en la picota; no mencionarán que la mayoría de ellos se oponen, incluso ahora, a hacer lo único que tal vez permita restablecer la libertad reproductiva: ampliar el número de jueces que forman el tribunal supremo. Pero la cobardía, la hipocresía y la histórica nulidad moral de los políticos Demócratas nacionales tampoco son la cuestión. Y sin duda la cuestión no es nada tan vulgar como lo que este abandono de los derechos humanos puede significar para las perspectivas de este partido en las elecciones legislativas parciales de este año.

La cuestión tampoco es el caos legal que vendrá ahora. No va del hecho de que en 13 Estados de la Unión la resolución de hoy declara ilegales de manera inmediata todos los abortos, la consumación de ambiciones machistas que llevan muchos tiempo consagradas en las llamadas leyes de activación automática, disposiciones que prohíben el aborto y que llevan años y décadas en un cajón a la espera de que el tribunal supremo revoque Roe: la misoginia al acecho. Tampoco va de los otros 13 Estados que con toda probabilidad también prohibirán al aborto ahora, lo que supondrá que será declarado ilegal en cuestión de semanas en 26 de los 50 Estados de la Unión.

La cuestión tampoco es qué harán los parlamentos, los abogados y los jueces con estas leyes; no va de si permitirán piadosas exenciones en los casos de violación o incesto (que no lo harán) o impondrán medidas draconianas encaminadas a ampliar la crueldad de las prohibiciones estatales más allá de sus fronteras para apuntar contra quienes practiquen, financien o apoyen el aborto en los Estados de mayoría Demócrata (que sí lo harán).

La cuestión no tiene que ver con el policía que acusará de asesinato a la primera médica o la primera paciente, cosa que de todos modos ya se está produciendo. La cuestión tampoco va de los y las activistas prohibicionistas que, blandiendo su triunfo, dirán que solo desean lo mejor para las mujeres y que no se puede confiar en las mujeres para decidir qué es lo mejor para ellas mismas. La cuestión no son las mujeres que serán encarceladas o procesadas a instancias de esos activistas, o las embarazadas desesperadas con nadie a quien acudir, que quedarán atrapadas en engañosos centros de embarazos críticos o explotadas en las granjas maternales.

La cuestión real no tiene que ver con los medios que publicarán profusamente artículos sesudos, y otros de mal gusto, dando pie a la ambivalencia y las insultantes falsas equivalencias y llamamientos a la unidad. No va de los sabiondos que regañarán a las feministas diciendo que realmente la culpa la tiene el movimiento por el derecho al aborto a causa de su exceso de celo; que realmente las mujeres han de aprender a llegar a un consenso con las fuerzas que quieren que sigan viviendo en la desigualdad, condenadas a una vida más limitada, más brutal y más desesperada. Ni siquiera va de aquellos otros derechos –el derecho a criar, a contraer matrimonio, a acceder al control de natalidad– que una derecha cruel y envalentonada abordará seguidamente.

La cuestión real son las mujeres. La cuestión real es la estudiante que está citada para mañana y que recibirá una llamada de la clínica en cualquier momento para decirle que no, que lo sienten, que finalmente no pueden practicarle el aborto. La cuestión real es la mujer que pone las mesas en un restaurante, que se siente tan enferma y fatigada desde hace unas semanas y que a duras penas consigue cumplir su turno, que pronto tendrá que llamar a clínicas de otros Estados que le dirán que no pueden darle cita hasta dentro de bastantes semanas, y que pedirá prestado dinero a sus amistades para poder pagar la gasolina, o el billete de avión, o cubrir los gastos durante su ausencia. La cuestión real es la la médica que practica abortos, que ya está exhausta y desconsolada tras los años que llevan políticos jugando con los derechos de sus pacientes, que se preguntará si puede mantener abierta su clínica para los demás servicios que presta y concluye que no podrá. La cuestión real es la madre de dos criaturas que mira de reojo su teléfono mientras acuna a un bebé que llora y trata de imaginar qué tendrá que sacrificar para seguir viviendo la vida que desea, con la familia que ya tiene.

La cuestión real va de los miles de estas mujeres, no solo ahora sino durante las próximas décadas, cuyas vidas se verán reducidas y menos dignas a causa de embarazos no deseados, mujeres cuya salud será amenazada por el largo y extenuante proceso de embarazo; las mujeres y otras personas que tendrán que renunciar a sus sueños, dejar de estudiar, interrumpir sus carreras, apretarse el cinturón más allá de lo soportable y someter su voluntad a la de otra persona.

La cuestión real va de las oportunidades perdidas; los libros que no se escribirán, los viajes que no se realizarán, las esperanzas que se abandonarán, los chistes que no se contarán y las amistades que no se juntarán porque las personas que podrían haber vivido vidas plenas, expansivas y diversas que permitirían los abortos se verán forzadas en su lugar a vivir otras vidas, vidas que serán menos precisamente porque no serán las deseadas.

La cuestión real son los millones de mujeres y otras personas que ahora saben que son menos libres que los hombres, menos libres con respecto a sus propios cuerpos, menos libres en la elección de la trayectoria de sus propias vidas, menos libres en la formación de sus propias familias.

La cuestión real no es esta resolución; la cuestión real es la falta de libertad de estas personas: el dolor que causará y la alegría que hurtará. La cuestión real son las mujeres, y la cuestión real es la pregunta imposible: ¿cuándo podremos jamás llorar lo suficiente por ellas?

24/06/2022

The Guardian

Traducción: viento sur

Moira Donegan es columnista de The Guardian.

