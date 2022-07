Artículo original en catalán

La polémica pública sobre la inmersión en catalán en la escuela ha vuelto a saltar con mayor virulencia que nunca. No es la primera vez ni será la última. La intención explícita de este artículo es defender la inmersión en catalán como la forma más adecuada de defender la riqueza que supone la diversidad de lenguas y culturas en contra de las tendencias dominantes hacia la homogeneidad y el empobrecimiento. La defensa de la inmersión no es algo que deba interesar sólo a independentistas o nacionalistas, ni sólo a los catalanes, sino a todas las personas que defienden la diversidad.

El catalán lengua minoritaria en Catalunya y en retroceso

El catalán es una lengua que sustenta una cultura rica y milenaria, pero su uso social está en retroceso en sus propios territorios y en el principado de Catalunya en particular. Si desapareciera de estos territorios, desaparecería del mundo, y la pérdida sería irreparable. Otras lenguas como el castellano o el inglés no viven en esta dramática situación debido a su arraigo en muchos más territorios y personas.

Según la última Enquesta d’usos lingüístics (2018), el 94,4 % de la población de Catalunya entiende el catalán, el 85,5 % lo sabe leer, el 81,2 % lo sabe hablar y el 65,3 % el sabe escribir. Pero si nos fijamos en su uso social, el más importante para la supervivencia de una lengua, los datos no son optimistas. El catalán es la lengua habitual del 36,1% de las personas que viven en Catalunya y el castellano lo es del 48,6%. Pero desde la primera encuesta, realizada en 2003, la posición del catalán se ha ido deteriorando: en ese momento era la lengua habitual del 46% de la población frente al 47,2% del castellano.

Todos los indicadores señalan la misma tendencia, también dentro de la escuela. En 4º de ESO, al final de la educación obligatoria, el uso del catalán entre el alumnado para dirigirse a los profesores ha pasado de ser un 56% en 2006 y un 53% en 2013 a sólo un 39,4% en 2021. Los profesores que utilizan siempre o casi siempre el catalán en clase cayó de casi un 64% en 2006 y un 61% en 2013 a un 46,8% hoy. En 2006 el 67,8% de los alumnos decían que las actividades de grupo las hacían en catalán siempre o casi siempre, ahora sólo el 21,4% manifiestan utilizar esta lengua.

¿Qué es la inmersión lingüística?

Es una metodología que se inauguró el curso 1983-84, por el impulso de un grupo de familias castellanohablantes de Santa Coloma de Gramenet, con el objetivo de garantizar que al final de la educación obligatoria todos los niños y niñas fueran capaces de comprender, hablar y escribir correctamente el catalán y el castellano, las dos lenguas oficiales en Catalunya. Sin separar al alumnado por su lengua materna o por las preferencias de sus familias.

Todas las pruebas académicas en el curso de estos casi cuarenta años han confirmado la eficacia de la inmersión para conseguir este objetivo, aunque se le puedan realizar muchas mejoras. En particular, cabe subrayar que esta metodología ha mostrado ser más eficaz para el castellano que para el catalán. Según los resultados de las pruebas desarrolladas en el curso 2019-2020 por el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, los estudiantes de cuarto de ESO de las diez regiones educativas de Catalunya tienen peor conocimiento del catalán que del castellano. Sobre una puntuación máxima de 100, en 2020, los alumnos tenían una nota media de 74,0 en lengua catalana y de 77,9 en lengua castellana.

La inmersión en Catalunya está avalada por la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias que ha sido suscrita por España. En cambio, no es así en el caso de otros territorios del Estado. En el quinto informe sobre la aplicación de la Carta en España (2019), el comité de expertos consideró no se cumplían los compromisos adquiridos respecto al valenciano/catalán, debido a la nueva ley valenciana 4/2018, que establece que al menos un 25% de la docencia debe realizarse en valenciano, pero con un máximo del 60%. Según el comité, esta ley no concuerda con la Carta en la medida en que hace imposibles los programas de inmersión. El comité también desaprobó el sistema vigente en Galicia, que no permite proporcionar más del 50% de las horas lectivas en gallego.

La metodología de la inmersión se está aplicando en Catalunya de forma flexible. Desde 2018 el Departamento de educación permite a los centros que personalicen el modelo lingüístico en función de su entorno para conseguir la competencia en las dos lenguas oficiales.

Por otra parte a quienes critican la inmersión en catalán no les plantea ningún problema que en la mayor parte del Estado se practique la inmersión lingüística en castellano y que los niños y niñas que tengan por lengua materna el catalán, el euskera, el gallego,... no sólo no aprendan estas lenguas sino que ni siquiera se les ofrezcan clases optativas.

En resumen, los niños y niñas de Catalunya terminan la enseñanza obligatoria conociendo y pudiendo utilizar correctamente el catalán y el castellano, la metodología de la inmersión es conforme a la Carta europea firmada por el Estado español y los centros la aplican de forma flexible. Sin embargo es perseguida legal y políticamente con intensidad creciente.

La acción combinada del poder judicial y los partidos españoles de derecha

La acción legal contra la inmersión en catalán comenzó en el 2010 cuando el Tribunal Constitucional resolvió el recurso del PP declarando inconstitucionales artículos muy relevantes del Estatut de 2006 que había sido aprobado en un referéndum del pueblo de Catalunya siguiendo todos los procedimientos legales. El 27/10/2010 el Tribunal Constitucional sentenció que la Generalitat debía renunciar a que el catalán fuera la única lengua vehicular del sistema educativo y que el castellano también debía serlo. Posteriormente la LOMCE del ministro Wert (2013) obligaba a la Generalitat a establecer una proporción razonable de lengua castellana en las escuelas y el gobierno del PP planteó un conflicto judicial para hacerla efectiva. En diciembre de 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) resolvió que el gobierno debía garantizar un mínimo del 25% de horas escolares en castellano en todas las escuelas. La Generalitat presentó un recurso al Tribunal Supremo (TS). Mientras se resolvía, en enero de 2021 entró en vigor la Ley Celaá, que no pide establecer ninguna proporción razonable de castellano y sólo exige que al terminar la educación obligatoria el alumnado tenga un dominio pleno y equivalente de ambas lenguas. Debido a que la inmersión asegura esto perfectamente se supuso que quedaba blindada. Pero el pasado noviembre el Tribunal Supremo desestimó el recurso de la Generalitat y la sentencia que obliga a un mínimo del 25% de clases en castellano en todas las escuelas ahora es firme y puede ser exigida aunque la ley Celaá no lo haga.

Esto representa un salto cualitativo contra la inmersión lingüística. Hasta ahora las sentencias del TSJC imponían un 25% de catalán en las clases donde algunos padres lo habían pedido. Desde 2005 ha habido 82 sentencias de este tipo, 46 de las cuales son posteriores a 2015. De ellas, 35 están en vigor.

El caso de Canet de mar y la campaña de la derecha españolista

La sentencia sobre una clase de P5 en una escuela de Canet de Mar es similar a las anteriores y también lo ha sido la reacción de la escuela, que ha acatado la sentencia y ha pedido alejar todo tipo de manifestación de la escuela. Pero la gran campaña mediática se explica por dos sucesos. La resolución del TS sobre el mínimo del 25% en castellano que afecta a todas las escuelas y que la derecha españolista quiere ver implantada de inmediato. Y dos tuits vergonzosos de personas que no son de la escuela ni del pueblo y que se han escogido para iniciar una gran campaña cada vez más llena llena de falsedades y demagogia.

Se ha hablado de régimen totalitario en Catalunya, de apartheid lingüístico, de una política que señala a las personas como lo hacía el régimen nazi con los judíos, y se ha afirmado que el caso de Canet tiene el mismo simbolismo que Ermua después de el asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco. Que todo esto lo digan los herederos del franquismo, los que se niegan a investigar los crímenes de lesa humanidad que cometió este régimen, que impulsan políticas racistas contra los inmigrantes y que gobiernan aliados con el neofascista Vox, parece un episodio del libro de Eduardo Galeano La escuela del mundo al revés en el que se contrastan las denuncias que hace una persona con su propio comportamiento. Como en este ejemplo:

“Hoy en día la gente no respeta nada. Antes poníamos en un pedestal la virtud, el honor, la verdad y la ley... La corrupción está minando en este país. La virtud, el honor y la ley se han esfumado de nuestras vidas”. (Al Capone en declaraciones a la revista Liberty poco antes de entrar en prisión).

El objetivo de toda la campaña es acabar con la inmersión lingüística y hacer retroceder al catalán en la escuela y en la sociedad. Y hacerlo con métodos represivos que reduzcan aún más la autonomía de Catalunya. Por eso Casado se ofrece a Pedro Sánchez para aplicar un 155 y llevar las competencias de educación al gobierno central. Y Vox habla directamente de suprimir la autonomía de Catalunya. En definitiva un nuevo ¡A por ellos! Ahora está por ver cuál será la posición del del PSOE y del PSC que de momento no ha participado en la manifestación de hoy, día 18, en defensa de la escuela en catalán.

El objetivo de la derecha no es sólo el catalán, es la diversidad lingüística

El objetivo inmediato es debilitar el catalán en Catalunya, pero se renovarán los ataques en el País Valencià y en las Illes. Ya lo expresó Casado durante su reciente visita: "En Baleares no habláis catalán, habláis mallorquín, menorquín, ibicenco y formenterés". Ningún lingüista avalaría estas sandeces, pero la demagogia no tiene límites si puede servir para fragmentar una lengua y atacarla mejor.

El euskera, el gallego, el asturiano o cualquier otra lengua minoritaria no escaparán tampoco a esa ofensiva para hacerlas retroceder.

La razón es que estamos ante una tendencia general que toma formas distintas según la ideología política de los gobiernos, acentuándose en unos momentos y suavizándose en otros, pero sin detenerse nunca.

La destrucción de la diversidad lingüística progresa al mismo ritmo que la destrucción de la biodiversidad. Al igual que el maíz transgénico está destruyendo las variedades tradicionales, unas cuantas lenguas mundiales están destruyendo la diversidad de lenguas y de hablas dentro de cada lengua. Porque el poder burgués mundial necesita un lenguaje lo más unificado posible y una de las formas de conseguirlo es destruir la variedad lingüística y esterilizar las grandes lenguas de comunicación.

PP, C's y Vox quieren acelerar esta tendencia recurriendo a un nacionalismo español excluyente, con métodos represivos y un espíritu de conquista heredero de lo que denuncia Galeano respecto a América:

la conquista, empresa ciega y cegadora como toda invasión imperial, sólo podía reconocer a los indígenas, y a la naturaleza, como objetos de explotación o como obstáculos. La diversidad cultural fue descalificada como ignorancia y penada como herejía, en nombre del Dios único, la lengua única y la verdad única, mientras que la naturaleza, bestia feroz, era domada y obligada a convertirse en dinero.

El PSOE prefiere no hacer ruido, no tomar medidas de defensa de las lenguas minoritarias y dejar que la diversidad vaya menguando empujada por la evolución socioeconómica, la demanda del mercado y el pragmatismo. A menos que la derecha y los poderes del Estado le aprieten mucho: entonces puede volver a votar el 155.

La inmersión y la escuela en catalán sólo pueden sobrevivir a los ataques actuales y futuros recurriendo a las mismas armas que las hicieron nacer: el empuje y la tozudez de la gente. La manifestación de hoy, convocada por la plataforma Som escola con el lema Ara i sempre, l’escola en català, ha reunido a 35.000 personas en el paseo de Lluís Companys. Es un buen comienzo. La continuación es una tarea que debemos asumir en primer lugar los catalanes. Pero no debemos olvidar que es parte de una batalla más global por la diversidad lingüística y cultural. Y que necesitamos la ayuda de todas las personas que quieren luchar por un mundo más diverso, justo y respetuoso con las culturas.

18/12/2021

Martí Caussa es miembro del Consejo asesor de viento sur

