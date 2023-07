La guerra de Rusia contra Ucrania está acelerando una serie de cambios en el panorama mundial en muchos planos, especialmente en el de la geopolítica. La expansión de la OTAN, la aplicación con mayor intensidad de la competencia geoestratégica frente a China por parte de EE UU y la importancia creciente de la zona de Asia-Pacífico, o la búsqueda de una posición neutral por parte de muchos países del Sur, junto con la amenaza de una remilitarización en Europa e incluso de nuclearización de nuevos países, son algunas de las tendencias que analiza Anuradha M. Chenoy en El desorden global. A continuación, la entrevista de João Woyzeck a miembros del Movimiento Socialista Ruso nos ayuda a conocer su opinión sobre la evolución de la oposición a la guerra y a la política represiva del régimen encabezado por Putin, cuya evolución caracterizan como un proceso de fascistización avanzada. Con todo, consideran que distintas formas de protesta, aun siendo minoritarias, se están extendiendo a lo largo del país creando así cierta sensación de resistencia colectiva. También en esa sección, Camille Bruneau denuncia la farsa de la “integración de la perspectiva de género” por el Banco Mundial, ya que “su propia concepción de la (des)igualdad de género forma parte de una agenda neoliberal pública que ni siquiera se molestan en ocultar”.

La tendencia del capitalismo actual a dejar abandonadas a las personas que no resultan funcionales a los mecanismos habituales de extracción de riqueza, como se denuncia en el primero de los artículos de este Plural, coordinado por Ángeles Ramírez y Pedro Ibarra, no deja de reforzarse, pese a la imagen humanitaria que la UE está queriendo mostrar ahora ante la tragedia que está sufriendo el pueblo ucraniano. Por eso nos ha parecido necesario ofrecer distintas miradas de las políticas estatales en torno a la cuestión migratoria y los derechos humanos. Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro nos presentan un análisis del marco global en el que se desarrolla un necrocapitalismo que se caracteriza por poner los derechos de un poder corporativo transnacional por encima de los derechos humanos, especialmente de quienes se considera que no pertenecen a la comunidad nacional respectiva o que son, simplemente, sobrantes o desechables. Alejandro Forina, Francesca Ricciardi y José Ariza de la Cruz ponen de relieve la tendencia creciente a las migraciones forzadas por motivos ambientales, subrayando cómo ese fenómeno no hace más que manifestarse como una “violencia contra poblaciones que ya han sido violentamente marginadas”. Blanca Bernardo, María Paramés y Jorge del Cura describen la situación de ausencia de derechos de las personas encerradas en los CIE, recordando el caso de Samba Martine, muerta durante un internamiento en Aluche, para proponer fórmulas mixtas de lucha capaces de hacer desaparecer esos centros. Anaitze Aguirre denuncia el racismo institucional que caracteriza el trato como delincuentes que hacen los Estados de las mujeres negroafricanas que llegan a Europa, “si es que lo consiguen” … La singular condición de las trabajadoras transfronterizas en Ceuta y Melilla, agravada desde el cierre de la frontera en marzo de 2020, es el objeto de la entrevista que Sofía Picó hace a una de ellas, Manana Achebane, quien recuerda la dura elección que ha tenido que hacer entre el trabajo y la familia, sin saber aún cómo se va a resolver tras la nueva apertura (¿total?) de la frontera. Por último, Víctor Santiago, Germán García Marroquín y Pedro Ibarra nos recuerdan que desde 1993 han muerto más de 45.000 personas en su travesía hacia Europa y nos cuentan las experiencias recientes de movilización que ha promovido el colectivo vasco Ongi Etorri Errefuxiatuak en defensa de los derechos de las y los inmigrantes, en coordinación con colectivos de otros países europeos.

En Plural 2, Marc Casanovas apunta una serie de reflexiones sobre la crisis educativa apoyándose en una reciente obra de Christian Laval y Francis Vergne. Partiendo de considerar fracasadas las esperanzas depositadas en cierto progresismo escolar, centrado en cuestiones metodológicas o de gestión tecnocrática, apuesta por repolitizar la cuestión escolar en un sentido radicalmente opuesto a la ola de repolitización reaccionaria actual. Por eso insiste en que la democratización educativa ha de ir unida a la democratización política y cultural y reivindica para ello las mejores experiencias ensayadas y puestas en práctica en el pasado, como la que se desarrolló en Catalunya con la revolución de julio de 1936.

La invasión de Ucrania por la Rusia de Putin ha sacado de nuevo a la luz el debate sobre el imperialismo ruso y su historia. Zbigniew Marcin Kowalewski nos presenta Futuro Anterior un estudio bien documentado de sus orígenes y evolución hasta el momento actual, apoyándose en la interpretación que de ese imperialismo (en el que predominaba su dimensión militar y feudal frente a la capitalista) y de su política expansionista hizo Lenin antes de 1917. A pesar de la voluntad de ruptura con esa tradición imperialista después de la Revolución de octubre, con la cuestión ucraniana como test fundamental, el estalinismo acabaría imponiendo de nuevo su dominio sobre las repúblicas no rusas. Un modelo de “reunión de todas las tierras rusas” que, frustrado tras la descomposición de la URSS, parece querer revivir hoy la élite dominante rusa bajo la forma de un imperialismo militar-oligárquico estatal.

En Miradas, Sara Domínguez nos acerca con sus fotografías al espacio urbano y a las geometrías que emergen de cada edificio, mientras que en Voces podemos disfrutar del “pálpito de esperanza” con el que el poeta búlgaro Vladimir Sabourin nos propone reorientar nuestra “mirada hacia el horizonte”.



(Visited 460 times, 1 visits today)