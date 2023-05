[Este artículo forma parte del dossier conjunto “Octubre soberanista: 5 años después”, elaborado entre las publicaciones Catarsi, Debats pel Demà, Realitat, Sin Permiso, Sobiranies y viento sur]

¿Qué habría pasado si la manifestación del 3 de octubre hubiera continuado como una gran acampada en el centro de Barcelona? ¿Habría sido un elemento de presión determinante para poner en marcha algún tipo de negociación? ¿Esta movilización habría interpelado a mayorías amplias o se habría limitado al ámbito estricto del independentismo? ¿Qué habría pasado si la proclamación exprés de la independencia el día 10 de octubre en el Parlamento, teniendo en cuenta la atención mediática global, se hubiera mantenido? ¿En qué escenario estaríamos si en lugar de hacer efectiva, retóricamente, la declaración de Independencia Unilateral el 27 de octubre en el Parlamento, se hubieran convocado elecciones? ¿El Estado dejaría de operar, de pagar las nóminas, de hacer efectivas las transferencias? ¿Se habría movido algún mecanismo de mediación internacional? ¿Hubieran intervenido la policía y el ejército? ¿Se habría conseguido la independencia o más bien una negociación que definiría una nueva relación con el estado a través de un cambio constitucional?

En estos cinco años hemos oído centenares de interpretaciones sobre lo que sucedió, lo que no y sus porqués. Algunas, endógenas; otras, exógenas. Hay quién ha afirmado que "el resultado se veía venir" y quién ha defendido que ya seríamos independientes si no fuese por este o aquel error. Sin embargo, lo cierto es que todas estas interpretaciones tienen el mismo problema: no podemos saber lo que habría pasado. Esto es así porque las hipótesis contrafactuales son una contradicción en sí misma, un mecanismo nostálgico que puede ser útil como divertimento, pero no como análisis. En este sentido, lo pertinente es centrarnos en aquello que sí puede sernos útil de este ciclo de 10-12 años de movilización intensiva que ha significado el proceso independentista y que tiene su punto culminante con el 1 de octubre: el aprendizaje. Un aprendizaje que se tiene que basar en aquello que sí sabemos y podemos saber en contraposición con lo que no. Esta es la primera premisa de la que debe partir cualquier análisis político de la realidad.

Por lo tanto: ¿qué lecciones podemos extraer? La primera es, sin duda, al respecto de la gestión de las expectativas que siempre son imprescindibles para movilizar - lo conseguimos porque no sabíamos que era imposible- pero que pueden ser contraproducentes cuando se hace un uso maximalista de las mismas. Sobre todo, cuando las previsiones se desbordan, cuando se incorporan sectores sociales no politizados, cuando, en definitiva, se muere de éxito. Hay que saber socializar los límites de la reivindicación, medir el mensaje, el relato, la estrategia y la táctica. También situar las expectativas en su justa medida, especialmente cuando una reivindicación consigue ir más allá de los límites del movimiento que lo impulsa. Esto no sucedió con el procés - tampoco con el 15-M, los ayuntamientos del cambio, ni con tantas luchas sociales que, repito, van más allá de las estructuras organizativas del movimiento. La ley de hierro sobre el impacto de los movimientos sociales - mucho menor de lo que se quería, mucho mayor de lo que pensaban- siempre se cumple y nunca se reconoce. Durante la transición, la izquierda más rupturista no supo capitalizar, ni interna, ni externamente, las indudables conquistas que se dieron gracias a su impulso. Y yendo más atrás, la tremenda revolución cultural de Mayo del 68 no fue percibida como tal por sus protagonistas, que de hecho lo vivieron como una derrota. Ya en la actualidad, si nos fijamos en el último ciclo del 15-M, se han conseguido hitos que años atrás parecerían inabarcables incluso por las activistas más ambiciosas.

No se puede negar la centralidad actual de la agenda social, ambiental y feminista, de la recuperación del prestigio y necesidad de los servicios públicos, del papel del Estado como elemento de protección de derechos fundamentales en un contexto de crisis absoluta del pensamiento neoliberal. En cambio, no se percibe que el 15-M y las candidaturas surgidas de este momento de protesta hayan sido un éxito, sino que, por el contrario, la sensación es claramente de decepción. Porque se quería mucho, se quería todo, de hecho, pero hoy es innegable -y este debería ser el segundo aprendizaje- que más allá de la voluntad hay que atender también a la correlación de fuerzas y a la reacción del adversario. Lo mismo pasa con la reivindicación independentista: el hecho de no haberlo conseguido TODO -la independencia- ha generado una tremenda frustración a pesar del avance de la reivindicación de la misma en términos de conocimiento y reconocimiento nacional, estatal e internacional, algo impensable al inicio del procés.

Cinco años después de los hechos de octubre de 2017, y con la constatación del fin del ciclo protagonizado por el 15-M y el movimiento independentista, podríamos concluir que una mala gestión de las expectativas no permite hacer una diagnosis cuidadosa y rigurosa de lo que ha significado un ciclo determinado, algo que condiciona en buena parte el ciclo siguiente. Los logros siempre se ubican en rincones difíciles de ver aunque, a menudo, suelen ser más relevantes que los que se buscaba a priori. Y en este caso, es evidente que los éxitos del movimiento independentista no han sido los que se pretendían, pero han ido mucho más allá de lo que el discurso derrotista asume. No estamos peor, ni en el eje nacional ni en el social, sino al contrario, hoy contamos con una agenda progresista que es claramente heredera del procés y que deberíamos reivindicar como propia.

Esta visión más optimista no impide decir que vienen tiempos complicados. Cómo dice el refrán, los problemas van en avión, las soluciones, en bicicleta. Y es que si bien podríamos convenir en que estamos asistiendo a una creciente deslegitimación de los postulados neoliberales, lo cierto es que dicho declive se encuentra hoy circunscrito al ámbito teórico. En la práctica, las dinámicas socioeconómicas más depredadoras de este modelo continúan en plena acción. Lo mismo sucede con la alternativa vinculada a la salida progresista de los retos ambientales, sociales, económicos, y democráticos, que también es fuerte en el plan abstracto, pero débil en la práctica. No, no será fácil avanzar en la agenda progresista, y menos con la amenaza de una extrema derecha que avanza inexorablemente.

Finalmente, hay que seguir enfatizando el aprendizaje gramsciano de que las ideas no sobreviven sin organización y de que necesitamos un sujeto que la lidere. Un sujeto plural, diverso, formado por diferentes partidos políticos que tendrán que competir en el terreno electoral pero no en el programático - o no deberían- con connivencia y complementariedad de los movimientos sociales, tercer sector, plataformas, etc. El movimiento cooperativo catalán nos señala el camino: debate, aprendizaje, producción de alternativas, aislamiento de debates tóxicos, reconducción metodológica de la participación sostenible, y sobre todo, propuesta, protesta y otra vez propuesta. Lo repetía el sociólogo Erik Olin Wright cuando repasaba la historia de la izquierda social y política: mientras los diferentes espacios y tendencias de la izquierda transformadora no se den cuenta de que hace años que compiten entre ellas en nombre de la verdad y que esta competencia los hace objetivamente más débiles, no podremos avanzar en las agendas sociales, económicas, ambientales y democráticas.

Cinco años después, ¿que se puede hacer para avanzar en la resolución política del conflicto catalán? La respuesta es más bien sobre el cómo y no sobre el qué, porque es evidente que no existe una salida a corto plazo que pueda satisfacer a independentistas, soberanistas y confederalistas. Hacen falta más dinámicas complementarias que de competencia, marcos estratégicos comunes, coincidencia programática más allá de las legítimas aspiraciones electorales que potencien lógicas equivalentes en vez de jerarquizar las reclamaciones. Y necesitamos, también, una mirada intergeneracional que traspase los aprendizajes a las jóvenes activistas que tendrán que continuar generando herramientas, contenidos y miradas diferentes. Hace falta, en conclusión, una amplia conciencia de ser sujeto transformador, un cuerpo social y político capaz de liderarlo.

