Nicaragua

El difícil camino de la crisis

12/07/2018 | Oscar René Vargas

1. La crisis en Nicaragua inició con una protesta estudiantil el pasado 18 de abril y se agravó tras la violenta acción de la Policía y paramilitares contra manifestantes civiles. Según organismos de derechos humanos independientes, más de 309 personas murieron desde entonces, dos mil heridos y 216 presos políticos y sin conocerse el número de desaparecidos.

2. Basta ver los números de las muertes de estos últimos meses en Nicaragua para saber que estamos frente a una masacre, una cacería de tiradores contra ciudadanos sin alternativas para defenderse. Estamos en manos de delincuentes, no hay autoridad que garantice los derechos fundamentales de las personas. Ya la vida no vale nada.

3. El 82 por ciento de las personas que han muerto durante la crisis sociopolítica ha sido producto de disparos. De ese porcentaje, el 51 por ciento han sido a la cabeza, cuello y tórax, lo que deja claro el uso de francotiradores durante la matanza. El 64 por ciento de los asesinados eran menores de 40 años.

4. Campesinos y otros manifestantes que protestan contra el Gobierno de Nicaragua dijeron que mantendrán los bloqueos de carreteras (tranques o barricadas) en diversos puntos del país pese a la “brutal represión” gubernamental, y exhortaron a los ciudadanos a continuar exigiendo la salida del presidente, Daniel Ortega.

5. El Gobierno ha logrado remover con violentos operativos combinados de policías y paramilitares 43 de los 150 bloqueos en ciudades más próximas a la capital, Managua; sin embargo, se mantiene bloqueados importantes tramos de las carreteras desde que se iniciaron las protestas antigubernamentales, hace 82 días.

6. Los tranques o barricadas levantados por el pueblo, deben usarse como obstáculos, no como posiciones defensivas, o trincheras a defender. Tácticamente, retardan el avance ofensivo de las fuerzas represivas del gobierno Ortega-Murillo y estratégicamente ayudan al colapso sociopolítico de la tiranía. Se debe permitir que los policías y parapoliciales los desmonten sin poner oposición y luego, fuera de peligro, volver a levantarlos, y en ese “estira y encoge”, el gobierno se desgata y se salvan preciosas vidas.

7. Si hay cien tranques y el enemigo empeña 50 hombres por tranque para desmontarlos, necesitará un total de 5,000 personas para neutralizar esas posiciones; y ello significa un desgaste logístico considerable. Lo más probable es que lo hagan poco a poco y por zonas. Pero mientras trabajan en una zona, se restablecen los tranques en otra zona sin arriesgar vidas valiosas. Eso es lo que se conoce como “factor algebraico” en operaciones irregulares: Por mucho personal que tenga el gobierno, jamás podrá controlar efectivamente, cada pulgada cuadrada del territorio nacional.

8. El día 03 de julio de 2018, paramilitares afines al régimen Ortega-Murillo sembraron el miedo y la zozobra en Masaya, Estelí, Carazo y Matagalpa, al secuestrar y atacar a pobladores que defiende tranques en esos departamentos. El saldo es de varios heridos y la muerte de paramilitar en La Trinidad, Estelí.

9. En la semana del lunes 02 al domingo 08 de julio de 2018, el gobierno ha desatado una ofensiva en diferentes ciudades del país con el objetivo de eliminar los tranques. Policías y paramilitares retiraron a punta de disparos algunos tranques (barricadas) de manifestantes antigubernamentales en las ciudades nicaragüenses de La Trinidad y Jinotepe. Los ataques, que dejaron varios heridos, fueron simultáneos y contaron con la participación de centenares de agentes y civiles encapuchados armados con escopetas y rifles de asalto.

10. En la ciudad de La Trinidad en el ataque perpetrado el 03 de julio, el gobierno ordena cerrar hospital público para no atender a los heridos. La situación en la Trinidad sigue siendo lamentable: el pueblo y sus accesos se encuentran militarizados. Paramilitares con vestimenta de camiseta blanca, armados con FAL, AKA 47, Fúsiles Dragunov y todo tipo de pistola. Muchos francotiradores en los cerros. Persecución casa por casa llevándose a los jóvenes. Hay heridos escondidos.

11. La ciudad de La Trinidad está ubicada en la provincia de Estelí, unos 130 kilómetros al norte de Managua sobre la Carretera Panamericana que comunica al país con el resto de Centroamérica.

12. En la misma semana del 02 al 08 de julio, los paramilitares y policías han estado secuestrando y asesinando en las calles y en sus casas a jóvenes que estuvieron participando en la resistencia de la Universidad Politécnica (UPOLI) y en otros barrios de Managua.

13. En el ataque en Jinotepe del 03 de julio, participaron unos 150 policías antimotines y paramilitares enviados a la localidad a bordo de 14 camionetas. Ahí se reportaron tres heridos. Unos 50 hombres armados patrullan la ciudad en motocicletas, mientras francotiradores ocuparon la azotea de la estación de Policía Nacional local. Tres personas fueron secuestradas por paramilitares. Los secuestrados en Jinotepe están en las oficinas de la Policía de la ciudad de San Marcos. La gente de San Marcos los vio cuando los llevaron.

14. En el barrio indígena de Sutiaba, en León, entre el 05 y el 08 de julio, ha vivido el terror de oficiales de la Policía y paramilitares. La represión ha dejado al menos 25 muertos, más de 40 heridos y un número indeterminado de detenidos. La represión ha significado agresiones a ciudadanos de la tercera edad, periodistas, quemas de medios de comunicación independientes, Radio Darío.

15. En los portones de la cárcel más famosa y temida de Nicaragua, El Chipote, se ha establecido una especie de campamento permanente de mujeres, principalmente. Son madres, hijas y familiares que día y noche piden libertad y justicia para los suyos (hijos, esposos, nietos, hermanos o primos) capturados de forma ilegal. Llegan sin acusaciones y una vez dentro, les formulan decenas de delitos en su contra.

16. Lo que va quedando claro, que aun con la presencia de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la represión no ha parado y que sigue siendo abierta e indiscriminada. En el exterior se cree que el Diálogo Nacional está caminando; sin embargo, lo que está caminando es el terror y los asesinatos en diferentes ciudades del país.

17. La Conferencia Episcopal de Nicaragua lamenta que el gobierno no haya frenado la represión contra los manifestantes, e insiste en que el diálogo es la única salida a la crisis sociopolítica.

18. La Fiscalía de la República presentó en los Juzgados de Managua acusaciones por terrorismo y crimen organizados con 23 jóvenes que fueron capturados en las ciudades de Sébaco, Matagalpa y Tipitapa por ser miembros de los tranques de esas ciudades.

19. Existe una masiva salida de jóvenes nicaragüenses buscando refugio en diferentes países, principalmente en Costa Rica, España y Estados Unidos, huyendo de la represión desatada contra los jóvenes sospechosos de participar en los tranques. El gobierno de Costa Rica reconoce que ha atendido solicitudes de refugio de 6,384 nicaragüenses.

20. A pesar de la represión y del peligro de ataques armados de paramilitares, miles de nicaragüense salieron, el miércoles 04 de julio, a las calles a protestar en la carretera Managua-Masaya formando una especie de cadena humana.

21. El sábado 07 por la tarde, después del discurso de Ortega, grupos paramilitares pro-gubernamentales entra a la ciudad de Matagalpa. Se conoce de muertos y heridos sin poder determinar su número. Al día siguiente, 08 de julio, atacan las ciudades de Diriamba, Dolores y Jinotepe.

22. El presidente Ortega descartó, el sábado 07 de julio de 2018, adelantar las elecciones presidenciales como se lo propusieron los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), la sociedad civil, el sector empresarial e incluso su hermano Humberto Ortega.

23. Daniel Ortega insistió de acusar de golpistas a quienes lo quieren fuera del poder, dice que ya habrá tiempo para elecciones y amenaza con más represión. Se calla ante la sanción de Estados Unidos. Tuvo críticas para los obispos de la CEN. Ortega sigue negando la realidad que vive el país, todos sabemos que las muertes y la represión del ejército irregular, creado por él, es el causante de las muertes y heridos.

24. Ortega, en su discurso lleno de rabia dejo claro que no se va, ni adelanta elecciones. Hay que abandonar el cortoplacismo y preparar nuevas formas de lucha empezando con la organización sin caer en la violencia. Ese discurso estaba dirigido solo a las bases que le quedan. Por lo tanto, no puede demostrar que está débil, aislado internacionalmente ni aceptar una posible derrota política.

25. El sábado 07 de julio, en la marcha de “el repliegue” hacia la rotonda Hugo Chávez, el gobierno Ortega-Murillo ha tenido que utilizar todos los buses de transporte colectivo de Managua y con protección policial, marcharon los empleados públicos y toda la base social que les queda, se calcula que unas cinco mil personas se movilizaron; mientras que en las marchas de la ciudadanía las personas se movilizan por sus propios medios, venciendo meses de imposición del terror más brutal y con total desprotección.

26. El deterioro físico de Ortega es evidente. La pérdida de peso y envejecimiento acelerado que está sufriendo se nota. Después de que los Estados Unidos le quita las camionetas donadas que usaron para realizar la represión, les suspende las visas a muchos de sus principales funcionarios y sobre todo aplicaron de la Ley Global Magnitsky a sus 3 principales operadores políticos, guardar silencio sobre la política norteamericana lo que nos indica que lo tienen amenazado y/o está con miedo. Estaría ciego si no viera que se encuentra en el radar de la política norteamericano.

27. El mismo sábado 07 de julio, miles de ciudadanos salieron a las calles para participar en manifestaciones bajo el lema “Juntos somos un volcán”, en demanda del cese de la represión gubernamental y la renuncia del gobierno Ortega-Murillo.

28. Masaya, Rivas, Ometepe, Granada, Boaco, Somoto, Jinotega, Camoapa, Boaco y Estelí fueron las principales ciudades en que se llevaron a cabo plantones, caminatas, marchas o caravanas antigubernamentales.

29. La marcha realizada por los Autoconvocados de la ciudad de Rivas fue dispersada a morterazos por un grupo de paramilitares y simpatizantes del partido de gobierno que se encontraban en la rotonda de la ciudad.

30. Domingo 08 de julio de 2018. Ataque simultáneo a las ciudades de Jinotepe y Diriamba. Ortega lo anunció el día anterior. La percepción de las personas de Carazo es que todos los encapuchados son miembros activos del Ejército por su comportamiento marcial. Andan con armas pesadas, por el tableteo de las armas se sabe que son ametralladoras calibre 30.

31. En Jinotepe y Diriamba las tropas combinadas avanzan buscando el centro de ambas ciudades. La población ha reconocido a un militar en servicio activo que dirige el ataque junto con un general en retiro. Desde la base militar, Las Marías, situada en la zona, salen las camionetas cargadas paramilitares que los pobladores señalan como militares con ropas civiles.

32. Fieros combates, cuadra a cuadra, en todo Jinotepe. Las ambulancias y los equipos de socorro son impedidas de entrar a la ciudad. Los paramilitares se toman la iglesia San Sebastián, colocaron francotiradores en el campanario y controlan el hospital para que no se atienda a los heridos. Hasta las 12:00 del día (al momento de finalizar este artículo) en todo Carazo (Jinotepe, Dolores y Diriamba) se reportaban 20 muertos, 51 heridos y muchos detenidos sin poder determinar la cantidad.

33. Una ametralladora PKM de fabricación rusa, de uso exclusivo del Ejército, es recuperada por los muchachos de los tranques de Jinotepe. ¿Qué hace una PKM en manos de las fuerzas paramilitares?

34. La población de Carazo está pidiendo que avisen a los organismos de los derechos humanos como la CIDH, CENIDH, CPDH. ANPDH, que están torturando a los muchachos en Jinotepe y Diriamba, se escuchan los gritos de dolor de los muchachos capturados.

35. Jinotepe oficialmente está tomado por paramilitares. La población denuncia que les cortaron el agua, el Internet y el teléfono. Quieren aislarlos para continuar la represión impunemente.

36. Desde que las fuerzas del gobierno desmantelaron el tranque en Las Esquinas o Las Cuatro Esquinas de Carazo, policías y civiles armados encapuchados están en el sitio revisando vehículos, secuestrando, torturando y se registran varios asesinatos.

37. El Departamento de Estado ordenó el viernes 06 de julio la evacuación de todo el personal no esencial perteneciente al Gobierno de Estados Unidos en Nicaragua debido a las protestas que azotan el país desde hace más de dos meses y medio. Estados Unidos había autorizado, el 23 de abril, la salida voluntaria del personal no esencial y ordenó la evacuación de sus familias. La orden de evacuación anunciada el viernes es una medida que implica la sola permanencia en el país del embajador y de algunos funcionarios de alto rango.

38. La Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos convocó a una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores para discutir el jueves 13 de julio los esfuerzos que ha hecho la administración estadounidense para promover sus intereses en el hemisferio occidental, incluyendo aquellos relacionados con Venezuela y Nicaragua.

39. Desde que se iniciaron las protestas contra el gobierno Ortega-Murillo, hace diez semanas, la Iglesia católica ha denunciado una docena de ataques y asedio, siendo los más graves las amenazas contra la vida de algunos religiosos.

40. Debate al interior del Ejército. Hay sobradas razones para preguntarse qué está ocurriendo en los cuarteles del Ejército. No es necesario ser un experto en los temas militares para preguntarse qué piensa el Consejo Militar del Ejército de Nicaragua. La agudización de la crisis sociopolítica, la presencia de un ejército irregular e ilegal en las calles y ciudades del país; nos obliga a preguntarnos qué piensan los altos mandos del Ejército.

41. ¿Estará ocurriendo en el Ejército, tal como ocurre con la mayoría de los ciudadanos su disidencia con el régimen? ¿Es posible que se está produciendo el mismo fenómeno en el Ejército por los vasos comunicantes con la sociedad? ¿Existen diferencias al interior de la cúpula militar? ¿Existe el peligro que la institución militar deje de ser respetuoso de la Constitución, para convertirse en el brazo armado del gobierno Ortega-Murillo? ¿La institución militar estaría dispuesta, al costo que fuera, a mantener contra viento y marea al régimen en el poder?

42. Hay que preguntarse: el asesinato de más de 310 manifestantes; dos mil heridos; centenares de presos políticos y desaparecidos; las prácticas represivas de los paramilitares; las prácticas de tortura de la policía; la detención de centenares de miembros de la sociedad civil, acusados de delitos como rebelión y otros; el uso de la justicia sin derecho a la defensa; el gasto exorbitante de la represión en un país en situación de hambre; los delitos de corrupción que involucran a miembros que tienen altos cargos en organismos del Estado; pero, por encima de todo esto, el hambre y la enfermedad en sus propias familias; el hambre y la enfermedad en la sociedad entera, la destrucción del país -de su infraestructura, de sus instituciones, de sus centros productivos, de su sistema educativo, de sus servicios de salud y más; todo este estado de cosas, ¿deja indiferentes a la mayoría de los miembros del Ejército? ¿O, por el contrario, les mantiene en estado de alerta y de permanente inquietud ciudadana?

43. A lo mejor, lo que está pasando en el Ejército es el mismo sentimiento mayoritario que en Nicaragua debe producirse un cambio político de inmediato. Lo más probable es que lo que está pasando en los cuarteles, sea lo mismo que en el resto del país. Quizás el quid del silencio de la institución armada tiene como propósito evitar que el malestar siga creciendo.

44. La Policía Nacional, en alianza con grupos paramilitares, han sido el ente protagonista de la represión a las protestas pacíficas en lo que va del 2018. En las denuncias documentadas de tortura ante los organismos internacionales, son centenares los casos cometidos por miembros de la Policía Nacional y los parapoliciales.

45. Relación Banqueros Gobierno. Documentos oficiales de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) emitidos el 26 de junio, solamente conocidos el 04 de julio, revelan que el titular de la SIBOIF, impuso una multa de US$ 50,000 dólares a varios bancos privados que se negaron a entregarle la lista de sus clientes que habían retirado más de US$ 50,000 dólares de sus cuentas a partir del 19 de abril pasado.

46. Adicionalmente, la Superintendencia les impuso como castigo, con “el consentimiento del presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Ovidio Reyes, una “exclusión para ser beneficiarios de cualquier asistencia financiera del Banco Central”.

47. La nueva política que utiliza a la SIBOIF y el BCN como instrumentos de chantaje y represión en contra de la banca privada, se esbozó durante la reunión semanal de los bancos con el Superintendente y el BCN. El objetivo político de esa decisión es doblegar a un sector importante de la burguesía para obligar al conjunto de la burguesía a deponer su oposición al régimen Ortega-Murillo.

48. En la actualidad los bancos están en una situación muy difícil y han debido recibir más de US$ 300 millones dólares de inyección de liquidez por parte del Banco Central, para que pudieran responder a los retiros de depósitos de los clientes. Precisamente, el chantaje a los bancos es que si no proporcionan los nombres de quienes han efectuado retiros de depósitos de más de US$ 50 mil dólares, se les retirará el apoyo de liquidez del Banco Central, lo cual sería gravísimo para el sistema financiero nacional.

49. Entre el 31 de marzo al 01 de julio de 2018, se retiraron US$ 716.4 millones de dólares de los depósitos de los bancos; equivalente al 13.3 por ciento de los depósitos que existían al 31 de marzo.

50. La Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC), representantes de los capitalistas del sector agroexportador, denunció que las invasiones de propiedades impulsadas por sectores afines al gobierno, se están extendiendo en todo el país, desde Managua, Rivas, Chinandega, Estelí, Carazo, Granada, entre otros.

51. La invasión masiva de tierras que el gobierno Ortega-Murillo ha orientado contra el sector privado agroexportador, es en represalia por el reclamo de UPANIC por la salida del poder de la pareja presidencial. Esta situación ha empeorado la tenencia de la tierra en el país. El Banco Mundial, calcula que el 35 y el 40 por ciento de las tierras están en conflicto en Nicaragua.

52. En el primer trimestre del 2018, el saldo de la deuda externa total de Nicaragua alcanzó el US$ 11,563 millones de dólares. La deuda externa total al término del primer trimestre (enero-marzo) representó el 79.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

53. El presidente de la Asociación de Ferreteros de Nicaragua (AFENIC) que representa a mil ferreteros del país, señala una disminución del 50 por ciento de las ventas e importaciones por la crisis sociopolítica. El Banco Central de Nicaragua manifestó que existe un buen número de empresas de la construcción que ya están reduciendo personal, mientras la demanda de la vivienda se ha reducido.

54. La entrada de extranjeros al país por vía aérea experimentó en mayo de 2018 una caída del 37.56 por ciento, en relación al mismo mes de mayo de 2017, reveló la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales.

55. CEPAL confirma reducción de la Inversión Extranjera en Nicaragua. Según el Banco Central de Nicaragua la Inversión Extranjera Directa (IED) en el primer trimestre de 2018 cayó un 26.1 por ciento respecto al similar período del año pasado.

56. El hermano del presidente, Humberto Ortega, hace pública, el 04 de julio, una carta en la que propone adelantar las elecciones presidenciales para el 2019 como la salida pacífica a la crisis que vive el país. Sin embargo, no menciona en ninguna ocasión la represión impuesta por su hermano. Reconoce que existen fuerzas militares irregulares e ilegales y aboga por el desarme de los grupos parapoliciales a cambio de quitar los tranques.

57. Humberto Ortega, no menciona la represión brutal y habla de grupos armados que actúan en pro y en contra del gobierno. Habla de elecciones presidenciales para el 2019 cuando el clamor general es que Ortega-Murillo abandonen el poder a lo inmediato.

58. Humberto Ortega, no dice nada de los muertos, heridos, secuestrados y presos políticos por el capricho de su hermano y su cuñada. Es decir, hay un menosprecio total a los nicaragüenses que han sufrido el terror de las bandas armadas.

59. Humberto Ortega se presenta como el portavoz de la “nueva clase” enriquecida al amparo del gobierno Ortega-Murillo y desea ser un puente de negociación con la oligarquía y la vieja burguesía. Todos ellos son favorables por una “salida al suave” de la crisis, que significaría mantener un orteguismo sin Ortega-Murillo.

60. El cardenal Brenes y el Obispo Álvarez regresaron de Roma, donde mantuvieron un encuentro con el papa Francisco. Hasta la fecha, no han revelado el tenor de sus conversaciones en el Vaticano. El 05 de julio, se reunió la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) para conocer el resultado de las entrevistas. Fuentes dicen que la próxima semana la CEN lo hará público. ¿Viene mediación del Vaticano?

61. El gobierno de Estados Unidos sancionó, de acuerdo con la Ley Magnitsky, a tres altos funcionarios nicaragüenses cercanos al círculo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, por violaciones a los derechos humanos y corrupción cometidos durante la actual crisis en el país centroamericano.

62. Los departamentos del Tesoro y de Estado indicaron que todos los bienes y activos que los sancionados tengan en Estados Unidos quedaron congelados y se le restringió el ingreso al país. También se prohibió a todo ciudadano estadunidense realizar transacciones económicas con ellos.

63. Los sancionados son Francisco Javier Díaz, subdirector de la policía nacional de Nicaragua y consuegro de Ortega, porque se implicó en serias violaciones a los derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua que incluyen asesinatos extrajudiciales.

64. Otro es Fidel Moreno Briones, secretario general de la alcaldía de Managua, por estar implicado en actos de violencia cometidos por miembros de la organización Juventud Sandinista y de organizaciones de civiles armados pro gubernamentales en que han atacado a manifestantes.

65. Finalmente está José Francisco López Centeno, vicepresidente de la petrolera Albanisa, por robar millones de dólares y abusar de su puesto para ganar licitaciones para sus empresas y las de su familia. El Tesoro apuntó que la petrolera venezolana PDVSA es dueña de 51 por ciento de Albanisa.

66. Las sanciones fueron aprobadas según la Ley Magnitsky, permite al gobierno estadunidense sancionar a acusados de violar los derechos humanos en el extranjero. En 2017 Washington impuso sanciones por violación de los derechos humanos y corrupción al presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, Roberto Rivas.

67. La Ley Global Magnitsky les impone, a los afectados, sanciones financieras y restricciones de visa para ingresar a territorio estadounidense. En consecuencia, todos los bienes o toda participación en bienes que tuvieran los afectados dentro de la jurisdicción de Estados Unidos quedan bloqueados.

68. El Departamento de Estado de Estados Unidos explicó que las afectaciones pueden incluir a “fideicomisarios, hijos, cónyuges, no cónyuges, entidades y apoderados legales. El gobierno norteamericano declaró que “continúa alentando al Gobierno de Nicaragua a que implemente los acuerdos contraídos, incluyendo el alto a la violencia instigada por el gobierno en contra de manifestantes pacíficos”.

69. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra´ad Al Hussein, reveló que el equipo de la ONU que visitó Nicaragua encontró “señales alarmantes de represión selectiva e intimidación contra manifestantes y sus familias, estudiantes, defensores y defensoras de los derechos humanos y miembros de la Iglesia católica”.

70. Si todas las formas de lucha son válidas como manifiestan los diferentes voceros del capital, porque los representantes del gran capital no mencionan la fuerza que tiene sentado en la mesa de negociación al gobierno Ortega-Murillo y le dan un espaldarazo político: los tranques.

71. Los tranques plantean la solidaridad de la burguesía ante la arremetida brutal de la dictadura, a través de una Huelga General de uno o dos días, para quitarle presión a la represión de los tranques y sería un mensaje al régimen condenando la represión.

72. Lo que a mí me queda claro es que el gran capital quiere cargar con los menores costos sociales, económicos y políticos y sacar las mayores ventajas posibles. En el entretanto observan y favorecen la construcción de una “salida al suave”.

73. Lo que Washington y la burguesía más temen no es el régimen Ortega-Murillo. Más bien, les aterra una insurrección de los pobres y los trabajadores que ellos mismos no puedan controlar, que podría desembocar en un poder alternativo y pudiera amenazar sus intereses de clase.

74. Desde mayo 2018 la burguesía, en coordinación con Washington, ha intentado secuestrar la sublevación popular hacia una estrategia de “salida al suave” bajo su hegemonía.

75. Los miembros que se encuentran en los tranques expresan que hay un estancamiento que no se avanza y que las fuerzas del ejército irregular creados por Ortega-Murillo los tienen atrapados con sus armas, mañas, etcétera. Por esa razón solicitan una nueva Huelga General es considerada como urgente y necesaria.

76. Mucha gente desde los tranques están decepcionados y frustrados por la falta de una política que permita la salida de Ortega-Murillo. Exigen una nueva Huelga General. Algunos están hablando de levantar los tranques si no hay Huelga, dicen estar hartos de poner los muertos y el pellejo sin que pase nada, eso lo dicen ellos y ellas desde los territorios insurrectos.

77. En estos momentos, se libra la batalla crucial sobre el desenvolvimiento de la lucha anti régimen. ¿Quién tendrá liderazgo y quien ejercerá la hegemonía a la salida de esta crisis? ¿Qué tipo de escenario post-Ortega-Murillo se desenvolverá? El escollo es la falta de un proyecto popular articulado en Nicaragua y la ausencia de organizaciones progresistas que pudieran desarrollar dicho proyecto.

78. No hay temer en crear un Frente de Resistencia Patriótico que permita la inclusión a quienes gozan de legitimidad en la lucha y permita una coordinación política de los tranques y municipios. Los tranques no tienen una coordinación. Algunos se coordinan y otros sólo se comunican.

79. No se trata de una coordinadora por encima de todos; se trata de una instancia que permita la comunicación y socialización de mensajes, tácticas, etcétera; de otra forma se avanza caóticamente permitiendo que el gobierno tenga la iniciativa en la represión sin tener una respuesta de parte del movimiento popular.

80. La población necesita ver coherencia, conducción política. Estamos en otra etapa de la lucha. La lucha sociopolítica requiere un Frente Resistencia Patriótico que establezca la ruta nos lleve al fin de la dictadura. ¿Cuánto tiempo más vamos esperar con muerte diarias y agotamiento? Es necesario tomar el sartén por el mango para evitar quemarnos.

81. Al mismo tiempo, se debe establecer es una Comisión Internacional de Verificación y Seguridad, con participación de la ONU, la OEA y la Unión Europea, así como el Vaticano, con el mandato de asegurar y verificar el cese de las acciones brutales de los aparatos de represión del régimen Ortega-Murillo y sus Escuadrones de la Muerte, el desarme de estos, y el cese de la persecución, los secuestros, las detenciones arbitrarias y las torturas.

08/07/2018

Artículo publicado conjuntamente por viento sur y Al’encontre

* Oscar René Vargas es sociólogo y economista. Fue cofundador del FSLN en los años 1960, publicó 55 libros como historiador y analista político.