Cuando se puso en marcha en los años 1980, hizo temblar los pilares de apoyo de la dictadura. Un velo de invisibilidad oculta hoy su poder, y disminuye la influencia que puede ejercer sobre el destino del país, pero no oculta la robustez de su fuerza de choque social.

Lamentablemente, no salió a la calle en 2021 durante la campaña Fuera Bolsonaro, por varias razones objetivas y subjetivas, pero volverá a luchar. No sabemos cuándo, pero será protagonista de las luchas que le depara el futuro.

Una premisa marxista es que debemos conocerla: a) sigue siendo sobreexplotada por los bajos salarios, aunque es mayoritaria en la nación; b) está muy concentrada, en más de veinte ciudades y regiones metropolitanas de un millón o más de habitantes; c) el peso de la juventud ha disminuido, si se compara con hace cuatro décadas, pero uno de cada tres trabajadores tiene menos de treinta años; d) ha tenido una intensa feminización, en los últimos treinta años, siendo ésta su capa más oprimida; e) hay un peso inmenso, en muchas regiones, de negros, por lo tanto, de víctimas del racismo; f) tiene, en 2022, menos homogeneidad interna que en 1979, pero la escolaridad media se ha duplicado; g) ejerce y sufre la presión del peso del semiproletariado, pero tiende a arrastrar a su campo a la mayoría pobre y popular de las ciudades y del campo; h) no tiene organización, salvo raras excepciones, en los lugares de trabajo; i) sufre, sobre todo en las empresas privadas, de una baja tasa de sindicalización.

Hay más de 12 millones de trabajadores industriales, siete millones más en la construcción, casi cinco millones en el transporte y dieciséis millones de empleados públicos.

La fragilidad de la organización independiente, sindical y política de los trabajadores, y la inmadurez de los niveles de conciencia que aún prevalecen no deben desanimarnos. Las ilusiones reformistas no mueren solas. Sólo la experiencia práctica de decenas de millones de trabajadores puede allanar el camino en la lucha de clases. La capacidad de reconocer la grandeza objetiva, pero también los límites subjetivos del movimiento de clase en la etapa actual de la lucha de clases no debe disminuir nuestra confianza estratégica en la revolución brasileña.

La degradación de las condiciones materiales explica, pero sólo parcialmente, que el nivel medio de conciencia haya retrocedido, si se compara con el impulso de clase de los años 1980, cuando la clase trabajadora brasileña era una de las más luchadoras del mundo. No podemos entender las expectativas -limitadas y muy rebajadas- sin tener en cuenta también el papel de organizaciones y direcciones como el PT que, siendo mayoritario, la llevó al desánimo y deseducó, apostando por acuerdos con la burguesía para garantizar la gobernabilidad durante trece años.

Sin embargo, podemos observar que:

-dado el tamaño del proletariado, le corresponde fuerza y esperanza cuando se pone en movimiento, pero, debido a los bajos niveles de organización, también miedo a las represalias de la patronal y del Estado;

-a la juventud de la clase trabajadora le corresponde audacia, es decir, coraje, pero, también, tendencia a reacciones impetuosas e incluso, también, explosivas;

– a la feminización de la mano de obra le corresponde la torpeza machista y, al mismo tiempo, una reacción feminista;

– la concentración en gigantescas regiones metropolitanas le otorga un gran impacto de fuerza social de choque en la lucha, pero pesan mucho las diferencias regionales entre el noreste y el sureste, entre el sur y el norte, y entre los sectores profesionales de la clase, con tendencias corporativas;

-el peso de la afrodescendencia corresponde a la presión por la unidad contra los prejuicios , pero también a las presiones de la herencia racista;

-la superexplotación se corresponde con el resentimiento social y la voluntad de lucha, pero también con una inseguridad estructural ante el miedo a la miseria;

-la heterogeneidad social se corresponde con los prejuicios internos y la dificultad para unirse, especialmente entre los funcionarios y los trabajadores del sector privado;

-la presión del semiproletariado se corresponde con el ánimo y el vigor, y, en otro nivel de análisis, con la del lumpen, con la incertidumbre y el desánimo;

-la desorganización en la base corresponde a la inseguridad, y también a la dificultad para supervisar a los dirigentes, o a cierta tolerancia del personalismo;

-la fragilidad en la organización sindical corresponde a una tendencia a la burocratización de sus organizaciones y movimientos;

-la despolitización corresponde a las ilusiones reformistas, es decir, a las decepciones sobre las posibilidades de movilidad social individual;

-la poca educación corresponde a la autoeducación, a la fuerte influencia religiosa , pero también al anti intelectualismo.

Las encuestas de DataFolha indican que el lulismo sigue teniendo una inmensa audiencia de masas. La experiencia fue importante, especialmente en los sectores organizados, pero la ruptura fue incompleta. El desgaste del PT nunca alcanzó a Lula con la misma intensidad. Los elementos «mesiánicos» de las ilusiones reformistas están vivos. Incluso los que rompieron con Lula mantienen las ilusiones en las negociaciones con la clase dominante.

La conclusión necesaria, cuando pensamos en perspectiva en este ciclo histórico de cuatro décadas, es que la experiencia de la clase trabajadora es lenta. En situaciones defensivas, los trabajadores, incluso en los sectores más organizados y con tradición de lucha, hacen cálculos de riesgo antes de exponerse en la lucha frontal. Desde 2016, la evolución desfavorable de la relación social de fuerzas ha obligado a la clase a un repliegue, preservando sus energías, a la espera de condiciones más alentadoras. Pero sigue siendo la esperanza de que es posible cambiar Brasil. Nada ni nadie puede sustituirla. Sin ella no es posible imponer derrotas a los capitalistas. Sin su movilización, la lucha por el poder no es posible ni merece la pena.

Pero ser marxista es tener la certeza de que la lucha de clases abrirá el camino.

Más que nunca debemos confiar en la clase trabajadora.

Valerio Arcary es militante de la corriente Resistencia/PSOL y columnista de Esquerda Online.

Publicado en Esquerda Online el 11/02/2022. Traducción de Correspondencia de Prensa

